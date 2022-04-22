Как бизнесу адаптироваться в новых условиях — антикризисный гид от МБМ

Деловому сообществу сейчас как никогда нужна поддержка. Чтобы бизнес мог не только быстро адаптироваться к текущим реалиям, но и продолжить развитие, на портале «Малого бизнеса Москвы» (МБМ) запустили специальный информационный проект «Важное для бизнеса 2022», предоставляющий комплекс антикризисных решений для бизнеса.
Здесь столичные предприниматели узнают, на какую антикризисную поддержку можно рассчитывать — от льготного кредитования и бесплатных консультаций до актуального обучения с учетом текущей обстановки. В помощь бизнесу на одной странице собрана полезная информация о том, как вести свое дело в постоянно изменяющихся условиях.
Спецпроект включает шесть блоков — подробнее в статье.
Бесплатные и оперативные консультации для бизнеса
В центре внимания спецпроекта — прямая линия для московских предпринимателей. Она запущена для оперативного консультирования бизнеса по антикризисным программам поддержки и другим вопросам ведения своего дела в столице с учетом текущей обстановки. Бизнесмены могут получить необходимую информацию по телефону +7 (499) 444-16-15 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
В этом же блоке также можно узнать о федеральных и региональных программах льготного кредитования. Если у бизнесменов останутся вопросы, они всегда смогут уточнить нужную информацию и даже получить помощь с обращением в банк за кредитом под низкий процент. На эти вопросы ответят специалисты центра содействия финансированию бизнеса Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по телефону +7(495) 967-19-49.
Также представители делового сообщества могут обратиться за помощью в Штаб по защите бизнеса, если нарушен мораторий на проверки или возникают административные барьеры при ведении деятельности.
Еще один способ получить консультацию по вопросам ведения бизнеса — оставить запрос на сайте МБМ.
Часто задаваемые вопросы
Этот раздел предоставляет ответы на самые актуальные вопросы, которые больше всего волнуют предпринимателей в сегодняшних реалиях. Например, вы можете узнать о моратории на проверки бизнеса, льготах в сфере лицензирования, поддержке импортозамещения и о многом другом. Список тем постоянно пополняется и актуализируется.
Право и бизнес: антикризисные решения для предпринимателей
Этот блок сориентирует в постоянных изменениях законодательства. Здесь собрана информация о правовых нововведениях и мерах поддержки для бизнеса, которые уже приняты или ожидают принятия.
А чтобы оперативно знакомиться в том числе с новыми антикризисными решениями, пользователь может оформить подписку на уведомления законодательного бизнес-дайджеста.
Бизнес-обучение для адаптации к новым условиям работы
Афиша антикризисных вебинаров, конференций, форумов и других образовательных мероприятий от МБМ поможет предпринимателям получить новые знания и навыки для работы в сегодняшних условиях. Например, пройти обучение можно по таким тематикам, как антикризисный менеджмент и логистика, ситуационный маркетинг, инструменты создания личного бренда в кризис и многие другие.
А сориентироваться в многообразии бесплатных деловых мероприятий и комплексных программ от МБМ и понять, что будет полезно именно вам, можно при помощи онлайн-технологии «Индивидуальная траектория развития» на портале mbm.mos.ru. Пользователям нужно лишь пройти комплексное тестирование, чтобы оценить уже имеющиеся профессиональные и так называемые гибкие навыки. Далее понадобится сформулировать свои цели и начать последовательно двигаться к ним.
Полезные онлайн-продукты в помощь предпринимателям
На странице спецпроекта представлена подборка бесплатных онлайн-продуктов МБМ для эффективного решения вопросов по ведению своего дела. Здесь собраны только самые актуальные сервисы и онлайн-услуги, которые уже показали свою востребованность в нынешней экономической обстановке.
Например, с их помощью можно проверить контрагента, оставить заявку на поручительство в Фонд содействия кредитованию или записаться в бесплатный коворкинг. Еще один из особенно актуальных сейчас сервисов — «Интерактивный помощник», который адресно подбирает по ИНН подходящие конкретному бизнесу меры поддержки с учетом сферы деятельности компании или ИП.
Шестой, завершающий, блок спецпроекта содержит подборку важных для предпринимателей новостей, связанных с ведением своего дела в городе Москве и возможностями для его развития.
Спецпроект «Важное для бизнеса 2022» постоянно актуализируется и дополняется. И это лишь одна из многих возможностей портала mbm.mos.ru, которая позволит столичным бизнесменам развивать свое дело еще эффективнее.
Все привилегии московских предпринимателей будут доступны после регистрации в личном кабинете портала, который агрегирует городские меры поддержки и эффективные бизнес-решения для предпринимателей на любом этапе ведения своего дела — от поиска идеи до масштабирования.
Фото на обложке: Pressmaster /
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