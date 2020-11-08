Ученые из MIT создали алгоритм, который определяет коронавирус по кашлю

Люди, которые болеют без симптомов, неосознанно распространяют вирус. Предварительный скрининг поможет быстро понять, заражены ли они.

До пандемии исследователи Массачусетского технологического института работали над моделями искусственного интеллекта, которые могли бы диагностировать по записям голоса другие заболевания, например болезнь Альцгеймера. Ученые использовали для обучения алгоритмов 200 тысяч записей голоса и кашля. Специалисты выяснили, что искусственный интеллект может отличать кашель и речь больных людей от здоровых, используя биомаркеры, например силу голосовых связок, объем легких и нейромышечную дегенерацию.

У коронавируса могут быть некоторые из тех же симптомов — в частности, временная нейромышечная дегенерация. Пэтому исследователи решили применить алгоритм, созданный для обнаружения болезни Альцгеймера, чтобы определять коронавирус.

Искусственный интеллект может выявлять изменения, вызванные нейромышечным нарушением и прочими факторами, и отличать здоровых людей от бессимптомных больных. Эти изменения не могут заметить даже сами больные.

Теория подтвердилась. Поскольку модель уже была обучена на десятках тысяч записей, ученые смогли создать инструмент для определения коронавируса с помощью 4 тысяч образцов кашля, половина из которых принадлежала бессимптомным больным COVID-19.

Исследователи тестировали алгоритм на тысяче других образцов: половина была от здоровых людей, половина от больных. Модель правильно определила больных коронавирусом по кашлю в 98,5% случаев.

В то же время, технология еще не готова для диагностики коронавируса. По словам ученых, результаты нужно уточнять и продолжать обучение с большим количеством образцов. Они надеются, что в дальнейшем их разработка может быть полезным инструментов в борьбе против пандемии.

Исследования показывают, что бессимптомные больные с коронавирусом неосознанно способствуют распространению заболевания. Предварительный скрининг поможет понять, заражены ли они, прежде чем они выйдут и будут распространять вирус.

Сейчас в разработке бесплатное приложение для определения коронавируса по кашлю. Если технология подтвердит свою эффективность, перед выходом из дома каждый человек сможет кашлянуть в смартфон и пройти предварительный скрининг на наличие коронавируса.

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