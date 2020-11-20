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Как повысить органический трафик мобильного приложения

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Чтобы приложение приносило доход для бизнеса, нужна высокая вовлеченность пользователей и много скачиваний. Достичь этого поможет повышение органического трафика. Разберемся, что это такое, и рассмотрим пять советов по его оптимизации.

Как повысить органический трафик мобильного приложения

Органический трафик — это количество переходов из обычных результатов поиска, а не платных рекламных объявлений. Когда пользователь набирает запрос, на странице выдачи отображается 10 различных вариантов: как оплаченных, так и бесплатных. 

Аналогичным образом работает и магазин приложений. Чтобы повысить видимость продукта в поиске используется такой метод, как ASO (App Store optimization — метод продвижения приложения в App Store и Google Play). Вот несколько стратегий, которых нужно придерживаться.

Создайте привлекательную иконку и регулярно ее обновляйте

Иконка должна привлекать внимание и побуждать пользователя нажать на загрузку. При разработке приложения нужно учитывать, что оно демонстрирует предоставляемый продукт или услугу. Соответственно и иконка должна отображать вашу главную концепцию.

Проанализируйте ключевые слова

Выясните, какие ключевые слова ваша целевая аудитория чаще всего использует для поиска. Включите их в название и мета-описание приложения. Оптимизируйте его страницу, чтобы она отображалась в топе результатов магазина. Использование ключевых слов и анализ конкуренции помогут привлечь подходящую аудиторию.

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Добавьте скриншоты и видео

Сделайте скриншоты структуры и функций приложения, чтобы продемонстрировать его возможности. Добавьте видеоинструкцию по его использованию. Такой подход повысит вовлеченность, поможет завоевать доверие и выделит ваш продукт среди других.

Придумайте название и описание

Используйте ключевые слова в названии и описании приложения. Название должно быть уникальным, кратким и легко запоминающимся. Также учитывайте ограничение по количеству символов в магазине приложений — их должно быть не больше 225. Описание должно быть простым и понятным. Расскажите о функциях и особенностях работы приложения и укажите важную информацию.

Следите за рейтингом и отзывами

Прежде чем скачивать приложение, пользователи, как правило, проверяют его рейтинг и отзывы. Отслеживайте их комментарии и старайтесь исправлять все указанные ошибки. Хорошие отзывы и высокий рейтинг поднимут приложение в поиске магазина, а значит и доход вашего бизнеса тоже увеличится. При этом не рекомендуется покупать фейковые обзоры и рейтинги — это может привести к блокировке аккаунта. Лучше попросите аудиторию по-настоящему оценить приложение.

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Фото на обложке: I AM NIKOM / Shutterstock

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