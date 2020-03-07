На заводе запчастей в США за действиями работников следит искусственный интеллект

Этот видеопоток обрабатывает программа на основе искусственного интеллекта, созданная стартапом Drishti. Она подсчитывает, сколько времени требуется каждому сборщику на выполнение одной задачи.

Когда Тони Хаффман отошел от производственной линии на заводе автозапчастей Denso в Батл-Крике, штат Мичиган, чтобы поговорить с журналистом Wired, его подчиненные остались под наблюдением — но не человеческим. Их действия контролировали камеры, расположенные над каждым рабочим местом.

«В прошлом мы выбирали линию, которая испытывает затруднения, приводили туда группу людей и с помощью секундомеров пытались справиться с проблемой», — говорит Хаффман. Система Drishti непрерывно фиксирует рабочий процесс каждого сборщика. Руководство завода использует эти данные для отслеживания объема производства, а также для выявления и устранения даже незначительных проблем. «Теперь все идет лучше и плавнее», — отмечает Хаффман. Denso, один из крупнейших в мире производителей автозапчастей, испытывает эту технологию на своем заводе в Батл-Крике с конца 2017 года.

Этот пример показывает, как ИИ может повлиять на те виды работ, которые не будет выполнять сам. Он предоставляет новые возможности оцифровки ручного труда. Это дает менеджерам новые полезные наблюдения, а также, возможно, новые рычаги влияния на подчиненных.

Некоторые люди недовольны результатами такого внедрения ИИ. В прошлом году сотрудники склада Amazon в Миннесоте устроили забастовку, потому что их не устроили технологии, которые компания использует для контроля за ними. По их словам, эти системы нужны Amazon, чтобы наказывать работников за отступление от заведомо невыполнимых нормативов, которые приводят к травмам. Компания оспаривает эти претензии, утверждая, что обучает сотрудников безопасному выполнению задач в срок.

Работников Denso постоянная запись их действий поначалу тоже насторожила, но Хаффман говорит, что с тех пор они изменили свое отношение к программе Drishti. Теперь после спорных ситуаций они могут пересмотреть видео вместе с начальником, а не надеяться, что им поверят на слово. Хаффман указывает, что постоянный учет производительности также помогает менеджерам более чутко реагировать на возникающие проблемы. «Человек, который испытывает затруднения, не всегда готов попросить помощи. Если мы увидим, что в рабочем процессе что-то идет не так, то сможем подойти и спросить: ″У вас есть какие-нибудь проблемы?″»

Сборщики на линиях Denso, оборудованных технологией Drishti, теперь получают персональную обратную связь, основанную на данных об их действиях. Мониторы на каждом рабочем месте показывают, как обстоят дела у конкретного сотрудника, говорит Раджа Шембекар, вице-президент Denso. Если он успевает завершить сборку вовремя, то видит улыбающееся лицо, если не успевает — хмурое.

Будет ли ИИ заставлять сотрудников хмуриться или улыбаться, зависит от того, как работодатели решат его использовать.

Denso возникла как часть Toyota, которой все еще принадлежит доля в компании, и также исповедует философию кайдзен, которая поощряет сотрудников всех уровней участвовать в улучшении производства. Менеджеры могли бы предоставить подчиненным доступ к данным ИИ-систем, чтобы улучшить их результаты, говорит Сьюзан Хелпер, профессор экономики в Университете Кейс Вестерн Резерв.

Однако американские заводы, даже те, которые исповедуют кайдзен, обычно не позволяют рядовым сборщикам существенно влиять на производственный процесс. Этим они отличаются от заводов в странах с более развитой культурой на предприятиях. «В Японии и большинстве других стран сборщики могли бы заявить: ″Это слишком быстро″. На заводах в США такого почти нет», — отмечает Хелпер. Американские заводы Denso не входят в профсоюзы, но вице-президент Шембекар говорит, что у компании хорошие отношения со всеми работниками.

Стремление сохранить баланс между сбором данных и доверием сотрудников заставило нью-йоркский стартап StrongArm ограничить использование его датчика движения, надетого на тело. Устройство регистрирует движения человека, а специальная программа преобразует эти данные в показатель безопасности, предназначенный для снижения травм у людей, работа которых связана с передвижением тяжелых предметов. Toyota провела испытания этой системы на заводе в Принстоне, штат Индиана, в конце прошлого года.

Предотвращение травм важно, но данные с датчиков StrongArm также способны измерять производительность. Хоть это и ценная функция для некоторых клиентов, соучредитель и CTO StrongArm Майк Ким убежден, что она подрывает доверие работников к устройствам. В контрактах StrongArm подчеркивается, что если клиент будет использовать эти данные для наказаний, то компания сможет немедленно расторгнуть сделку.

Алгоритмы могут отслеживать и оцифровывать каждое движение сотрудников, но такие деликатные вещи, как чувства, все еще имеют значение.

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Фото: Denso