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Лучшие боты с ИИ для торговли криптовалютой в 2025 году

Истории
Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Руководитель направления поискового контента

Владислав Афонин

В 2025 году искусственный интеллект (ИИ) продолжает активно интегрироваться в сферу торговли криптовалютами и тем самым предоставляет трейдерам инструменты для автоматизации и оптимизации стратегий.

ИИ-боты способны анализировать огромные объемы данных, выявлять рыночные тенденции и принимать решения без вмешательства человека. В статье рассмотрим аспекты работы с ИИ-ботами в криптотрейдинге и представим список лучших решений на рынке.

В статье расскажем про лучшие боты для торговли криптовалютой в 2025 году и что нужно для того, чтобы начать ими пользоваться.

Лучшие боты с ИИ для торговли криптовалютой в 2025 году
  1. Истории

Содержание

Bybit Trading Bot AI

Информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Текст подготовлен исключительно в информационных целях.

Это встроенный инструмент биржи Bybit, который автоматизирует торговлю криптовалютами. Использует ИИ для анализа исторических данных и предоставляет рекомендации по торговле.

Преимущества:

  • Полностью интегрируется с Bybit — не нужно подключать сторонние сервисы.
  • Поддерживает DCA, грид-стратегии и трейлинг-стопы.
  • Нет дополнительной платы — комиссии только за сделки.
  • Подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Недостатки:

  • Ограничен биржей Bybit — нельзя использовать на других платформах.
  • Не самый гибкий функционал по сравнению с профессиональными ботами.

Trade Santa

Это облачный торговый ИИ бот для торговли криптовалютой, который предназначен для автоматизации криптотрейдинга на крупных биржах (Binance, OKX, Huobi, Kraken).

Преимущества:

  • Удобный интерфейс, который понятен даже новичкам.
  • Поддерживает DCA (усреднение стоимости) и грид-стратегии.
  • Есть инструменты для автоматической фиксации прибыли и контроля убытков.
  • Есть бесплатный тариф с ограниченными функциями.

Недостатки:

  • Ограниченный функционал для продвинутых трейдеров.
  • Поддержка ограниченного количества бирж.

Pionex

Это криптовалютная биржа с широким выбором ботов, включая ИИ-решения. Предлагает бесплатные автоматизированные инструменты и интеграцию с основными биржами.

Преимущества:

  • Тут 16 встроенных ботов, включая грид-боты, DCA, арбитражные стратегии и трейлинг-стоп.
  • Нет абонентской платы — ботами можно пользоваться бесплатно.
  • На платформе низкие торговые комиссии (0,05%), что выгодно для активных трейдеров.
  • Все работает прямо на бирже Pionex — не нужно подключать API.

Недостатки:

  • Доступен только на Pionex — нельзя использовать на других биржах.
  • Ограниченный выбор торговых пар по сравнению с глобальными платформами.

OKX Bot

Бесплатный ИИ-бот от биржи OKX, который поддерживает спотовую и фьючерсную торговлю. Предоставляет пользователям гибкие настройки и возможность автоматизировать стратегии.

Преимущества:

  • Полная интеграция с OKX.
  • Поддержка DCA, грид-торговли, арбитража и спотовых стратегий.
  • Нет дополнительных комиссий за бота.
  • Простая настройка даже для новичков.

Недостатки:

  • Работает только на OKX — нельзя использовать на других биржах.
  • Функционал ограничен по сравнению с профессиональными ботами.

3Commas

Один из популярных мультибиржевых ботов для автоматизированной торговли. Предоставляет ИИ-ботов для того, чтобы запускать готовые стратегии или создавать собственные. Обеспечивает глубокий анализ рынка и интеграцию с TradingView.

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Преимущества:

  • Поддерживает более 18 бирж, включая Binance, Bybit, OKX, KuCoin.
  • Маркетплейс стратегий, где можно копировать сделки профессиональных трейдеров.
  • Интуитивно понятный интерфейс и мобильное приложение.

Недостатки:

  • Платная подписка — от $14 до $49 в месяц.
  • Нужно вручную настраивать стратегии, что требует опыта.

Cryptohopper

Торговый бот с ИИ, который предлагает широкий спектр настроек и стратегий. Имеет бесплатный тарифный план и поддержку социальной торговли.

Преимущества:

  • Работает с криптовалютами и крупными биржами.
  • Поддерживает ИИ-анализ, автоматическую настройку стратегий и сигналов.
  • Можно копировать стратегии у опытных трейдеров.
  • Удобный мобильный интерфейс и веб-панель управления.

Недостатки:

  • Платная подписка (от $19 в месяц).
  • Может быть сложным для новичков.

Altrady

Это целая торговая платформа с серьезными аналитическими инструментами.

Преимущества:

  • Инструмент «Квиксканер» для того, чтобы быстро находить прибыльные торговые возможности.
  • Можно торговать на нескольких биржах в одном интерфейсе.
  • Поддержка гибкой автоматизации через смарт-ботов.
  • Интуитивно понятный интерфейс и встроенный дневник трейдера.

Недостатки:

  • Высокая стоимость подписки по сравнению с аналогами.
  • Сложный интерфейс для начинающих пользователей.

Gunbot

Это один из кастомизированных ботов для криптотрейдинга, который устанавливается на компьютер.

Лучшие боты с ИИ для торговли криптовалютой в 2025

Фото в тексте: Freepik

Преимущества:

  • Поддержка 100+ бирж, включая Binance, Bitfinex, Kraken и т. д.
  • Можно создавать собственные стратегии с помощью JavaScript.
  • Отсутствуют комиссии за сделки — оплачивается только лицензия бота.
  • Высокая гибкость — поддержка арбитражных стратегий, маркет-мейкинга, стоп-лоссов и других функций.

Недостатки:

  • Требует технических знаний для настройки.
  • Нет облачной версии — бот нужно устанавливать на сервер или ПК.
  • Высокая цена лицензии (начинается от $99).

Quadency

Многофункциональная платформа с аналитикой, автоматической торговлей и портфельным менеджментом.

Преимущества:

  • Удобный интерфейс и готовые стратегии.
  • Поддержка машинного обучения для того, чтобы прогнозировать рынки.
  • Интеграция с популярными биржами (Binance, Coinbase, Kraken и др.).
  • Можно торговать в ручную и автоматически в одном окне.

Недостатки:

  • Ограниченные возможности на бесплатном тарифе.
  • Требует подписки для того, чтобы получить доступ к продвинутым стратегиям.

Autonio

Децентрализованный бот для спотовой торговли криптой, который работает на базе ИИ-алгоритмов и машинного обучения.

Преимущества:

  • Основан на технологии блокчейна и использует токен NIOX для оплаты услуг.
  • Позволяет создавать и настраивать собственные торговые стратегии.
  • Поддерживает маркет-мейкинг, арбитраж и трендовые стратегии.
  • Интегрируется с крупными биржами (Binance, KuCoin и др.).

Недостатки:

  • Требует покупки токенов NIOX для работы.
  • Может быть сложен для пользователей без опыта.

Арбитражный сканер

Инструмент для того, чтобы искать разницу в ценах криптовалют на разных биржах и автоматически выполнять арбитражные сделки.

Преимущества:

  • Автоматически анализирует спред между биржами.
  • Поддержка трех типов арбитража: прямой, треугольный и межбиржевой.
  • Помогает находить малорисковые стратегии для торговли.
  • Работает в реальном времени и быстро обновляет данные.

Недостатки:

  • Требует больших сумм для арбитража (из-за комиссий и скорости переводов).
  • Некоторые арбитражные функции исчезают из-за повышенной конкуренции.

Octobot

Это бот для торговли криптой с открытым кодом, который настраивается под личные потребности.

Преимущества:

  • Работает через API, подключается к популярным биржам.
  • Поддерживает различные стратегии, включая DCA, скальпинг и трендовую торговлю.
  • Сообщество разработчиков постоянно работает над улучшениями.

Недостатки:

  • Требует самостоятельной настройки (нужны технические навыки).
  • Нет официальной поддержки — помощь можно получить только в сообществе.

КриптоГерой

Облачный торговый бот для торговли на бирже криптовалют, который подходит как новичкам, так и опытным трейдерам.

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Преимущества:

  • Интуитивно понятный интерфейс — не сложная настройка стратегий без программирования.
  • Поддерживает DCA, грид-трейдинг и стоп-лоссы.
  • Есть мобильное приложение для того, чтобы управлять ботом на ходу.
  • Бесплатный тариф с базовыми функциями.

Недостатки:

  • Ограниченное количество стратегий.
  • Расширенные функции доступны только в платных тарифах.

Риски и рекомендации при использовании ИИ-ботов

Несмотря на очевидные преимущества, ИИ-боты для торговли криптовалютой связаны с:

  • Техническими сбоями. Неполадки в работе бота приведут к финансовым потерям.
  • Рыночными рисками. Непредсказуемые события могут негативно сказаться на продуктивности стратегий бота.

Используйте демо-счета и не инвестируйте суммы, которые превышают допустимый уровень риска.

ИИ-боты для торговли криптовалютой в 2025 году представляют собой сильные инструменты, которые способны повысить прибыльность трейдинга. Тщательно подбирайте подход и учитывайте все возможные риски.

Фото на обложке: Freepik

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