Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Корейский стартап представил подушку, которая помогает бороться с храпом

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Храп — серьезная проблема для многих людей, особенно для пар. Решить ее поможет подушка под названием Motion Pillow: с помощью машинного обучения она обнаруживает храп, когда пользователь спит. Внутри устройства расположены небольшие подушки, которые надуваются, чтобы отрегулировать положение головы человека, а затем сдуваются, когда неприятный шум стихает.

Корейский стартап представил подушку, которая помогает бороться с храпом

Сайт стартапа гласит, что в ходе клинических испытаний 93,7% пользователей стали меньше храпеть благодаря Motion Pillow.

Пользователь сайта High Tech Dad высоко оценил устройство, сообщив, что в течение недели оно помогло его жене уменьшить не только громкость, но и частоту храпа. По его мнению, цена почти в $400, что выше средней для подушки, вполне оправдана: «Возможность лучше высыпаться как для храпящего, так и для человека рядом с ним, стоит своих денег».

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Девайс уже получил три награды на выставке CES: в 2020, 2022 и 2023 годах.

Источник.

Фото на обложке: Antonio Guillem / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Девять кейсов социального предпринимательства из Южной Кореи, которые вас удивят
  2. 2 За год спрос на iPhone сократился почти на 50%
  3. 3 Mojo Vision не нашла инвестиций на коммерциализацию линз со встроенным дисплеем
  4. 4 MSI выпустила стилус-карандаш, способный писать и на экране, и на бумаге
  5. 5 Электронная кожа станет основой носимых устройств будущего
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

13 января 2023

5G полигон на базе Боткинской больницы

15 января 2023

Багхантинг от Sber

15 января 2023

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ