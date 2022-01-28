Algolia: поиск и навигация для сайтов и приложений

В год Algolia осуществляет 1,5 трлн поисковых запросов — в 6 раз больше, чем Microsoft Bing, в 16 раз больше Yahoo и 50 раз больше DuckDuckGo. Технологию применяет каждый восьмой из пользователей интернета. В материале — история Algolia, описание продуктов и обзор аналогов на рынке.

Цель стартапа Algolia — сделать поиск в интернете проще и удобнее, обеспечивая позитивный опыт для пользователей и помогая зарабатывать своим клиентам. Она предлагает поисковой движок для сайтов с возможностью автозаполнения, фильтрами, подсказками и бесконечной прокруткой, а также инструменты аналитики.

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История компании

Стартап Algolia был основан в 2012 году во Франции Николя Дессеном и Жюльеном Лемуаном. Первоначально компания специализировалась на офлайн-поиске для мобильных телефонов, но позже переключилась на онлайн-ресурсы.

В 2014 году стартап прошел в зимний набор акселератора Y Combinator.

В 2018 году компания Algolia приобрела SeaUrchin.IO, одну из первых платформ, которая специализируется на информированнии предприятий о поисковых запросах в режиме реального времени.

В 2021 году в состав Algolia вошел румынский стартап MorphL, который специализируется на прогнозировании поведения потребителей на ecommerce-площадках и использует модели на базе машинного обучения, чтобы предоставить наиболее точные рекомендации.

В общей сложности стартап привлек $334,3 млн в ходе 9 раундов, последний из которых состоялся 28 июля 2021 года. В Algolia вкладывались Glynn Capital Management, World Innovation Lab, Twilio, Salesforce Ventures и другие.

Первые два дата-центра Algolia были запущены в Европе и США. В марте 2014 года открыт третий центр в Сингапуре, и сейчас у нее более 70 центров обработки данных в 16 регионах мира.

Офисы Algolia расположены во Франции (Париж), США (Сан-Франциско, Атланта, Нью-Йорк, Остин), Великобритании (Лондон) и Румынии (Бухарест).

Продуктовые решения для многих сфер бизнеса

Разработки Algolia можно применять для корпоративного поиска, ecommerce (в том числе и архитектуры headless ecommerce, которая не требует определенного внешнего интерфейса), мобильного поиска, голосового поиска, медиа, маркетплейсов и SaaS.

Algolia используют Under Armour, Lacoste, NBC Universal, Société Générale, Stripe, Slack, Medium, Zendesk и еще более 10 тысяч компаний.

Стартап предлагает не просто решения для поиска, но помогает создать динамичный и конвертируемый опыт. Благодаря этому покупатели могут находить товары, предложения и полезный контент так быстро, что не покидают страницу сайта.

Algolia Search — API, состоящий из блоков, который можно настроить и запустить за несколько минут. Позволяет индексировать контент из любого источника, включает набор UI-компонентов для настройки желаемого опыта, инструменты для аналитики и A/B тестирования, визуальный редактор, опцию настройки собственного алгоритма релевантности и другие возможности.

Algolia Recommend — простой и надежный API, который помогает настроить рекомендации в соответствии с контекстом приложения клиента. Позволяет автоматически показывать пользователям и покупателям продукты и контекст, которые дополняют и улучшают текущую выборку. Решение увеличивает конверсию и помогает продемонстрировать ассортимент онлайн-продавца.

Algolia предлагает три варианта стоимости в зависимости от количества запросов и дополнительных опций.

Бесплатный (до 10 тысяч поисковых запросов).

Стандартный ($1 за каждые 10 тысяч поисковых запросов в месяц), включая аналитику (скидка 20% при оплате на год).

Премиум ($1,50 за каждые 10 тысяч поисковых запросов в месяц), включая настройку собственных правил, мерчандайзинг и кастомизацию (скидка 20% при оплате на год).

Также можно настроить собственный пакет, установив требуемое количество запросов и нужные функции.

Чем хорош продукт?

Algolia часто хвалят за простоту установки, качественную поддержку и скорость — большинство запросов выполняются за 1-20 мс, до 200 раз быстрее, чем у конкурентов.

Одна из главных возможностей поискового движка — обработка запросов с ошибками.

Algolia предлагает детализированную аналитику, которая учитывает общее количество поисков, количество запросов без результата, наиболее частые запросы, статистику фильтров, аудиторию по странам и многое другое.

Стоит отметить, что продукт Algolia предназначен для профессионального использования, и его цена может быть неподъемной для малого бизнеса.

Критики также отмечают, что у пользователей возникают сложности при масштабировании продукта, а настройка рэнкинга затрудняется, поскольку она основана на приоритизации факторов, а не на индивидуальном взвешивании факторов.

Аналоги

ElasticSearch — полностью управляемое решение «поиск как услуга». Разработчики ценят инструмент за мощное API, открытый исходный код и гибкость. Это базовое приложение, на основе которого можно развернуть глубокий поиск. Имеет встроенные инструменты аналитики.

Azure Search — решение для поиска от Microsoft, по собственному определению «единственный облачный сервис поиска со встроенными возможностями ИИ». Он основан на тех же инструментах естественного языка, что Bing и Offuce, и среди его ключевых особенностей автозаполнение, геопространственный поиск, фильтрация, фасетная классификация, распознавание текста, выделение ключевой фразы и именованных сущностей.

Prefixbox — SaaS-решение, которое постоянно оптимизирует и развивает функции, фокусируясь на потребностях клиента. Поставщик решений для eCommerce, предлагающий возможности ИИ. Включает такие модули, как автозаполнение, похожий поиск, семантический поиск и мерчандайзинг. Модульная структура добавляет инструменту гибкости, что позволяет использовать его для средних и крупных предприятий электронной коммерции.

К аналогам также можно отнести Yext, Klevu, Loop54, Optimizely Episerver Find, IBM Expert Personal Shopper и другие сервисы.

В статье использованы следующие источники:

Algolia

Prefixbox

TechCrunch