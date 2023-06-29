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Истории

Как ИИ помогает мужчинам в онлайн-дейтинге

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Исследование Attractiontruth показало: чтобы улучшить опыт онлайн-знакомств, мужчины используют ChatGPT и другие инструменты ИИ. Нейросети помогают им придумывать описание профилей и сообщения, вовлекающие собеседниц в разговор. В результате мужчины чувствуют себя увереннее при знакомствах и общении.

Как ИИ помогает мужчинам в онлайн-дейтинге

Attraction Truth — компания, которая разрабатывает ИИ-коуча по знакомствам. Для исследования она опросила около 1,4 тыс. мужчин. Самым популярным приложением среди них был Tinder, на втором и третьем местах — Bumble и Hinge.

Опрос показал следующие результаты.

  • 20% респондентов — примерно 274 мужчины в возрасте от 25 до 35 лет — используют инструменты ИИ в приложениях для знакомств.
  • 37% из тех, кто использует ИИ, сообщают, что стали чувствовать себя увереннее в общении с противоположным полом.
  • 24% из тех, кто использует ИИ, улучшили навыки переписки.

С помощью ИИ респонденты не только составляли описание профилей, но и начинали беседы с «мэтчами». По их словам, в результате им отвечали гораздо чаще, а разговоры получались интереснее.

Приложения для знакомств также видят потенциал в технологии. Например, в феврале OkCupid с помощью ChatGPT сгенерировал вопросы для подбора пары, например «Кто вы: интроверт или экстраверт?», которые затем добавили на платформу.

В мае во время отчета о доходах CEO Tinder Бернард Ким сообщил, что хочет добавить в приложение ИИ, который поможет пользователям выбирать идеи для свиданий и поддерживать разговоры.

Некоторые пользователи посчитали сообщения, которые они сгенерировали с ИИ, «пугающими» и «безличными». Но основатель Attraction Truth Сальваторе Дамиата все же верит, что технология способна коренным образом изменить онлайн-дейтинг. 

«Эти результаты показывают, что ИИ может положительно повлиять на мир знакомств, способствуя более здоровому общению и значимым связям», — сказал он.

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Фото на обложке: Studio Romantic / Shutterstock

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