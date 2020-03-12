Что мы достоверно знаем о коронавирусе

Коронавирус стремительно распространяется по миру, и интернет наводнили ложные факты о нем. Специалист по борьбе с онлайн-дезинформацией Дейв Трой изучил официальные заявления медицинских организаций и объяснил, чем опасен коронавирус, как от него защититься и когда ситуация вернется к норме.

Почему люди боятся коронавируса больше, чем гриппа?

Каждый человек, заразившийся сезонным гриппом, может передать его примерно 1,3 окружающих. Для коронавируса эта цифра примерно в три раза больше: по разным оценкам, заразить можно от двух до четырех людей.

Уровень смертности не выглядит пугающим. Почему нужно беспокоиться?

Да, среди здоровых людей моложе 50 лет процент летальных исходов довольно мал, хотя он все равно в 20 раз больше, чем у гриппа. Коронавирус опасен для пожилых пациентов. В приведенной ниже таблице сравниваются уровни смертности от гриппа и коронавируса. По оценкам ВОЗ, в случае с коронавирусом средний процент летальных исходов составляет 3,4%, что примерно в сто раз выше, чем у гриппа. Последние данные говорят, что уровень смертности от коронавируса колеблется от 9% до 19% среди пожилых людей, а также людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, раком и ослабленным иммунитетом.

Разве такие болезни, как атипичная пневмония и свиной грипп, не вызывают больше смертей?

Проблема не столько в летальности коронавируса, сколько в общем характере вспышки. Другие заболевания могут вызывать большее количества смертей, но ими легче управлять, так как они не настолько быстро распространяются. Коронавирус совершенно не знаком человеческому организму, поэтому от него никто не застрахован. Люди защищены от гриппа, в том числе благодаря ежегодной вакцинации. От коронавируса пока нет вакцины. Она может стать общедоступной лишь в первом квартале 2021 года.

Сколько людей заразится? Масштаб действительно велик?

Да, масштаб действительно велик. Вполне вероятно, что коронавирусом заразятся от 20% до 70% населения Земли, то есть от 1,5 до 5 млрд человек. По оценкам экспертов, уровень смертности составит около 2% , то есть от 30 до 100 млн летальных исходов во всем мире.

Как быстро распространится коронавирус?

Пока точного ответа на этот вопрос нет, но похоже, что число зарегистрированных случаев удваивается каждые несколько дней. При этом сообщаемые цифры, вероятно, меньше реальных. Это означает, что без серьезных вмешательств коронавирус охватит большую часть населения мира в течение нескольких недель или нескольких месяцев.

Разве коронавирус не успокоится летом при более высоких температурах, как и грипп?

Этого мы еще тоже не знаем. Есть основания полагать, что распространение коронавируса может замедлиться при более высоких температурах. Однако случаи заболевания уже зафиксированы и в таких теплых странах, как Сингапур. Есть вероятность, что заражение через поверхности (где коронавирус может существовать в течение нескольких дней) уменьшится с увеличением температуры, но пока непонятно, повлияет ли этот фактор на передачу инфекции от человека к человеку. Таким образом, коронавирус способен выжить летом и осенью начать распространяться с того места, где он остановился.

Когда будет доступна вакцина?

Вакцины находятся в процессе разработки, но для выпуска действующего средства потребуется время. Хотя некоторые ученые утверждают, что уже создали вакцину, ее еще придется дорабатывать, тестировать, изготавливать, продавать и распространять. Производство достаточного количества вакцин для миллиардов людей не будет легкой задачей, для этого нужно не только время, но также деньги и сотрудничество с властями. По оценкам, ближайшее время появления общедоступных вакцин — первый квартал 2021 года.

Как себя защитить? Стоит ли запастись дезинфицирующим средством для рук?

Лучшая защита — частое мытье рук с мылом и отказ от прикосновений к лицу, носу, глазам и другим слизистым оболочкам. Дезинфицирующие средства с высоким содержанием спирта работают, но мыло и вода — лучший выбор. Мыло уничтожает вирус, в то время как дезинфицирующее средство лишь обезвреживает его. Кроме того, стоит держаться на расстоянии от других людей и избегать ненужных путешествий и массовых мероприятий.

Китай и Южная Корея доказали, что коронавирус можно замедлить и остановить. Разве нельзя просто повторить их действия?

Правительства Китая и Южной Кореи предприняли чрезвычайно решительные действия, чтобы свести к минимуму распространение этой болезни. Китайским властям свойственна авторитарность, которая позволила обеспечить строгий карантин. В США и европейских стран это сделать труднее, но, вероятно, в ближайшее время начнут закрываться школы, отменяться массовые мероприятия и так далее. Италия ввела жесткие ограничения на месяц. Николас Кристакис, эксперт по гриппу 1918 года, предполагает, что чем раньше другие страны последуют ее примеру, тем больше жизней сохранится.

Когда ситуация вернется к норме?

Пока неизвестно. Приготовьтесь к тому, что планы на март, апрель, май и июнь 2020 года сильно нарушатся. При этом, как и было сказано выше, в более теплых странах ситуация может улучшиться. Но, учитывая, что до 2021 года не появится общедоступная вакцина, некоторые сбои могут продлиться вплоть до этого времени.

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