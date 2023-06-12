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Истории

Ученые создали искусственное «облако», которое извлекает электричество из воздуха

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Исследователи изобрели способ извлекать электричество из воздуха. Новое исследование предлагает метод, при котором любой материал может обеспечить постоянный приток электроэнергии за счет влажности воздуха.

Ученые создали искусственное «облако», которое извлекает электричество из воздуха

Все, что для этого требуется, — пара электродов и специальный материал с крошечными отверстиями диаметром менее 100 нм. Это в тысячу раз меньше ширины человеческого волоса.

Вот как это работает: крошечные отверстия позволяют молекулам воды проходить сквозь них и генерировать электричество, накапливая заряд, переносимый молекулами воды. Процесс описан в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials.

По сути это имитирует то, как облака вырабатывают электричество, которое выделяется в виде молний.

Поскольку влажность воздуха сохраняется постоянно, устройство сможет работать в любое время суток независимо от погодных условий — в отличие от менее надежных возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия.

«Технология может привести к тому, что технику можно будет заряжать буквально везде», — прокомментировал старший автор исследования Цзюнь Яо, инженер-электрик из Массачусетского университета в Амхерсте.

Недавнее открытие основано на том факте, что воздух насыщен электричеством: облака содержат накопленный электрический заряд. Однако улавливать и использовать это электричество сложно.

Вместо того чтобы пытаться отнять энергию у природы, Яо и его коллеги поняли, что могут воссоздать ее заново. Ранее исследователи создали устройство, которое использует белок, полученный из бактерий, для получения электричества из влаги в воздухе. Но позже они поняли, что многие материалы могут справиться с этой задачей, если в них сделать достаточно маленькие отверстия.

Согласно новому исследованию, этот тип устройства для сбора энергии, может быть изготовлен из «широкого спектра неорганических, органических и биологических материалов». Авторы назвали его Air-gen (от англ. air — воздух и gen — генерация).

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«Первоначальное открытие было действительно случайным, — отметил Яо, — поэтому в этой работе мы следовали за своей интуицией, что привело к открытию эффекта генерации в воздухе, который совместим буквально со всеми видами материалов».

Молекулы воды могут перемещаться по воздуху на расстояние около 100 нм, прежде чем столкнуться друг с другом. Когда вода проходит через тонкий материальный объект, заполненный отверстиями точно такого размера, заряд имеет тенденцию накапливаться в его верхней части.

Поскольку меньшее количество молекул достигает нижнего слоя, это создает дисбаланс заряда, как это происходит в облаке — по сути, создается батарея, работающая от влажности, которая, по-видимому, полезна не только для того, чтобы сделать волосы вьющимися. Затем электроды с обеих сторон материала передают электричество ко всему, что нуждается в питании.

А поскольку эти материалы настолько тонкие, их можно укладывать тысячами и вырабатывать по несколько киловатт энергии. Яо предполагает, что технология может иметь разные применения — от небольших устройств с воздушным генератором, которые могут питать носимые устройства, до тех, что смогут обеспечить энергией всю семью.

Однако, по словам Яо, прежде чем что-либо из этого произойдет, его команде необходимо выяснить, как собирать электроэнергию на большей площади поверхности и как лучше всего располагать листы по вертикали, чтобы увеличить мощность устройства, не занимая дополнительного места. Тем не менее, он в восторге от будущего потенциала этой технологии.

«Я мечтаю о том, что однажды мы сможем получать чистую электроэнергию буквально в любом месте и в любое время, используя Air-gen», — говорит он.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney

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