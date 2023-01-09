Корейский стартап представил подушку, которая помогает бороться с храпом

Храп — серьезная проблема для многих людей, особенно для пар. Решить ее поможет подушка под названием Motion Pillow: с помощью машинного обучения она обнаруживает храп, когда пользователь спит. Внутри устройства расположены небольшие подушки, которые надуваются, чтобы отрегулировать положение головы человека, а затем сдуваются, когда неприятный шум стихает.
Сайт стартапа гласит, что в ходе клинических испытаний 93,7% пользователей стали меньше храпеть благодаря Motion Pillow.
Пользователь сайта High Tech Dad высоко оценил устройство, сообщив, что в течение недели оно помогло его жене уменьшить не только громкость, но и частоту храпа. По его мнению, цена почти в $400, что выше средней для подушки, вполне оправдана: «Возможность лучше высыпаться как для храпящего, так и для человека рядом с ним, стоит своих денег».
Девайс уже получил три награды на выставке CES: в 2020, 2022 и 2023 годах.
Фото на обложке: Antonio Guillem /
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