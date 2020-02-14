Мэр Праги хочет ограничить работу Airbnb из-за огромного наплыва туристов

Мэр Праги Зденек Гржиб предлагает запретить сдавать через Airbnb квартиры целиком — исключение будет только для владельцев, которые сдают квартиру на время своего отъезда. Он хочет, чтобы туристы могли снимать только одну комнату.

По словам Гржиба, его цель — «вернуть Прагу местным жителям» и уменьшить негативное влияние туризма на город. Он считает, что популярность Airbnb превратила Прагу — когда-то столицу Священной Римской империи — в «один большой отель», который «пожирает город изнутри».

«Раньше количество туристов можно было ограничить, выдав разрешение на строительство ограниченному числу гостиниц определенного размера, — говорит Гржиб. — Теперь же невозможно контролировать количество жилья, которое могут снять туристы. И оно достигло критической отметки».

В 2018 году в Прагу — город с населением в 1,3 миллиона человек — приехало почти 8 миллионов туристов. В 2000 году их количество увеличилось до 2,6 миллиона и предполагается, что оно будет только расти. К сожалению, инфраструктура Праги плохо справляется с таким потоком туристов.

Из-за популярности Airbnb наплыв стал сильнее — и тихие спальные районы превратились в оживленные места, где между снуют иностранцы с чемоданами на колесиках.

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Согласно отчету Пражского института планирования и развития, количество съемного жилья в городе, размещенного через Airbnb, выросло почти в три раза с марта 2016 (5537 объявлений) до более 13 тысяч объявлений в мае 2018. 80% арендодателей предлагают снять квартиру целиком. Местные жители жалуются на повышенный шум и рост цен на жилье. По словам мэра, чтобы купить квартиру в городе гражданину Праги нужна сумма в 14 раз превышающая его годовую зарплату без учета налогов и затрат на еду и одежду.

«Ситуация вышла за рамки оригинальной идеи экономики совместного потребления, где арендодатели позволяли туристам остановиться в их доме, готовили им завтрак и говорили пару слов о городе, — считает Гржиб. — Город превратился в огромный отель, где нарушается комфорт местных жителей ради личной выгоды».

Недавно Европейский суд постановил, что платформы вроде Airbnb следует считать «общественно-информационными сервисами», а не агентствами недвижимости, из-за чего стало труднее регулировать их работу.

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Гржиб планирует решить эту проблему, убедив Министерство регионального развития Чехии, что нужно разрешить местным органам власти устанавливать собственные законы. Предыдущие попытки мэра закончились неудачей, но он верит, что если привлечь достаточно внимания к проблеме Праги, он сможет получить достаточно поддержки.

«Нужно упразднить работу Airbnb так, чтобы вернуться к оригинальной идее экономики совместного потребления, — говорит Гржиб. — Вы по-прежнему сможете сдавать комнату в своем доме. Нельзя будет сдавать целую квартиру, если в ней никто не проживает, или хотя бы сдавать ее на целый год».

Режиссер и журналист Аполена Рычликова поддержала предложение мэра. Она считает, что правительство игнорирует проблему уже пять лет.

«Я живу в центре Праги и каждый день чувствую себя чужой в родном городе, — добавила она. — И я не одна испытываю такие чувства».

Прага — не единственный город, чье правительство настроено против Airbnb. В прошлом месяце 10 городов Европы — Амстердам, Барселона, Берлин, Бордо, Брюссель, Краков, Мюнхен, Париж, Валенсия и Вена — призвали Европейскую комиссию пересмотреть свои законы касаемо сервиса. «Краткосрочная аренда в основном нужна туристам и из-за нее страдают местные жители, которые хотят жить и работать в родном городе», — гласит их официальное обращение.

В некоторых городах уже ограничена работа платформы и ее аналогов. В январе 2019 года в Амстердаме стало запрещено сдавать дом целиком на срок менее 30 дней (раньше ограничены было в 60 дней). А в 2018 году в Пальма-де-Майорке запретили почти все сервисы краткосрочной аренды вроде Airbnb после того, как местные жители пожаловались на резкое увеличение цен на жилье.

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