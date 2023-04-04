У школьников из Кремниевой долины появился репетитор от OpenAI

Но в частной школе Khan Lab School считают иначе и разработали репетитора на базе ИИ совместно с OpenAI. Предполагается, что это поощрит задавать больше вопросов, особенно, если ребенок стесняется попросить о дополнительной помощи.

Стоит ли доверить чат-боту участвовать в обучении детей? Вероятно, многие ответят «нет». ChatGPT и другие чат-боты довольно часто искажают факты, а в написанных ими текстах встречается плагиат. И тому есть немало подтверждений.

«Я еще довольно новый , поэтому иногда совершаю ошибки. Если вы заметите, что я ошибся... нажмите большой палец вниз», — пишет чат-бот Khanmigo во всплывающем окне.

Вклад учащихся

Многие чат-боты, особенно те, что дополняют поисковые системы вроде Bing, предназначены отвечать на вопросы. Задача Khanmigo — сделать так, чтобы дети сами пришли к ответам. Салман Хан, основатель Khan Academy и ее дочерней школы Khan Lab School, объясняет, что это скорее «вдумчивый наставник, который будет помогать продвигаться вперед».

Учительница Джулия Дош признается: она ожидала, что школьники будут задавать Khanmigo намного больше глупых вопросов. Ее приятно удивило, что многие из них были довольно серьезными и касались математики.

Хотя Дош предупреждает, что чат-бот может замедлить работу, если ученики будут слишком часто обращаться к нему, в то же время они задают ему больше вопросов, чем могли бы задать вслух. Это может быть очень полезно для тех, кто стесняется попросить дополнительной помощи.

Однако это только начало, и очевидно, что Khanmigo нужна доработка, учитывая, что им пользуются не по годам развитые ученики.

Так, 8-летний Нил Сигинатчу жалуется, что ответы бывают слишком подробными, зачастую без необходимости: «Это может быть полезно, а может раздражать».

Безопасность прежде всего

Однако главным препятствием для принятия Khanmigo родителями и педагогами является безопасность. ИИ уже был замечен в спорных утверждениях и разжигании ненависти, и это не то, с чем стоит сталкиваться впечатлительному ребенку.

Хан утверждает, что его команда потратила тысячи часов на дополнительные меры безопасности для ChatGPT. Так, преподаватели могут отслеживать запросы учеников, помечать ругательства и прочий контент, вызывающий тревогу.

«Родители по большей части очень впечатлены. Большинство видят здесь потенциал, они просто хотят иметь разумные защитные механизмы», — говорит Хан.

Тем не менее, пока неясно, поможет ли это оптимальным способом воспитать в ребенке критичность, вдумчивость и любознательность — или просто вырастить из него так называемого «разработчика запросов».

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney