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Истории

Разработан ИИ-механик, который сканирует автомобиль и выявляет его дефекты за несколько секунд

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Израильская компания UVeye разработала так называемый «сканер автомобиля». Он диагностирует вмятины, утечки масла, посторонние предметы и прочие проблемы всего за несколько секунд, а затем помечает все неисправности, которые нужно устранить.

Разработан ИИ-механик, который сканирует автомобиль и выявляет его дефекты за несколько секунд

Изначально ИИ разрабатывался для сектора национальной безопасности Израиля и помогал обнаруживать угрозы и незаконные материалы под транспортными средствами и рядом с контрольно-пропускными пунктами.

«Мы были первой в мире компанией, которая справилась с этой задачей с первого раза, не видя транспортное средство раньше», — рассказывает руководитель по связям с общественностью UVeye Ярон Сагив. Он добавляет, что алгоритм UVeye работает с любой моделью автомобиля от любого производителя.

Решение расширить сферу его применения возникло около трех лет назад. За последние два десятилетия это уже не первый пример того, как сенсоры и алгоритмы, разработанные для сектора национальной безопасности Израиля, начинают использоваться в гражданских целях.

«Наша технология была установлена на более чем 100 секретных объектов по всему миру — морских портах, аэропортах, тюрьмах, — рассказывает Сагив. — Но около трех лет назад мы поняли, что она может пригодиться и для гораздо более крупного рынка, а именно автомобильного».

На основе своей технологии UVeye разработала три решения.

Artemis проверяет шины и определяет, какой бренд, размер и DOT-код на них указан, с помощью оптического распознавания символов (optical character recognition, OCR). Инструмент рассчитывает износ протектора и боковин, а также проверяет давление в шинах.

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Сканер шин Artemis. Фото в тексте: UVeye

Helios сканирует ходовую часть автомобиля на наличие механических неисправностей.

Сканер ходовой части автомобиля Helios. Фото в тексте: UVeye

Когда машина проходит через сканер, ПО создает 3D-модель ее днища, помечая необычные детали, например масляные пятна и искривленность выхлопной трубы.

Результат работы сканера Helios. Фото в тексте: UVeye

Atlas выполняет 360-градусное сканирование всего автомобиля, когда он проходит по линии, и обнаруживает даже миллиметровые дефекты.

Artemis и Helios пригодятся владельцам автопарков и ремонтным мастерским, поэтому в компанию уже инвестировал продавец подержанных автомобилей Carmax.

При этом система Atlas больше ориентирована на оригинальных производителей, и на нее обратили внимание Volvo, Toyota и Hyundai. Volvo и Toyota уже используют эту технологию на своих сборочных линиях.

Источник.

Фото на обложке: UVeye

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