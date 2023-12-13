Сбои и ошибки в приложениях на Android? 9 способов это исправить

Мало что раздражает так, как приложение, которое постоянно отключается, пока вы пытаетесь им воспользоваться. Это довольно распространенная проблема для телефонов на Android, но она может быть вызвана разными причинами. Разберемся, почему она возникает и как с ней справиться.

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Почему закрываются приложения на Android?

Наиболее распространенная причина сбоев приложений на Android или проблем с их запуском — недостаток места на диске. Если гаджету не хватает места для бесперебойной работы приложений и процессов, ошибки будут происходить постоянно.

Приложения также могут работать некорректно, если телефон перегревается. Из-за этого Android может заморозить приложение или остановить его работу, пока гаджет не остынет.

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Наконец, если приложение устарело или несовместимо с версией Android на смартфоне, оно может выйти из строя. Приложения также могут выходить из строя, если они не могут подключиться к интернету или если сеть, к которой вы подключены, нестабильна.

Разберем, что можно сделать, чтобы приложения вновь работали без сбоев. В списке представлены разные решения — от простых до кардинальных.

Принудительно остановите приложение

Иногда приложению просто нужен тайм-аут. Все, что нужно сделать, это перейти в «Настройки» и открыть вкладку «Приложения». Найдите приложение, которое работает с ошибками, и нажмите на него. На открывшейся странице выберите «Принудительная остановка».

Подождите несколько секунд и снова запустите приложение. Оно должно работать корректно, без сбоев или остановок.

Очистите данные приложения и кэш

Если принудительная остановка не помогла, попробуйте очистить данные приложения.

Со временем приложения накапливают такие данные, как настройки, предпочтения и информация для входа в систему, что помогает процессам корректно работать. Когда данных становится много, это может вызвать проблемы в работе приложения. Чтобы остановить ошибки, попробуйте очистить кэш и данные приложения.

Мы рекомендуем вам сначала очистить кэш приложения и проверить, решает ли это проблему, прежде чем удалять данные. Очистка данных приведет к удалению настроек и выходу из учетных записей. Приложение вернется к настройкам по умолчанию, как если бы вы только что установили его.

Чтобы очистить данные приложения и кэш, откройте настройки и выберите вкладку «Приложения». Найдите приложение, затем перейдите в раздел «Хранилище» и нажмите «Очистить кэш».

Если приложение по-прежнему «вылетает», попробуйте нажать кнопку «Очистить данные».

Обновите приложение

Приложения начинают сбоить, когда они запущены на старой или снятой с производства версии. Обновление позволит исправить проблему.

Для этого откройте приложение Google Play Store и найдите приложение, в котором произошел сбой. Если доступно обновление, на экране появится кнопка «Обновить». Нажмите на нее, чтобы обновить версию.

После запустите приложение, чтобы проверить, как оно будет работать.

Удалите и переустановите приложение

Это решение позволяет избавиться от поврежденных файлов, которые были сохранены, и запустить приложение с чистого листа.

Чтобы удалить приложение на Android, найдите его на главном экране или в трее, затем зажмите и удерживайте иконку. Нажмите на кнопку «Удалить». После перейдите в Google Play Store и загрузите приложение, которое только что было удалено. Удалить приложение можно и напрямую в Play Store.

Проверьте подключение к интернету

Приложения, которым требуется подключение к интернету, будут работать со сбоями, если уровень сигнала слишком низкий.

Проверьте уровень приема сотовой связи или подключитесь к Wi-Fi и убедитесь, что сигнал устойчив. Если проблема связана с этим, приложение должно работать идеально и не выключаться.

Если подключиться к интернету не получается, проверьте мобильные данные телефона и настройки Wi-Fi.

Перезагрузите устройство

Это распространенное решение проблем с Android. Перезапуск закрывает приложения, работающие в фоновом режиме, очищает память и позволяет начать все сначала. Возможно, приложения прекращают работу из-за ошибки, и перезапуск — проверенный способ, позволяющий приложению перезапуститься без проблем.

Самый распространенный способ перезагрузить телефон на Android — зажать кнопку питания, пока не появится меню с запросом на перезагрузку. Нажмите на нее и дождитесь, пока телефон выключится и снова включится.

Освободите место на диске

Если место на смартфоне заканчивается, приложения не будут работать. Для корректных операций им необходимо сохранять данные, и эти файлы могут быть довольно большими. Вы можете освободить место, удалив большие файлы или переместив их на SD-карту.

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Обновите сервисы Google Play

Сервисы Google Play работают в фоновом режиме, обеспечивая бесперебойную работу всех приложений с сервисами Google.

Чтобы обновить Сервисы Google Play, откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Приложения». Найдите в списке Сервисы Google Play. Перейдите в «Расширенные настройки» > «Сведения о приложении». Это действие откроет страницу в Google Play Store, и при необходимости вы сможете обновить приложение.

Сбросьте настройки до заводских

Это самое кардинальное решение, которое окончательно удалит все данные и очистит телефон. Вам придется настраивать его с нуля, точно так же, как когда он был совершенно новым. Сбрасывать настройки до заводских рекомендуется лишь в случае, когда вы создали резервную копию важных файлов и перепробовали все остальные способы.

Чтобы запустить сброс к заводским настройкам, откройте «Настройки» и перейдите в «Общее управление» (в зависимости от версии пункт может называться «О телефоне»/«Система») > «Сброс настроек» > «Сброс заводских данных»/«Стереть все данные».

Порядок может отличаться в зависимости от версии устройства.

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