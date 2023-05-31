Портфолио Сэма Альтмана: в какие стартапы инвестирует CEO OpenAI

Прежде чем соосновать OpenAI, Сэм Альтман занимал пост Y Combinator, одного из самых известных в мире стартап-инкубаторов. За это время он провел десятки раундов и продолжил вкладываться в технологические проекты уже после ухода. Рассмотрим некоторые из компаний, которые привлекли его внимание.

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В 2015 году Сэм Альтман вместе с Илоном Маском основали OpenAI. Прежде чем полностью возглавить разработчика ИИ, с 2014 по 2019 годы Альтман был президентом Y Combinator, одного из самых известных в мире стартап-инкубаторов. За это время он провел десятки раундов Y Combinator в проекты на ранней стадии и продолжал инвестировать в стартапы уже после ухода из компании.

По данным Crunchbase, за эти годы Альтман профинансировал почти 100 компаний. Большинство портфельных компаний Альтмана являются частными, что затрудняет подсчет его собственного капитала. По некоторым оценкам, это более $500 млн. При этом он не владеет акциями OpenAI, оценкой которой недавно достигла $29 млрд.

Helion Energy: энергия ядерного синтеза

Проект занимает особое место в портфеле Альтмана. В предыдущих интервью он признавался, что для него это «больше, чем инвестиция». Альтман инвестировал в Helion $375 млн в ноябре 2021 года в рамках раунда серии E, по итогам которого оценка стартапа достигла $2,5 млрд. Сообщается, что он посещает компанию раз в месяц и активно участвует в операционной деятельности.

Neuralink: нейроинтерфейс

Альтман поддержал стартап Илона Маска в июле 2021 года, когда компания привлекла $205 млн в рамках раунда серии C. Компания разрабатывает беспроводной имплант, который позволит подключить человеческий мозг к компьютеру.

Reddit: социальные сети

Y Combinator эпохи Альтмана был ведущим инвестором в раунде Reddit серии B на $50 млн в 2014 году. В июле 2017 года Y Combinator вновь поддержал компанию, приняв участие в раунде серии C на $200 млн. Альтман был членом правления Reddit с 2014 по январь 2022 года.

Wave Mobile Money: финтех

Wave Mobile Money — африканский разработчик приложений для перевода и заимствования денег. Альтман участвовал в раунде серии А компании в сентябре 2021 года, по итогу которого было собрано $200 млн.

Retro Biosciences: биотехнологии

Стартап из Сан-Франциско разрабатывает технологии клеточного перепрограммирования, аутофагии и терапии на основе плазмы. Альтман стал ведущим инвестором в венчурном раунде компании стоимостью $180 млн в апреле 2022 года.

TrialSpark: биотехнологии

Базирующаяся в Нью-Йорке биотехнологическая платформа ставит перед собой цель ускорить клинические испытания, используя автоматизацию и данные. Альтман инвестировал в компанию в ходе раунда серии B в октябре 2018 года и раунда C в сентябре 2021 года.

Hermeus: сверхзвуковая авиация

Это стартап разрабатывает самые быстрые в мире сверхзвуковые реактивные самолеты. Альтман был ведущим инвестором в раунде серии B, который прошел в марте 2022 года и принес компании $100 млн.

Humane: программное и аппаратное обеспечение

Альтман трижды инвестировал в стартап. Он возглавил раунд серии A стоимостью $30 млн в сентябре 2020 года, а также поучаствовал в серии B в июле 2021 года и серии C в марте этого года, каждый из которых принес компании $100 млн.

Alt: торговля спортивными карточками

Alt — это платформа для альтернативных активов, которая позволяет потребителям торговать спортивными карточками и хранить их. В ноябре 2021 года Альтман принял участие в раунде серии B на $75 млн.

Asana: управление производительностью

Альтман был ведущим инвестором в раунде серии C Asana стоимостью $50 млн в марте 2016 года. Затем в январе 2018 года он принял участие в раунде серии D на $75 млн.

Aspen Neuroscience: биотехнологии

Aspen Neurosciences — биотехнологический стартап из Сан-Диего, специализирующийся на персонализированной клеточной терапии. В апреле 2020 года Альтман принял участие в раунде серии A на $70 млн.

Rescale: облачное программное обеспечение

Это облачная платформа, предназначенная для инженеров и специалистов по информатике в аэрокосмической и энергетической отраслях для создания пользовательских приложений. Альтман инвестировал в нее 4 раза, начиная с посевного раунда в 2012 году. В последний раз это произошло в ноябре 2021 года, когда компания проводила раунд серии C на $55 млн.

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