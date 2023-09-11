Сэм Альтман: Кремниевая долина утратила культуру инноваций

В одном из недавних подкастов CEO и сооснователь OpenAI Сэм Альтман заявил , что в Кремниевой долине быстрая прибыль стала важнее революционных исследований. По его мнению, до OpenAI местные компании давно не совершали больших научных прорывов.

«Раньше в компаниях Кремниевой долины проводились масштабные исследования, очевидный тому пример — Xerox PARC. Таких не было уже давно», — сказал Альтман на подкасте с Николаем Тангеном, CEO норвежского суверенного фонда Norges Bank Investment.

Альтман отметил, что в Кремниевой долине по-прежнему создают инновации в продуктах, но революционных исследований уже нет.

«Не хочется это говорить, потому что это звучит так высокомерно: что было последним большим научным прорывом в Кремниевой долине до OpenAI?», — сказал он.

Альтман объяснил это тем, что сейчас можно легко и быстро создать компанию с высокой оценкой, используя существующие технологии, такие как интернет и мобильные телефоны. По его словам, по этому пути пошли многие талантливые специалисты.

Альтман высказывается на эту тему не впервые. В 2017 году, будучи президентом стартап-акселератора Y Combinator, он опубликовал в своем блоге длинный текст, в котором говорилось, что культура политкорректности в Кремниевой долине плохо влияет на стартапы и новые идеи. Он также утверждал, что высказывать спорные мысли проще в Китае, чем в Калифорнии.

Подход Кремниевой долины к инновациям критиковали и другие деятели в сфере технологий, такие как партнер Andreessen Horowitz Марк Андриссен и партнер Sequoia Capital Мэтт Миллер.

OpenAI была основана в 2015 году и с тех пор пережила стремительный рост — в апреле 2023 года она оценивалась в $27-29 млрд. Хотя Альтман является сооснователем компании, он начал работать в ней на постоянной основе в качестве CEO только в 2019 году, за три года до выхода ChatGPT.

Альтман также стал кофаундером криптостартапа Worldcoin и является основным инвестором компании Retro Biosciences, которая стремится увеличить продолжительность жизни людей.

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Фото на обложке: Jason Redmond / Getty Images