«Хватит называть все подряд искусственным интеллектом»: профессор Майкл И. Джордан развеял мифы об ИИ

Свои мысли о сфере ИИ Джордан изложил в статье «Искусственный интеллект. Революция еще не произошла» (Artificial Intelligence — The Revolution Hasn’t Happened Yet). Рассказываем о самых интересных моментах, которые развеивают распространенные мифы относительно ИИ.

Майкл И. Джордан — ведущий исследователь в области ИИ и МО и профессор в Калифорнийском университете в Беркли. За свою деятельность он получил много премий, в том числе звание самого влиятельного специалиста в сфере компьютерных наук в 2016 году. Он утверждает: многие ошибочно предполагают, что у машин есть некий интеллект, отвечающий за прогресс и конкурирующий с людьми.

Системы ИИ все еще не способны решать задачи, требующие глубоких размышлений. Они отлично справляются с распознаванием низкоуровневых структур, но на когнитивном уровне лишь имитируют человеческий интеллект.

Джордан отмечает, что целью машинного обучения должна быть не только имитация человеческого мышления, а расширение его возможностей.

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В последние годы Джордан стремится помочь ученым, инженерам и обычным людям разобраться во всех тонкостях машинного обучения. Он уверен: развитие МО говорит о появлении новой области инженерии. Он проводит параллели с химической инженерией, которая образовалась в начале 1900-х годов из основ химии и гидроаэромеханики.

МО, в свою очередь, опирается на десятилетние достижения в области компьютерных наук, статистики и теории управления. Джордан также добавляет, что это первая человекоцентричная область инженерии, направленная на взаимодействие между людьми и технологиями.

«Научно-фантастические разговоры об ИИ и суперинтеллекте не только увлекают, но и отвлекают, — говорит он. — Люди недостаточно сосредоточены на реальной задаче, а именно построении систем на базе МО планетарного масштаба, которые будут приносить пользу людям и не усугублять неравенство».

Путь к сфере МО

В детстве Джордан интересовался философскими и культурными подходами к человеческому разуму. Он изучал психологию в Университете штата Луизиана, где в 1978 году получил степень бакалавра. В 1980 году он стал магистром математики в Университете штата Аризона, а в 1985 году получил докторскую степень по когнитивистике в Калифорнийском университете в Сан-Диего.

Когда Джордан поступил в университет, сферы МО еще не существовало. Она только начала появляться, когда он окончил обучение. Уже тогда Джордан понимал, что более глубокие принципы, необходимые для понимания машинного обучения, лежат в статистике, теории информации и теории управления.

Текущие проекты профессора включают идеи из области экономики. Его исследования помогут создать новые системы реального мира, которые объединят производителей и потребителей на рынках, основанных на обучении.

Проблемы с определением термина ИИ

В 2019 году Джордан написал статью «Искусственный интеллект. Революция еще не произошла» (Artificial Intelligence — The Revolution Hasn’t Happened Yet), где высказался о том, что термин ИИ неправильно понимает не только общественность, но и технические специалисты.

В 1950-х годах, когда понятие ИИ только появилось, люди стремились создать вычислительные машины, обладающие человеческим интеллектом. Это стремление еще сохранилось, но за прошедшие десятилетия произошли иные изменения.

Компьютеры не стали разумны сами по себе, но помогли расширить человеческие возможности. Более того, они преуспели в распознавании низкоуровневых структур, с чем могут справиться и люди, но с большими затратами. Системы на базе МО способны:

обнаруживать махинации в финансовых транзакциях в крупных масштабах, что используется в электронной торговле;

моделировать цепочки поставок и управлять ими в сфере производства и здравоохранения;

помогать страховым агентам, врачам, учителям и кинематографистам.

По словам Джордана, несмотря на то, что эти разработки называют «технологиями искусственного интеллекта», лежащие в их основе системы не обладают разумом и не способны рассуждать на высоком уровне. Системы не формируют семантические представления и выводы, как это делают люди. Они не определяют и не преследуют долгосрочные цели.

«В ближайшем будущем компьютеры не превзойдут людей по их способности абстрактно рассуждать о реальных ситуациях», — пишет Джордан.

Он уверен: чтобы решить самые насущные проблемы, нужно тщательно исследовать и продумывать взаимодействия людей и машин. Разумное поведение крупномасштабных систем является результатом как взаимодействия между агентами, так и интеллекта каждого агента.

Джордан также подчеркивает, что при разработке технологии не стоит забывать и о человеческом счастье: «У нас есть реальная возможность создать нечто исторически новое — человекоцентричную инженерную дисциплину».

Джордан считает, что важно определить роль инженерии в государственной политике и научных исследованиях. По его словам, когда люди говорят о перспективных исследованиях, вместо термина «инженерия» они используют «наука». Например, «социальная наука» звучит более привлекательно, чем «социальная инженерия», а «наука о геноме» заменяет «генную инженерию».

Однако на деле именно инженерия помогла улучшить жизнь людей за последние десятилетия. «Важно помнить, что, несмотря на все значимые достижения науки для человеческого рода, именно инженерия — гражданская, электрическая, химическая и прочая — самым непосредственным и коренным образом сделала человечество счастливее», — считает Джордан.

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