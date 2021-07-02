Командование специальных операций США будет тестировать таблетку от старения

С 2022 года Командование сил специальных операций ВС США (SOCOM) начнет тесты экспериментальной биодобавки, которая должна предотвратить возрастные изменения у солдат за счет повышения NAD+ в организме. Если эффективность будет доказана, лекарство сможет отсрочить старение.

Как сообщает Breaking Defense, разработка ведется в рамках проекта по расширению возможностей человека. Его цель — сохранить здоровье бойцов и продлить период их максимальной эффективности. Если результаты испытаний и клинических тестов будут успешными, лекарство станет доступным и для широкой публики.

«Цель не в том, чтобы создать физические качества, которых не существовало от природы», — объясняет представитель SOCOM и командующий ВМФ США Тим Хокинс.

«А в том, чтобы продлить готовность к выполнению заданий, улучшив характеристики, которые обычно ухудшаются с возрастом», — говорит он.

Таблетка представляет собой биологически активную добавку, повышающую содержание никотинамидадениндинуклеотида (NAD+). Это соединение часто встречается в ноотропах антивозрастного действия.

SOCOM предполагает, что дополнительный NAD+ поможет предотвратить у солдат возрастные повреждения, улучшить физическое и ментальное состояние, а также сохранить их форму на протяжении службы.

Если будет доказана эффективность экспериментальной таблетки, она «имеет потенциал по-настоящему отсрочить старение, предотвратив спектр повреждений — и это полностью изменит все», — заявляет глава направления науки и технологий в SOCOM Лиза Сандерс.

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