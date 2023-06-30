Студентов Гарварда будет обучать чат-бот

С сентября на популярном вводном курсе по программированию CS50 от Гарвардского университета будет преподавать чат-бот. Он поможет студентам найти ошибки в коде, объяснит непонятные фрагменты и предоставит фидбек по их программам. Вероятнее всего, «учитель» будет работать на базе моделей GPT 3.5 и 4 от OpenAI.
Преподаватель CS50 Дэвид Малан надеется, что ИИ снизит нагрузку на профессорский состав, освободив время для индивидуального общения со студентами. В свою очередь, учащиеся получат инструменты, которые в режиме 24/7 помогут обучаться в удобном темпе и стиле, рассказал он студенческой газете университета The Harvard Crimson.
Малан уточнил, что сейчас сотрудники курса экспериментируют с моделями GPT 3.5 и 4. По его словам, в рамках CS50 всегда использовалось новое программное обеспечение, так что «учитель» на базе ИИ — просто «эволюция этой традиции».
CS50 (Computer Science 50: Introduction to Computer Science) — один из самых популярных курсов на платформе онлайн-обучения edX, которая была создана МТИ и Гарвардом и продана за $800 млн в прошлом году.
Малан признал, что на данном этапе ИИ подвержен ошибкам. «Более качественная оценка структуры студенческого кода по-прежнему требует интенсивного участия человека, — сказал Малан. — Мы надеемся с помощью ИИ сократить это время, чтобы перенаправить время [преподавателей] на более значимое межличностное общение со студентами».
По словам Малана, учащимся объяснили, что всегда следует критически воспринимать информацию, полученную «как от людей, так и от программ».
Фото на обложке: Tada Images /
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