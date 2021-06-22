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Истории

Производитель альтернативных морепродуктов Aqua Cultured Foods научился имитировать мышечную ткань

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Рыба, креветки и прочие дары моря популярны среди гурманов, а интенсивная добыча морепродуктов становится причиной экологических проблем. При этом на рынке аналогов морепродуктов совсем немного игроков. Один из самых примечательных — стартап Aqua Cultured Foods. Вот каких успехов он уже добился.

Производитель альтернативных морепродуктов Aqua Cultured Foods научился имитировать мышечную ткань

Сейчас компания из Чикаго разрабатывает имитацию мышечной ткани морепродуктов, используя грибок. CEO и основатель стартапа Aqua Cultured Foods Анн Палермо рассказывает, что искала решение, которое позволит накормить быстрорастущее население планеты.

«Чем больше я изучала ферментацию, тем больше понимала: это именно то, что нужно. Эта технология позволяет создать цельные, биологически усваиваемые белки, которые можно эффективно производить в любой точке мира», — говорит CEO Aqua Cultured Foods Анн Палермо.

Сейчас Aqua Cultured Foods может производить аналоги самых разных морепродуктов – от креветок и белой рыбы до желтоперого тунца, гребешков и кальмаров. По словам Палермо, их разработки имеют ту же скользкую и нежную текстуру, что и большинство даров моря. Кроме этого, они содержат витамин B12, который трудно получить естественным путем, если придерживаться веганской или растительной диеты.

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Анн отмечает, что пока не может раскрыть детали процесса. Сейчас у стартапа три заявки на патенты аналогов морепродуктов и технологии их производства, в том числе грибок собственной разработки. 

По оценке организации Good Food Institute, растительные аналоги морепродуктов — это практически свободная ниша. Сейчас на них приходится всего 1% от продажи мясных альтернатив. Возможности для инноваций в этом направлении безграничны.

Существует три категории альтернативных морепродуктов:

  • произведенные из растений,
  • культивированные,
  • полученные путем ферментации.

Похоже, что Aqua Cultured Foods — единственный проект, работающий в третьей категории. Альтернативные морепродукты также разрабатывают Prime Roots и Quorn.  Blue Nalu, Wild Type, Shiok Meats и Avant Meats производят культивированную продукцию, а Sophie’s Kitchen, New Waves Foods, Good Catch и Hooked создают растительные альтернативы.

Первым продуктом, который запустит Aqua Cultured Foods, станет собственная версия креветки в кляре. Однако сроки пока не называются. 

Источник.

Фото на обложке: Pexels

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