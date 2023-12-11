Москва расширяет поддержку технологических предпринимателей со всей страны

Агентство инноваций Москвы открыло прием заявок на второй поток «Академии инноваторов». Пройти обучение по программе могут технологические предприниматели со всей страны. Участие в проекте бесплатное.

Начался прием заявок на второй поток обновленной программы поддержки технологических проектов «Академия инноваторов». Для участия необязательно иметь прототип продукта, достаточно представить свою идею. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Пройти обучение по программе могут предприниматели со всей страны.

«Из-за высокого спроса мы открыли набор на второй поток еще до завершения первого. Теперь доработать свои идеи вместе с наставниками и сделать первые шаги в бизнесе смогут и совсем юные инноваторы — с 14 лет», — отметила Наталья Сергунина.

Регистрация на второй поток «Академии инноваторов» доступна до 25 января следующего года в личном кабинете пользователя на сайте программы. С момента перезапуска программы в конце июля ее участники уже создали 22 стартапа.

На первый поток заявки подали более 1,5 тысяч желающих. Тогда для участия в акселераторе отобрали 100 самых перспективных проектов. 30 из них уже доработаны до полноценного прототипа, 15 — получили первую выручку. Более половины команд провели встречи с инвесторами и заказчиками. Участники первого потока завершат акселерационную программу в конце ноября презентацией решений потенциальным партнерам.

Программа второго потока начнется в феврале 2024 года. Для участия в нем тоже отберут 100 лучших предложений. Резиденты акселератора смогут как развить собственную идею, так и выбрать запрос, сформированный рынком. Удачные предложения будут протестированы и в случае успеха выкуплены крупными компаниями.

Помимо экспертной поддержки инноваторам предоставляют возможность бесплатно работать в двух современных коворкингах: в кластере «Ломоносов» и на площадке «Цифровое деловое пространство». Для этого необходима предварительная бронь на определенный день или сразу на неделю.

Вне зависимости от участия в акселерации каждый зарегистрированный пользователь получает доступ к обучающим онлайн-курсам и открытым мероприятиям. На портале также есть блог, в котором команды делятся своими историями и достижениями.

Кроме того, участники проекта Агентства инноваций Москвы имеют доступ к карте запросов на разработку технологических решений от крупного бизнеса: X5 Retail Group, «Лента», ПАО «ТМК», ПАО «Газпром нефть», ООО «ИНВИТРО», ГК «Медси», ГК «Медскан», «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Уралсиб», агропромышленный холдинг «ЭКО-культура», ГК «Самолет», ПАО «ВымпелКом», «Детский мир», Proscom и других компаний. Они заинтересованы в современных технологичных решениях, в том числе с применением искусственного интеллекта.

Осенью 2023 года аналитики Агентства инноваций Москвы выпустили исследование на тему «Готовность к технологическому предпринимательству». Согласно изучению данных бэкграунда основателей стартапов Москвы, которые привлекли инвестиции в 2021-2023 годах, 65% из них были сотрудниками компаний, 14% — студентами, а 8% — учеными. Большинство представителей науки и бизнеса положительно относится к технологическому предпринимательству. Эксперты отмечают, что в каждой из опрошенных групп абсолютное большинство респондентов считает технологическое предпринимательство хорошим карьерным выбором.

«Более 1,7 млн человек (13% жителей Москвы) планируют открыть технологический бизнес в ближайшие три года. Стоит отметить, что из всех детально проанализированных групп — студенты, сотрудники крупных и средних компаний, ученые — выше готовность к технологическому предпринимательству у последних. Вероятно, из-за наличия собственных разработок, которые они рассчитывают коммерциализировать», — подчеркнула глава Департамента и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Согласно исследованию, среди сотрудников компаний открывать технологический бизнес в большинстве случаях планируют люди 25–34 лет с образованием в области IT и инжиниринга, а также имеющие предпринимательский опыт. Чаще всего они работают в технологических и IT-компаниях на руководящих должностях и отвечают за IT-разработку, продажи и маркетинг.

Планы по открытию технологического бизнеса не зависят от уровня подготовки студентов колледжей, бакалавриата и магистратуры. Однако среди имеющих предпринимательские планы молодых людей почти в два раза больше тех, кто получает техническое и инженерное образование. Большинство студентов (68%) рассчитывает начать бизнес после получения профессионального опыта — эта доля увеличилась в 2,5 раза с 2018 года.

Кроме того, к предпринимательству более склонны молодые ученые до 40 лет, работающие в научных институтах или R&D-подразделениях частных компаний, имеющие предпринимательский опыт и собственные изобретения или разработки.

«Наша программа развития технологических проектов от идеи до стартапа дает возможность для ученых, разработчиков, изобретателей и инженеров с перспективными идеями прокачать свой проект в кратчайшие сроки и, самое главное, начать продавать. В отличие от многих акселерационных программ мы не только предлагаем индивидуальное экспертное сопровождение каждому проекту, что, безусловно, качественно влияет на результат, но и знакомим участников с нашими бизнес-партнерами, ищущими инновации для внедрения в своих компаниях.

Каждый участник программы развития может откликнуться своим инновационным решением на этот запрос, получить обратную связь, доработать проект в сотрудничестве с заказчиком, пропилотировать на его платформе и в случае успеха внедрить. Мы открываем сбор заявок на второй поток, еще не завершив первый, потому что видим интерес к "Академии инноваторов" от изобретателей со всей страны», — заявил заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Максим Власов.

Фото на обложке и в тексте: Департамент Предпринимательства и инновационного развития