Не заряжается телефон на Android? Вот как это исправить

Смартфон на Android не заряжается? Не паникуйте — это довольно частая проблема для таких телефонов, и ее, как правило, легко исправить. Предлагаем 10 возможных решений.

Почему смартфон на Android не заряжается?

Это может быть связано как с оборудованием, так и с программным обеспечением. В случае телефона на Android проблема, как правило, вызвана неисправностью зарядного устройства или розетки. В редких случаях причина может быть в системном сбое или большом количестве приложений, потребляющих заряд.

Что делать, если телефон на Android не заряжается?

Перезагрузите телефон

Это стоит сделать в первую очередь при возникновении любой проблемы с телефоном на Android. Перезагрузка помогает очистить память и закрыть фоновые приложения.

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Чтобы перезагрузить телефон, удерживайте кнопку питания на боковой панели, пока не появится меню питания Android. Выберите «Перезагрузка». Подождите, пока устройство выключится и запустится заново. Затем подключите телефон к питанию, и он должен начать заряжаться.

Проверьте состояние кабеля и блока питания

Возможно, адаптер поврежден, сгорел или сломался? А может, кабель изношен или порезан? Из-за этих повреждений смартфон может не заряжаться должным образом.

Воспользуйтесь другим зарядным устройством. Если устройство начинает заряжаться, значит, проблема в адаптере или кабеле. Поэкспериментируйте, чтобы определить, какая именно деталь неисправна, а затем замените ее.

Убедитесь, что проблема не в розетке

Если другое зарядное устройство не решило проблему, попробуйте воспользоваться другой розеткой. Если вы заряжаете телефон через портативный аккумулятор или USB-порт компьютера, то подключите его к розетке. Иногда повербанки и USB-порты компьютера заряжают гаджет очень медленно, что может расцениваться как отсутствие зарядки.

Также можно воспользоваться беспроводной зарядкой, если устройство поддерживает эту функцию.

Снимите чехол

Толстый чехол может мешать полностью подключить кабель к зарядному порту. Чтобы это проверить, достаточно попробовать зарядить устройство без чехла. В случае беспроводной зарядки слишком толстый чехол может замедлить зарядку, а некоторые материалы и вовсе блокируют ее.

Проверьте состояние зарядного порта

Возможно, он поврежден, в нем застряли какие-то предметы или пыль. Пыль можно удалить с помощью баллона со сжатым воздухом, а застрявшие предметы — с помощью зубочистки. Если же зарядный порт поврежден или вы не можете извлечь застрявший предмет самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

Включите безопасный режим

В таком режиме телефон запускается без сторонних приложений. Это позволяет убедиться, что проблема не связана с ними. Есть несколько способов включить безопасный режим на смартфоне Android — ознакомьтесь с инструкциями на сайте производителя своей модели.

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Когда телефон находится в безопасном режиме, все сторонние приложения выделены серым цветом и недоступны. Попробуйте зарядить телефон. Если все в порядке, то за ошибку ответственны сторонние сервисы. Выйдите из безопасного режима и удалите все недавно установленные приложения.

Для этого просто нажмите на иконку приложения на главном экране и удерживайте ее, пока не появится опция «Удалить». Через Google Play Store также можно удалить несколько приложений сразу.

Убедитесь, что проблема не в экране

Если телефон полностью разряжен и выключен, то при подключении к зарядке на экране отображается значок батареи. Если этого не происходит, проверьте экран на наличие трещин и пятен. Если все в порядке, попробуйте позвонить на свой телефон (либо с другого, либо с помощью функции «Найти мое устройство»). Если звонок поступает, значит, устройство не разрядилось, а экран сломан. В таком случае обратитесь в сервисный центр.

Высушите телефон, если он намок

Некоторые устройства способны определить наличие влаги и перестают заряжаться, пока не высохнут. Подождите, пока телефон полностью высохнет, и снова попробуйте его зарядить.

Выключите телефон и оставьте его заряжаться

Иногда устройство заряжается очень медленно. Попробуйте его выключить — так никакие процессы и приложения не будут потреблять энергию. Спустя час проверьте телефон — если все работает как надо, процент заряда батареи увеличится.

Обратитесь в сервисный центр

Если смартфон по-прежнему не заряжается, скорее всего, это аппаратная проблема. Отнесите его в авторизованный сервисный центр (убедитесь, что ремонт не аннулирует гарантию на телефон).

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Фото на обложке: ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock