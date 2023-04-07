5 причин, почему идея альтернативного мяса не теряет актуальности

Впрочем, работа над альтернативными белками актуальна как никогда. И вот почему.

Однако уже в 2022 году мясные аналоги стали меньше покупать, а акции крупнейшего производителя растительных белков Beyond Meat потеряли 77% стоимости. Критики считают, что это указывает на проблемы в процветающей отрасли.

Во время пандемии популярность альтернативного мяса взлетела: продажи обычного мяса выросли на 9%, то альтернативного — на целых 25%.

Нас ждет научный прорыв в производстве лабораторного мяса

До недавнего времени растительное мясо было единственной экологичной альтернативой, доступной покупателям. Но стартаперы считают, что благодаря научным прорывам мы как никогда близки к доступному и вкусному мясу, выращенному в лаборатории.

Это важно, потому что цена остается главным препятствием к признанию альтернативных белков потребителями. По данным Good Food Institute, альтернативы на растительной основе стоят в среднем на 43% дороже настоящего мяса, а бургер из культивированного мяса обойдется примерно в €9 евро, на 64% дороже, чем Биг Мак.

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Multus Biotechnology — британский стартап, разрабатывающий ингредиенты питательных сред для выращивания мяса из клеточных культур. Компания надеется снизить затраты на производство и в январе 2023 года привлекла $9,5 млн в ходе серии A.

Пока что аналоги мяса уступают ему по вкусу, но стартапы работают и над этим. Например, британская компания Hoxton Farms создает культивированный животный жир, с помощью которого можно придать лабораторному мясу вкус, приблизив его к продукту животного происхождения.

Hoxton Farms продает свой продукт другим производителям мясных аналогов, «чтобы помочь им разрабатывать продукты, которые выглядят, готовятся и имеют такой же вкус, как настоящие, если не лучше».

Регуляторы проявляют интерес к культивированному мясу

В ноябре 2022 года американское Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) одобрило лабораторное мясо для употребления в пищу человеком, что стало большой победой для индустрии. Ранее в 2020 году Сингапур одобрил продажу культивированного мяса. Другие страны, включая Францию и Нидерланды, также обдумывают свою позицию.

Французский производитель альтернативы фуа-гра Gourmey недавно встретился с французскими сенаторами, чтобы расскать им больше об альтернативном мясе. Сооснователь компании Николя Морин-Форест говорит: «Мы уверены, что вскоре получим другие одобрения FDA и другие страны последуют тем же путем».

Правительства поддерживают разработку мясных аналогов

Страны по всему миру видят возможности в альтернативной мясной промышленности.

Израиль, который известен своими инновациями в этом секторе, выделил $18 млн на исследования и разработки в области альтернативного мяса в 2022 году, и на государственном уровне поддерживает специализированные стартапы.

Норвегия также стимулирует инновации в культивированном мясе, запустив 5-летний исследовательский проект в этой области с ежегодным государственным финансированием в размере €2 млн.

Правительство Нидерландов недавно объявило о выделении гранта в размере €60 млн на поддержку клеточного сельского хозяйства, а власти Великобритании поддержали исследование Королевского сельскохозяйственного университета по переходу животноводов на культивирование мяса.

Крупные бренды делают ставку на альтернативное мясо

Производители продуктов питания и ритейлеры инвестируют в мясные аналоги и уже продают их, что, вероятно, повысит осведомленность потребителей об этом секторе и означает, что больше денег будет направляться на исследования и разработки.

Британский супермаркет Waitrose недавно выпустил стейк на растительной основе, который продается на тех же полках, что и мясо животного происхождения.

Скандинавский мясоперерабатывающий завод HKScan объединил усилия с несколькими региональными брендами альтернативного мяса, последним из которых стала сделка по продаже растительной продукции финской компании Apetit.

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Несколько других мясных конгломератов, включая Cargill и JBS Foods, инвестировали сотни миллионов в разработку мяса, выращенного в лабораторных условиях, или поддержали разработчиков технологии.

Инвесторы по-прежнему вкладываются в альтернативное мясо

За последнее десятилетие рынок альтернативного белка привлек $14,2 млрд частного капитала — увеличившись с $1,1 млрд до $3,2 млрд в 2020 году и достигнув рекордных $5,1 млрд в 2021 году.

В 2022 году отрасль привлекла всего $2,9 млрд, но Пол Буйтелаар, соучредитель и управляющий партнер базирующейся в Амстердаме консалтинговой компании Bright Green Partners, которая специализируется на альтернативных белках, отмечает, что компании с реальной ценностью по-прежнему получают финансирование.

Это справедливо и для европейского рынка. В прошлом году сектор привлек €579 млн — почти на 24% больше, чем в 2021 году. Количество венчурных сделок увеличилось на 15%, а инвестиции в производителей культивированного мяса выросли на 30% до €120 млн.

«Рынок корректируется, и это происходит не только на рынке альтернативного мяса, но и на каждом рынке в данный момент, так что именно отсюда и происходит это падение цен на акции, — говорит Буйтелаар. — Альтернативные белки — это не просто "то, что не помешает", это не следующая PlayStation.

Они имеют решающее значение для жизни человека и играют огромную роль в обеспечении безопасности наших пищевых систем в будущем».

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