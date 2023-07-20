Эти инфлюенсеры полностью сгенерированы ИИ — и их посты собирают тысячи реакций

Чем они интересны и как виртуальные блогеры влияют на инфлюенс-экономику, рассуждает Виктор Тангерманн из онлайн-издания Futurism.

Подписаться на блогера — простой способ стать чуть ближе к гламурному образу жизни. Впрочем, сегодня в социальных сетях набирают популярность персонажи, полностью созданные нейросетями.

В течение многих лет виртуальные инфлюенсеры, созданные с помощью CGI, рекламировали бренды, наслаждались роскошным образом жизни и набирали значительное количество подписчиков в социальных сетях.

Неудивительно, что увлечение ИИ охватило и это направление. Ранее в этом году блогер создала свою копию в формате чат-бота с искусственным интеллектом, с которой можно было поболтать как с «виртуальной подружкой» за $1 в минуту.

Но это лишь начало. Благодаря появлению генеративного ИИ, например Stable Diffusion и Midjourney, сегодня появляются целые ленты интернет-личностей, которых на самом деле не существует.

Фото в тексте: Milla Sofia / Twitter

Результатом является увлекательное путешествие по зловещей долине: навязчивые ленты публикаций в Twitter и Instagram*, в которых фигурируют привлекательные женщины, созданные искусственным интеллектом и привлекающие десятки тысяч поклонников.

Не стоит их винить; помимо значительного количества сглаживания кожи и повторяющихся фонов, отличительных черт генераторов изображений с искусственным интеллектом, это удивительно убедительная иллюзия.

Возьмем аккаунт под именем «Мила София», в описании которого говорится, что это «19-летняя виртуальная девушка из Хельсинки, Финляндия», у которой десятки тысяч подписчиков в Instagram*, Twitter и TikTok.

Каждая из ее фотографий, где она позирует на фоне туристических мест и песчаных пляжей, собирает тысячи лайков и сотни комментариев, а иногда и десятки тысяч. Что бы не привлекало поклонников — хотя большое количество цифровой обложки действительно наводит на мысли — это работает.

София не стесняется того факта, что ее не существует в реальном мире. «Я — создание искусственного интеллекта», — говорится в ее биографии в Instagram*.

Ее личный сайт смущает еще больше, поскольку его создатель даже опубликовал там краткое резюме. В разделе «работа» сказано, что она была фотомоделью и «в настоящее время рассматривает, какой бренд выбрать, чтобы стать амбассадором и виртуальным инфлюенсером». Она также якобы получила степень в «Университете жизни» по специальности «самоадаптивное обучение и мастерство, основанное на данных».

Вполне вероятно, что этот текст также был создан при помощи ИИ.

София — не единственный пример. Простой поиск в Twitter показывает десятки аналогичных ИИ-инфлюенсеров с множеством подписчиков.

«Кому нужны пикап-фразы, когда ты виртуальная девушка? — пишет в Twitter другой виртуальный инфлюенсер, на этот раз называющая себя Алексис Айвидж. — Я уже в твоем сердце (и в твоем телефоне)!».

«Просто обычная ИИ-девушка, публикующая свою виртуальную жизнь, где я могу быть кем угодно, когда захочу», — говорится в биографии другого виртуального инфлюенсера в Twitter.

«Вы когда-нибудь были на лавандовом поле в Провансе, Франция? Сезон цветения лаванды длится около 3-4 недель. Это потрясающе» — пишет другой виртуальный инфлюенсер, специализирующийся на путешествиях.

Публикации других выглядят гораздо откровеннее.

«Позвольте мне воплотить некоторые мечты в реальность», — пишет в Twitter Лу Сюй, которая называет себя «ИИ-моделью и вайфу».

Другой виртуальный инфлюенсер заходит так далеко, что обвиняет другой аккаунт в Twitter в краже фотографии, сгенерированной ИИ.

Эта тенденция вызывает множество вопросов: понимают ли люди, взаимодействующие с этими аккаунтами, что их не существует в реальном мире? А если бы они знали, волновало бы их это? Или они все понимают, и отчасти потому так увлечены?

Как бы то ни было, это новый загадочный поворот на пути к контенту, созданному ИИ. В то время как дипфейк-порно процветает в интернете, привлекательность виртуальных инфлюенсеров — более сложное явление.

Если мы подписываемся на блогеров, чтобы приобщиться к их гламурному образу жизни, зачем нам вместо этого следить за ботом?

София может утверждать, что находится на Санторини, но размытое изображение культовых скал греческого острова явно ненастоящее.

Кроме того, есть примеры реальных инфлюенсеров, которые вдохновили эти эксперименты с ИИ. Генераторы изображений обучены на огромном количестве общедоступных визуальных данных, а это означает, что эти новые учетные записи, скорее всего, копируют реальных блогеров.

Хуже того, некоторые аккаунты используют приложения для смены лиц, чтобы накладывать лица инфлюенсеров на видео, первоначально опубликованные реальными людьми, часто без указания их авторства.

Читайте по теме:

Деинфлюенсинг: что это такое и почему советы блогеров теряют актуальность

«Экономика умиления»: как видео с щенками и котятами стали многомиллиардным бизнесом

Вопросы вызывает и монетизация. Реальные инфлюенсеры обычно зарабатывают на том, что заключают сделки с брендами, что по сути сводится к продакт-плейсменту. В случае Софии, несмотря на ее амбиции, указанные в резюме, неясно, как это вообще сработает.

Короче говоря, это интересный новый этап в области искусственного интеллекта и социальных сетей. Трудно сказать, к чему это приведет, но ясно одно: внедряя ИИ в и без того запутанный мир онлайн-инфлюенсеров, эти виртуальные личности еще больше отдаляют от реальности.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney