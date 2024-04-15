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Истории

Не заряжается телефон на Android? Вот как это исправить

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

Смартфон на Android не заряжается? Не паникуйте — это довольно частая проблема для таких телефонов, и ее, как правило, легко исправить. Предлагаем 10 возможных решений.

Не заряжается телефон на Android? Вот как это исправить

Почему смартфон на Android не заряжается?

Это может быть связано как с оборудованием, так и с программным обеспечением. В случае телефона на Android проблема, как правило, вызвана неисправностью зарядного устройства или розетки. В редких случаях причина может быть в системном сбое или большом количестве приложений, потребляющих заряд.

Что делать, если телефон на Android не заряжается?

Перезагрузите телефон

Это стоит сделать в первую очередь при возникновении любой проблемы с телефоном на Android. Перезагрузка помогает очистить память и закрыть фоновые приложения.

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Чтобы перезагрузить телефон, удерживайте кнопку питания на боковой панели, пока не появится меню питания Android. Выберите «Перезагрузка». Подождите, пока устройство выключится и запустится заново. Затем подключите телефон к питанию, и он должен начать заряжаться.

Проверьте состояние кабеля и блока питания

Возможно, адаптер поврежден, сгорел или сломался? А может, кабель изношен или порезан? Из-за этих повреждений смартфон может не заряжаться должным образом.

Воспользуйтесь другим зарядным устройством. Если устройство начинает заряжаться, значит, проблема в адаптере или кабеле. Поэкспериментируйте, чтобы определить, какая именно деталь неисправна, а затем замените ее.

Убедитесь, что проблема не в розетке

Если другое зарядное устройство не решило проблему, попробуйте воспользоваться другой розеткой. Если вы заряжаете телефон через портативный аккумулятор или USB-порт компьютера, то подключите его к розетке. Иногда повербанки и USB-порты компьютера заряжают гаджет очень медленно, что может расцениваться как отсутствие зарядки.

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Также можно воспользоваться беспроводной зарядкой, если устройство поддерживает эту функцию.

Снимите чехол

Толстый чехол может мешать полностью подключить кабель к зарядному порту. Чтобы это проверить, достаточно попробовать зарядить устройство без чехла. В случае беспроводной зарядки слишком толстый чехол может замедлить зарядку, а некоторые материалы и вовсе блокируют ее.

Проверьте состояние зарядного порта

Возможно, он поврежден, в нем застряли какие-то предметы или пыль. Пыль можно удалить с помощью баллона со сжатым воздухом, а застрявшие предметы — с помощью зубочистки. Если же зарядный порт поврежден или вы не можете извлечь застрявший предмет самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

Включите безопасный режим

В таком режиме телефон запускается без сторонних приложений. Это позволяет убедиться, что проблема не связана с ними. Есть несколько способов включить безопасный режим на смартфоне Android — ознакомьтесь с инструкциями на сайте производителя своей модели.

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Когда телефон находится в безопасном режиме, все сторонние приложения выделены серым цветом и недоступны. Попробуйте зарядить телефон. Если все в порядке, то за ошибку ответственны сторонние сервисы. Выйдите из безопасного режима и удалите все недавно установленные приложения.

Для этого просто нажмите на иконку приложения на главном экране и удерживайте ее, пока не появится опция «Удалить». Через Google Play Store также можно удалить несколько приложений сразу.

Убедитесь, что проблема не в экране

Если телефон полностью разряжен и выключен, то при подключении к зарядке на экране отображается значок батареи. Если этого не происходит, проверьте экран на наличие трещин и пятен. Если все в порядке, попробуйте позвонить на свой телефон (либо с другого, либо с помощью функции «Найти мое устройство»). Если звонок поступает, значит, устройство не разрядилось, а экран сломан. В таком случае обратитесь в сервисный центр.

Высушите телефон, если он намок

Некоторые устройства способны определить наличие влаги и перестают заряжаться, пока не высохнут. Подождите, пока телефон полностью высохнет, и снова попробуйте его зарядить.

Выключите телефон и оставьте его заряжаться

Иногда устройство заряжается очень медленно. Попробуйте его выключить — так никакие процессы и приложения не будут потреблять энергию. Спустя час проверьте телефон — если все работает как надо, процент заряда батареи увеличится.

Обратитесь в сервисный центр

Если смартфон по-прежнему не заряжается, скорее всего, это аппаратная проблема. Отнесите его в авторизованный сервисный центр (убедитесь, что ремонт не аннулирует гарантию на телефон).

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Фото на обложке: ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock

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