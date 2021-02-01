Помощник в продажах: как AR-технологии помогают брендам увеличить доход

Однако использование AR-технологий помогает не только повысить вовлеченность, но и увеличить продажи. Вот что об этом говорят бренды.

Технологии дополненной реальности — отличный способ привлечь клиентов. Поскольку часть традиционных магазинов еще закрыта, все больше брендов внедряют эти возможности в свои платформы и приложения. Особенно это актуально в индустрии красоты, но постепенно распространяется и среди других продавцов.

Pinterest присоединился к растущему списку брендов и платформ, предлагающих примерить макияж в режиме виртуальной реальности. 22 января компания представила AR-функцию, с помощью которой клиенты могут попробовать тени для век от таких партнеров, как Lancome, YSL и NYX. Увеличение числа таких пинов повышает уровень взаимодействия с покупателями и, вероятно, задает новую тенденцию в покупке косметических средств.

«Эта технология будет актуальна и после пандемии, — считает старший вице-президент по проектированию Pinterest Джереми Кинг. — Теперь я не представляю себе мир, в котором нужно идти в магазин, чтобы попробовать макияж. Все это можно сделать через телефон».

Различные ритейлеры, в том числе такие продавцы мебели и товаров для дома, как Wayfair и IKEA, представили функции 3D-визуализации в режиме AR еще несколько лет назад. Приложение интернет-магазина очков Warby Parker с 2019 года позволяет покупателям виртуально примерить оправы.

Поскольку часть традиционных магазинов все еще закрыта, бренды решили привлечь клиентов с помощью AR-технологий. В особенности это популярно в индустрии красоты. Однако данные из различных сегментов показали, что функции дополненной реальности также помогают увеличить продажи.

«Раньше возможности AR использовались, чтобы повысить уровень взаимодействия с брендом, но теперь они уходят в сторону e-commerce», — рассказывает глава QReal Майк Кадо.

QReal занимается разработкой 3D-линз для Snapchat и сотрудничает с другими брендами для создания рекламных 3D-продуктов.

Тем не менее в реализации есть некоторые нюансы. Такие продукты, как очки, шляпы и обувь, визуализируются достаточно легко, в то время как для рендеринга более крупных товаров может потребоваться несколько часов.

Популярность AR-технологий активно растет, во многом благодаря интеграции в такие платформы, как Snapchat. По прогнозам аналитиков eMarketer, в 2021 году количество американских пользователей AR-функций в социальных сетях достигнет 47 млн по сравнению с 38 млн в 2019 году.

Пандемия заставила швейную фабрику David’s Bridal активнее инвестировать в AR-направлении. В конце 2020 года компания представила 3D-модели 50 товаров совместно с разработчиком 3D- и AR-решений Vertebrae. По словам директора по цифровому опыту David’s Bridal Лиззи Эллингсон, инструмент получил хорошие отзывы от клиентов, количество запросов на примерку в магазине выросло на 100%, а доходы компании — на 30%.

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Результаты оправдали нелегкий процесс реализации: на визуализацию одного свадебного платья потребовалось 300 фотографий и 12-16 часов работы. К маю 2021 году David’s Bridal планирует добавить еще 100 позиций, включая аксессуары.

«Мы не расцениваем эту возможность как полную замену магазинам, — утверждает Эллингсон. — Тем не менее мы считаем, что это поможет невестам быть более уверенными при выборе платья».

Повышение доверия потребителей также способствовало успеху приложения YouCam Makeup от компании Perfect Corp., которая занимается разработкой технических решений для индустрии красоты. Платформа позволяет пользователям примерить макияж в виртуальном режиме. Основатель и CEO Perfect Corp. Элис Чанг отмечает, что такой способ более безопасен: «До пандемии использование общих пробников вызывало растущие опасения по поводу гигиены со стороны клиентов. Теперь люди стали более осознанными, а физические тестеры быстро заменили более безопасные, удобные и невероятно реалистичные цифровые альтернативы».

Несмотря на то, что губную помаду прикрывает маска, а большинство потребителей реже используют макияж дома, с начала пандемии виртуальные примерки в YouCam выросли на 32%. Помимо этого, недавно компания собрала $50 млн финансирования.

«Дополненная реальность приобретает настоящий успех, когда переходит из научно-исследовательского этапа на рынок, — утверждает Кардо. — И чем больше бюджета выделяется на ее развитие, тем лучше».

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