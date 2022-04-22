Как бизнесу адаптироваться в новых условиях — антикризисный гид от МБМ

Здесь столичные предприниматели узнают, на какую антикризисную поддержку можно рассчитывать — от льготного кредитования и бесплатных консультаций до актуального обучения с учетом текущей обстановки. В помощь бизнесу на одной странице собрана полезная информация о том, как вести свое дело в постоянно изменяющихся условиях.

Деловому сообществу сейчас как никогда нужна поддержка. Чтобы бизнес мог не только быстро адаптироваться к текущим реалиям, но и продолжить развитие, на портале «Малого бизнеса Москвы» (МБМ) запустили специальный информационный проект «Важное для бизнеса 2022» , предоставляющий комплекс антикризисных решений для бизнеса.

Бесплатные и оперативные консультации для бизнеса

В центре внимания спецпроекта — прямая линия для московских предпринимателей. Она запущена для оперативного консультирования бизнеса по антикризисным программам поддержки и другим вопросам ведения своего дела в столице с учетом текущей обстановки. Бизнесмены могут получить необходимую информацию по телефону +7 (499) 444-16-15 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

В этом же блоке также можно узнать о федеральных и региональных программах льготного кредитования. Если у бизнесменов останутся вопросы, они всегда смогут уточнить нужную информацию и даже получить помощь с обращением в банк за кредитом под низкий процент. На эти вопросы ответят специалисты центра содействия финансированию бизнеса Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по телефону +7(495) 967-19-49.

Также представители делового сообщества могут обратиться за помощью в Штаб по защите бизнеса, если нарушен мораторий на проверки или возникают административные барьеры при ведении деятельности.

Еще один способ получить консультацию по вопросам ведения бизнеса — оставить запрос на сайте МБМ.

Часто задаваемые вопросы

Этот раздел предоставляет ответы на самые актуальные вопросы, которые больше всего волнуют предпринимателей в сегодняшних реалиях. Например, вы можете узнать о моратории на проверки бизнеса, льготах в сфере лицензирования, поддержке импортозамещения и о многом другом. Список тем постоянно пополняется и актуализируется.

Право и бизнес: антикризисные решения для предпринимателей

Этот блок сориентирует в постоянных изменениях законодательства. Здесь собрана информация о правовых нововведениях и мерах поддержки для бизнеса, которые уже приняты или ожидают принятия.

А чтобы оперативно знакомиться в том числе с новыми антикризисными решениями, пользователь может оформить подписку на уведомления законодательного бизнес-дайджеста.

Бизнес-обучение для адаптации к новым условиям работы

Афиша антикризисных вебинаров, конференций, форумов и других образовательных мероприятий от МБМ поможет предпринимателям получить новые знания и навыки для работы в сегодняшних условиях. Например, пройти обучение можно по таким тематикам, как антикризисный менеджмент и логистика, ситуационный маркетинг, инструменты создания личного бренда в кризис и многие другие.

А сориентироваться в многообразии бесплатных деловых мероприятий и комплексных программ от МБМ и понять, что будет полезно именно вам, можно при помощи онлайн-технологии «Индивидуальная траектория развития» на портале mbm.mos.ru. Пользователям нужно лишь пройти комплексное тестирование, чтобы оценить уже имеющиеся профессиональные и так называемые гибкие навыки. Далее понадобится сформулировать свои цели и начать последовательно двигаться к ним.

Полезные онлайн-продукты в помощь предпринимателям

На странице спецпроекта представлена подборка бесплатных онлайн-продуктов МБМ для эффективного решения вопросов по ведению своего дела. Здесь собраны только самые актуальные сервисы и онлайн-услуги, которые уже показали свою востребованность в нынешней экономической обстановке.

Например, с их помощью можно проверить контрагента, оставить заявку на поручительство в Фонд содействия кредитованию или записаться в бесплатный коворкинг. Еще один из особенно актуальных сейчас сервисов — «Интерактивный помощник», который адресно подбирает по ИНН подходящие конкретному бизнесу меры поддержки с учетом сферы деятельности компании или ИП.

Шестой, завершающий, блок спецпроекта содержит подборку важных для предпринимателей новостей, связанных с ведением своего дела в городе Москве и возможностями для его развития.

Спецпроект «Важное для бизнеса 2022» постоянно актуализируется и дополняется. И это лишь одна из многих возможностей портала mbm.mos.ru, которая позволит столичным бизнесменам развивать свое дело еще эффективнее.

Все привилегии московских предпринимателей будут доступны после регистрации в личном кабинете портала, который агрегирует городские меры поддержки и эффективные бизнес-решения для предпринимателей на любом этапе ведения своего дела — от поиска идеи до масштабирования.

Фото на обложке: Pressmaster / Shutterstock