Поколение Альфа: как они будут тратить деньги, работать и жить

Поколение Альфа — дети, рожденные в период с 2010 по 2024 годы. Самым старшим в этом году исполнится 14 лет. Становясь взрослее, они кардинально изменят мир и экономику, а их влияние будет ощущаться в каждой точке планеты.

Что можно сказать о поколении Альфа? Они не просто с детства ориентируются в технологиях; для них интернет — часть реальности.

Это дети, которые будут фомироваться удаленной работой и строить свою жизнь вокруг идеи мобильности. И несмотря на юные годы, их влияние на окружающую экономику и культуру уже огромно.

Достаточно посмотреть, как их много: Марк МакКриндл, социолог, который придумал термин «поколение Альфа» оценивает их в 2 млрд человек по всему миру. Таким образом, считает он, это самое многочисленное поколение в истории, которое совершенно иначе взаимодействует с миром.

«Альфы» настроены на учебу и отличаются гибкостью

Как и родители-миллениалы, «Альфы» стремятся получить высшее образование. Их родители также хотят, чтобы дети поступили в колледж. И эти родители с большей вероятностью скажут, что они — или члены их семей — собираются помогать детям финансово, чтобы дать им возможность учиться.

Кроме того, определяющим качеством «Альф» может стать гибкость, особенно учитывая, что это наиболее «глобальное» поколение. Технологии позволяют им работать и учиться в любой точке мира — такая степень подключения и не снилась предыдущим поколениям.

«Мобильность определяет их с точки зрения того, где они будут работать и путешествовать. Они не торопятся строить семью. Они откладывают покупку недвижимости на потом. И это создает намного больше мобильности в их образе жизни» — объясняет МакКриндл.

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Он оценивает, что за свою жизнь средний представитель поколения Альфа поменяет 6 разных профессий и 18 работодателей. Это означает, что он будет обучаться всю жизнь, и, вероятно, позже начнет работать, поскольку продолжительность жизни растет, а интеллектуальный труд становится все более распространенным.

Поколение Альфа уже знает, как тратить деньги, и готово это делать

У предыдущих поколений были накопления с карманных денег или мелкие суммы, полученные от родителей. «Альфам» достаточно нажать на кнопку смартфона или выбрать что-то в Roblox.

Когда дело доходит до шопинга, мир — это устрица поколения Альфа: они взаимодействуют с глобальным маркетплейсом.

«Стоит достать телефон из кармана, и всего за несколько кликов им доступен любой продукт из любой точки мира», — говорит МакКриндл.

Одно лишь это делает их впечатляющей экономической силой. По оценкам Bain and Company, расходы поколений Z и Альфа на предметы личной роскоши будут быстро расти, втрое опережая расходы других поколений; к 2030 году они составят треть этого рынка.

Родители, опрошенные Morning Consult, говорят, что их дети влияют на то, какие услуги по подписке они покупают, а треть родителей сказали, что выбирают маршрут путешествия, потому что их дети спросили о пункте назначения, о котором они, конечно же, узнали либо от сверстников, либо из медиа.

Цифровая жизнь означает, что у «Альф» совершенно иные ценности Подумайте о деньгах, которые они тратят на виртуальные предметы или кастомизацию в таких играх, как Fortnite.

«Для них нет особой разницы между покупкой реального и виртуального предмета , — говорит МакКриндл. — И то, и другое представляет для них ценность».

МакКриндл сказал, что их влияние превосходит их численность, особенно в связи с тем, что бренды пытаются понять, как воспользоваться экономическим эффектом, который к 2029 году должен составить $5,46 трлн. То, насколько рано они начали влиять на решения о покупке — и способны легко приобретать товары — возможно, объясняет, почему толпы 10-летних детей захватывают Sephora.

Хотя «Альфы» могут стать уникальным поколением, которое ждут реальные испытания, они сохраняют надежду.

«В ходе нашего исследования мы обнаружили, что они, как и большинство молодых людей, смотрят в будущее оптимистично, даже несмотря на пессимизм многих представителей поколения их родителей — мы слышим, как многие говорят: „О, как хорошо, что я сегодня уже не молод“, — рассказывает МакКриндл.

— В этом мире трудно расти, но что касается этого поколения, то оно в восторге от своего мира и от своего будущего. Это единственное время, которое они знают».

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