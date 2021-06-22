Производитель альтернативных морепродуктов Aqua Cultured Foods научился имитировать мышечную ткань

Рыба, креветки и прочие дары моря популярны среди гурманов, а интенсивная добыча морепродуктов становится причиной экологических проблем. При этом на рынке аналогов морепродуктов совсем немного игроков. Один из самых примечательных — стартап Aqua Cultured Foods. Вот каких успехов он уже добился.

Сейчас компания из Чикаго разрабатывает имитацию мышечной ткани морепродуктов, используя грибок. CEO и основатель стартапа Aqua Cultured Foods Анн Палермо рассказывает, что искала решение, которое позволит накормить быстрорастущее население планеты.

«Чем больше я изучала ферментацию, тем больше понимала: это именно то, что нужно. Эта технология позволяет создать цельные, биологически усваиваемые белки, которые можно эффективно производить в любой точке мира», — говорит CEO Aqua Cultured Foods Анн Палермо.

Сейчас Aqua Cultured Foods может производить аналоги самых разных морепродуктов – от креветок и белой рыбы до желтоперого тунца, гребешков и кальмаров. По словам Палермо, их разработки имеют ту же скользкую и нежную текстуру, что и большинство даров моря. Кроме этого, они содержат витамин B12, который трудно получить естественным путем, если придерживаться веганской или растительной диеты.

Анн отмечает, что пока не может раскрыть детали процесса. Сейчас у стартапа три заявки на патенты аналогов морепродуктов и технологии их производства, в том числе грибок собственной разработки.

По оценке организации Good Food Institute, растительные аналоги морепродуктов — это практически свободная ниша. Сейчас на них приходится всего 1% от продажи мясных альтернатив. Возможности для инноваций в этом направлении безграничны.

Существует три категории альтернативных морепродуктов:

произведенные из растений,

культивированные,

полученные путем ферментации.

Похоже, что Aqua Cultured Foods — единственный проект, работающий в третьей категории. Альтернативные морепродукты также разрабатывают Prime Roots и Quorn. Blue Nalu, Wild Type, Shiok Meats и Avant Meats производят культивированную продукцию, а Sophie’s Kitchen, New Waves Foods, Good Catch и Hooked создают растительные альтернативы.

Первым продуктом, который запустит Aqua Cultured Foods, станет собственная версия креветки в кляре. Однако сроки пока не называются.

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