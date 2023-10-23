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Истории

В этом тренажерном зале работают только виртуальные тренеры

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Как и в других тренажерных залах, в Lumin Fitness есть тренеры на любой вкус — от более мягких до самых строгих. Но все они — системы на базе ИИ, которые с помощью LED-экранов, алгоритмов и датчиков движения предлагают более персонализированные тренировки.

Рассказываем, как это работает.

В этом тренажерном зале работают только виртуальные тренеры

ИИ все чаще применяют в сфере фитнеса, но обычно — в таких продуктах, как смарт-зеркала и приложения для тренировок. В свою очередь, Lumin Fitness — первый тренажерный зал, в который полностью интегрирован ИИ, как утверждают его создатели. Они также уверены, что их система побудит начать тренироваться даже тех, кто раньше откладывал походы в спортзал.

В прошлом месяце компания открыла первую студию в Лас-Колинасе, штат Техас. Там могут заниматься до 14 человек — как индивидуально, так и в группе.  

Тренировки проходят напротив настенного LED-экрана. За ним находятся датчики, которые с помощью алгоритмов и моделей машинного обучения отслеживают движения человека и то, как он использует оборудование, в том числе гантели, медицинские мячи и скакалки.

Фото в тексте: Lumin Fitness 

Перед началом тренировки через приложение Lumin Fitness можно выбрать виртуального тренера (и сменить его в любой момент). Выбор зависит от предпочтений пользователя: мужской или женский голос, более строгий или непринужденный подход. Рекомендации тренера передаются через наушники и сопровождаются выбранной музыкой, например роком или кантри.

На данный момент в студии присутствует человек, который помогает в случае, если что-то идет не так, но все обязанности тренера берет на себя ИИ.

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Во время разминки и заминки на LED-экранах безликая человеческая фигура демонстрирует движения. После начала тренировки отображаются простые мотивирующие игры, в которых нужно, например, наполнить виртуальную корзину мячами или построить башню, выполняя упражнения.

С помощью датчиков система Lumin Fitness отслеживает, сколько повторений выполнил клиент и поддерживает ли он правильное положение тела. Так, движение не засчитывается, если пользователь выгибает спину, а ее нужно держать прямо. Это помогает получить полную пользу от каждого упражнения и избежать травм.

Система также отслеживает прогресс каждого пользователя с течением времени. В будущем компания планирует обучить ее тому, чтобы распознавать, когда тренировки становятся для клиента слишком легкими, и рекомендовать ему более тяжелые веса или другие виды упражнений.

Конечно, всегда найдутся те, кто предпочтут реального тренера, но есть основания полагать, что многие будут не против заниматься и с виртуальным.

В последнее время все большей популярностью пользуются психотерапия и дружба с ИИ — это показывает, что некоторым комфортнее взаимодействовать с машинами, чем с другими людьми.

Источник.

Фото на обложке: Lumin Fitness 

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