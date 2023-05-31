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Истории

Портфолио Сэма Альтмана: в какие стартапы инвестирует CEO OpenAI

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Прежде чем соосновать OpenAI, Сэм Альтман занимал пост Y Combinator, одного из самых известных в мире стартап-инкубаторов. За это время он провел десятки раундов и продолжил вкладываться в технологические проекты уже после ухода. Рассмотрим некоторые из компаний, которые привлекли его внимание.

Портфолио Сэма Альтмана: в какие стартапы инвестирует CEO OpenAI

Вирусный успех ChatGPT от OpenAI привлек внимание к соучредителю и CEO компании.

В 2015 году Сэм Альтман вместе с Илоном Маском основали OpenAI. Прежде чем полностью возглавить разработчика ИИ, с 2014 по 2019 годы Альтман был президентом Y Combinator, одного из самых известных в мире стартап-инкубаторов. За это время он провел десятки раундов Y Combinator в проекты на ранней стадии и продолжал инвестировать в стартапы уже после ухода из компании.

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По данным Crunchbase, за эти годы Альтман профинансировал почти 100 компаний. Большинство портфельных компаний Альтмана являются частными, что затрудняет подсчет его собственного капитала. По некоторым оценкам, это более $500 млн. При этом он не владеет акциями OpenAI, оценкой которой недавно достигла $29 млрд.

Helion Energy: энергия ядерного синтеза

Проект занимает особое место в портфеле Альтмана. В предыдущих интервью он признавался, что для него это «больше, чем инвестиция». Альтман инвестировал в Helion $375 млн в ноябре 2021 года в рамках раунда серии E, по итогам которого оценка стартапа достигла $2,5 млрд. Сообщается, что он посещает компанию раз в месяц и активно участвует в операционной деятельности.

Neuralink: нейроинтерфейс

Альтман поддержал стартап Илона Маска в июле 2021 года, когда компания привлекла $205 млн в рамках раунда серии C. Компания разрабатывает беспроводной имплант, который позволит подключить человеческий мозг к компьютеру.

Reddit: социальные сети

Y Combinator эпохи Альтмана был ведущим инвестором в раунде Reddit серии B на $50 млн в 2014 году. В июле 2017 года Y Combinator вновь поддержал компанию, приняв участие в раунде серии C на $200 млн. Альтман был членом правления Reddit с 2014 по январь 2022 года.

Wave Mobile Money: финтех

Wave Mobile Money — африканский разработчик приложений для перевода и заимствования денег. Альтман участвовал в раунде серии А компании в сентябре 2021 года, по итогу которого было собрано $200 млн.

Retro Biosciences: биотехнологии

Стартап из Сан-Франциско разрабатывает технологии клеточного перепрограммирования, аутофагии и терапии на основе плазмы. Альтман стал ведущим инвестором в венчурном раунде компании стоимостью $180 млн в апреле 2022 года.

TrialSpark: биотехнологии

Базирующаяся в Нью-Йорке биотехнологическая платформа ставит перед собой цель ускорить клинические испытания, используя автоматизацию и данные. Альтман инвестировал в компанию в ходе раунда серии B в октябре 2018 года и раунда C в сентябре 2021 года.

Hermeus: сверхзвуковая авиация

Это стартап разрабатывает самые быстрые в мире сверхзвуковые реактивные самолеты. Альтман был ведущим инвестором в раунде серии B, который прошел в марте 2022 года и принес компании $100 млн.

Humane: программное и аппаратное обеспечение

Альтман трижды инвестировал в стартап. Он возглавил раунд серии A стоимостью $30 млн в сентябре 2020 года, а также поучаствовал в серии B в июле 2021 года и серии C в марте этого года, каждый из которых принес компании $100 млн.

Alt: торговля спортивными карточками

Alt — это платформа для альтернативных активов, которая позволяет потребителям торговать спортивными карточками и хранить их. В ноябре 2021 года Альтман принял участие в раунде серии B на $75 млн.

Asana: управление производительностью

Альтман был ведущим инвестором в раунде серии C Asana стоимостью $50 млн в марте 2016 года. Затем в январе 2018 года он принял участие в раунде серии D на $75 млн.

Aspen Neuroscience: биотехнологии

Aspen Neurosciences — биотехнологический стартап из Сан-Диего, специализирующийся на персонализированной клеточной терапии. В апреле 2020 года Альтман принял участие в раунде серии A на $70 млн.

Rescale: облачное программное обеспечение

Это облачная платформа, предназначенная для инженеров и специалистов по информатике в аэрокосмической и энергетической отраслях для создания пользовательских приложений. Альтман инвестировал в нее 4 раза, начиная с посевного раунда в 2012 году. В последний раз это произошло в ноябре 2021 года, когда компания проводила раунд серии C на $55 млн.

Источник.

Фото на обложке: Win Mcnamee / Getty Images

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