Командование специальных операций США будет тестировать таблетку от старения

С 2022 года Командование сил специальных операций ВС США (SOCOM) начнет тесты экспериментальной биодобавки, которая должна предотвратить возрастные изменения у солдат за счет повышения NAD+ в организме. Если эффективность будет доказана, лекарство сможет отсрочить старение.
Как сообщает Breaking Defense, разработка ведется в рамках проекта по расширению возможностей человека. Его цель — сохранить здоровье бойцов и продлить период их максимальной эффективности. Если результаты испытаний и клинических тестов будут успешными, лекарство станет доступным и для широкой публики.
«Цель не в том, чтобы создать физические качества, которых не существовало от природы», — объясняет представитель SOCOM и командующий ВМФ США Тим Хокинс.
«А в том, чтобы продлить готовность к выполнению заданий, улучшив характеристики, которые обычно ухудшаются с возрастом», — говорит он.
Таблетка представляет собой биологически активную добавку, повышающую содержание никотинамидадениндинуклеотида (NAD+). Это соединение часто встречается в ноотропах антивозрастного действия.
SOCOM предполагает, что дополнительный NAD+ поможет предотвратить у солдат возрастные повреждения, улучшить физическое и ментальное состояние, а также сохранить их форму на протяжении службы.
Если будет доказана эффективность экспериментальной таблетки, она «имеет потенциал по-настоящему отсрочить старение, предотвратив спектр повреждений — и это полностью изменит все», — заявляет глава направления науки и технологий в SOCOM Лиза Сандерс.
Фото на обложке: Unsplash
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