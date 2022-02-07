Разработан ИИ-механик, который сканирует автомобиль и выявляет его дефекты за несколько секунд

Израильская компания UVeye разработала так называемый «сканер автомобиля». Он диагностирует вмятины, утечки масла, посторонние предметы и прочие проблемы всего за несколько секунд, а затем помечает все неисправности, которые нужно устранить.

Изначально ИИ разрабатывался для сектора национальной безопасности Израиля и помогал обнаруживать угрозы и незаконные материалы под транспортными средствами и рядом с контрольно-пропускными пунктами.

«Мы были первой в мире компанией, которая справилась с этой задачей с первого раза, не видя транспортное средство раньше», — рассказывает руководитель по связям с общественностью UVeye Ярон Сагив. Он добавляет, что алгоритм UVeye работает с любой моделью автомобиля от любого производителя.

Решение расширить сферу его применения возникло около трех лет назад. За последние два десятилетия это уже не первый пример того, как сенсоры и алгоритмы, разработанные для сектора национальной безопасности Израиля, начинают использоваться в гражданских целях.

«Наша технология была установлена на более чем 100 секретных объектов по всему миру — морских портах, аэропортах, тюрьмах, — рассказывает Сагив. — Но около трех лет назад мы поняли, что она может пригодиться и для гораздо более крупного рынка, а именно автомобильного».

На основе своей технологии UVeye разработала три решения.

Artemis проверяет шины и определяет, какой бренд, размер и DOT-код на них указан, с помощью оптического распознавания символов (optical character recognition, OCR). Инструмент рассчитывает износ протектора и боковин, а также проверяет давление в шинах.

Сканер шин Artemis. Фото в тексте: UVeye

Helios сканирует ходовую часть автомобиля на наличие механических неисправностей.

Сканер ходовой части автомобиля Helios. Фото в тексте: UVeye

Когда машина проходит через сканер, ПО создает 3D-модель ее днища, помечая необычные детали, например масляные пятна и искривленность выхлопной трубы.

Результат работы сканера Helios. Фото в тексте: UVeye

Atlas выполняет 360-градусное сканирование всего автомобиля, когда он проходит по линии, и обнаруживает даже миллиметровые дефекты.

Artemis и Helios пригодятся владельцам автопарков и ремонтным мастерским, поэтому в компанию уже инвестировал продавец подержанных автомобилей Carmax.

При этом система Atlas больше ориентирована на оригинальных производителей, и на нее обратили внимание Volvo, Toyota и Hyundai. Volvo и Toyota уже используют эту технологию на своих сборочных линиях.

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Фото на обложке: UVeye