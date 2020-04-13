Дополненная реальность в рекламе: как компании используют AR для привлечения клиентов

В 2019 году исследовательская компания World Business Research спросила у топ-менеджеров крупных торговых сетей, используют ли они технологии искусственного интеллекта, AR/VR-технологии или чатботы для привлечения новых клиентов и удержания старых. Лишь 9% респондентов ответили, что применяют их в маркетинге. При этом интерес бизнеса к данным технологиям высок. И самые популярные решения лежат именно в области дополненной реальности: 27% компаний хотят внедрять у себя AR-технологии для привлечения покупателей, 63% планируют начать использовать эти решения в ближайшие два года.

Такая популярность технологий дополненной реальности объяснима. Решения на базе AR позволяют визуализировать объекты в той среде, которая удобна покупателю, представлять продукт в наиболее выгодном свете. Кроме того, большую роль играет эффект новизны, необычный потребительский опыт. Благодаря этому бренд может получить мощное вирусное продвижение: интересная мобильная игра с AR-эффектами под лейблом компании способна привлечь большое внимание аудитории.

Самые известные примеры внедрения AR на слуху. Магазины одежды предлагают примерить тот или иной образ в умном зеркале – большом экране с камерой и функцией с дополненной реальности. А в мебельных магазинах можно «примерить» диван или столик к своей гостиной. Rusbase собрал несколько ярких кейсов использования дополненной реальности в маркетинге для привлечения клиентов и повышения лояльности.

Новогодний квест в супермаркетах Giant

Сеть продуктовых супермаркетов Giant в США в декабре 2019 года запустила приложение с AR-игрой «Охота на снежинки» (Snowflake Search). Она основана на концепции популярной мобильной игры PokemonGo.

Чтобы запустить игру, нужно было отсканировать QR-код на стойке в супермаркете. После этого на экране появлялся снеговик, который рассказывал правила: пользователю нужно было найти шесть снежинок внутри магазина. Каждая найденная снежинка запускала одного сказочного персонажа. Например, в отделе фруктов появлялся белый медведь, жонглирующий мандаринами и бананами. Игрок мог добавить персонажа в свою копилку и получить от него подсказку, где найти следующую снежнику.

По программе лояльности для покупателей за каждого найденного персонажа начислялось 50 баллов. За одну игру покупатель мог набрать до 300 баллов на бонусной карте, что соответствует 3 долларам. За все время действия акции до 30 января 2020 года один покупатель мог накопить максимум 1500 баллов.

В то время? как другие ритейлеры использовали технологии AR для представления своих товаров и улучшения покупательского опыта, в Giant заявили, что их игра «Охота на снежинки» была рассчитана в первую очередь на детей покупателей и носила скорее развлекательный характер. Пока дети были заняты квестом, родители могли спокойно наполнять корзину. При этом акция повысила лояльность покупателей и помогла улучшить имидж компании.

Футбольный челлендж в 7-Eleven

Глобальный продуктовый ритейлер 7-Eleven в партнерстве с Dr.Pepper летом 2019 года запустил приложение дополненной реальности Field Goal Challenge на тему американского футбола.

В приложении пользователь мог управлять игроком, одетым в форму в цветах 7-Eleven, и забивать голы. При повороте камеры на экране смартфона на фоне реальных объектов появлялись «ворота» с баллами за каждый забитый гол. При попадании мяча в виртуальные ворота игроку начислялось соответствующее количество баллов. Всего за одну игру пользователь мог заработать до 100 баллов.

В конце игры приложение уведомляло пользователя, что заработанные очки можно потратить при покупке продуктов в магазинах 7-Eleven.

До этого компания устраивала подобные акции и с другими производителями товаров. Так, в 2019 году выпускались AR-приложения совместно с производителем спортивных напитков BodyArmor и чипсами Cheetos компании Frito-Lay's.

Маски для стаканов в Starbucks

Сеть кофеен Starbucks в ноябре 2019 года запустила коллекцию масок дополненной реальности для своих фирменных стаканов. Стаканы ограниченных серий были выпущены к большим праздникам в США – Рождеству и Дню благодарения.

Как известно, посетители кофеен Starbucks любят фотографировать свои стаканы (и себя вместе с ними) и выкладывать фото в соцсети. В компании решили поддержать этот тренд. В официальных профилях Starbucks в Инстаграме и Фейсбуке были доступны галереи эффектов. Их можно было применить, направив камеру на стакан кофе. Как только стакан попадал в поле зрения камеры, маска начинала играть: вокруг стакана появлялись снежинки, под ним – заснеженная поверхность, над стаканом крутилась надпись.

После этого можно было снять фото или видео с маской и поделиться контентом в Инстаграме.

На платформе Facebook Spark AR приложение было дополнено функцией распознавания образов. Оно могло не только оформлять стакан красивым AR-эффектом, но и узнавало, какой из четырех коллекционных стаканов находится перед камерой. В соответствии с расцветкой включалась одна из четырех тем. Кроме того, приложение распознавало окружающую обстановку и подстраивало маску дополненной реальности под ближайшие объекты. В некоторых кофейнях Starbucks на столиках были специальные метки с напоминаниями включить эффект на смартфоне и протестировать маску на месте.

Караоке с троллями в «Пятёрочке»

Российский ритейл пока не так активно использует цифровое благо для своего продвижения, но удачные примеры все-таки есть. Так, сеть магазинов у дома «Пятёрочка» тоже пошла по пути создания развлекательного интерактивного AR-контента. В середине марта ритейлер запустил акцию «Большие Гастролли», приуроченную к выходу мультфильма «Тролли. Мировой тур».

До 4 мая за каждые 555 рублей в чеке покупатели «Пятёрочки» получают карточку с 3D-эффектом, на которой изображен герой или герои мультфильма. В мобильном приложении «Тролли. Караоке», доступном для устройств Apple и Android, можно отсканировать изображение музыкального инструмента на обороте карточки и получить доступ к караоке-мелодиям известных русских и зарубежных хитов.

В приложении можно петь в караоке, записывать видео своих выступлений, применять разные АR-маски троллей (всего их предусмотрено 16), сохранять ролики, делиться ими в социальных сетях и вызывать своих друзей на караоке-баттлы. За победы в них предусмотрены призы, главным из которых станет поездка для всей семьи в Дубай в парк развлечений Motiongate.

Стоит отметить, что за столь короткий срок - приложение было запущено менее месяца назад – «Тролли. Караоке» скачано уже более миллиона раз, а видеозаписей, которые создали пользователи, более 6 тысяч.

Офлайн-контент включает в себя собственно карточки (всего 24 штуки), альбом для их хранения (приобретается отдельно) и семейную настольную игру, которая прилагается к альбому. Дополнительные карточки можно получить при покупке товаров партнёров акции. Примечательно то, что каждая карточка дает доступ к одной караоке-мелодии. То есть чем больше карточек, тем разнообразнее становится музыкальная коллекция пользователя в приложении.

AR-навигация в «М.Видео»

Весной 2019 года сеть магазинов техники «М.Видео» сообщила о запуске приложения дополненной реальности M.Go для навигации внутри торгового пространства. Чтобы воспользоваться приложением, необходимо в нем отсканировать QR-код на стойке при входе в магазин и после выбрать необходимый отдел и нажать кнопку «В путь!». После этого на экране смартфона появляется стрелка навигатора, наложенная на изображение с камеры смартфона. Стрелка указывает кратчайший путь до нужного отдела.