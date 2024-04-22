Хотите снять квартиру? Готовьтесь сдать биометрию лица

Переезд — хуже пожара, утверждает народная молва. Надо собрать все вещи, а потом еще как-то перевезти их в новое место. Это лишь полбеды. Сначала вам надо еще найти подходящую квартиру, просчитать, сможете ли вы позволить себе арендную плату, которая постоянно растет. Но и это еще не всё. Многие домовладельцы в США теперь требуют от арендаторов предоставить «живые селфи» — пройти 3D-сканирование лица в качестве удостоверения личности.

Многие домовладельцы впервые начали применять распознавание лиц во время пандемии, чтобы избежать рисков, связанных с самостоятельными просмотрами. Сегодня они не отказываются от этой идеи, чтобы обезопасить себя от мошенников и сэкономить время.

Телефонные звонки, онлайн-переписка и личные встречи остались в прошлом. Пришло время распознавания лиц и похожих технологий, таких как умные ящики для ключей и программы, позволяющие запланировать время просмотров.

Подобные практики набирают популярность у крупных арендодателей США. Инновации часто используются при сдаче односемейных домов по всей стране, от Лос-Анджелеса до Атланты, однако для Нью-Йорка обычно делают исключение.

Отдельные арендаторы, уставшие от длительных поисков жилья, готовы уже на все, в том числе и на распознавание лиц. Однако новая технология не лишена проблем. Так, уже были случаи, когда арендаторов не пускали в дом из-за неверного сканирования.

Кроме того, защитники прав потребителей считают, что биометрические данные, полученные в ходе распознавания лиц, могут продать или передать другим лицам. Обязательное требование пройти процедуру распознавания лиц может быть нарушением прав арендаторов, которые не могут предоставить биометрические данные.

«Им действительно нужен 3D-снимок вашего лица, чтобы пустить вас в квартиру? — задается вопросом Джей Стенли, старший политический аналитик проекта «Речь, конфиденциальность и технологии» Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). — С каких пор мы считаем оправданным заставлять людей брать на себя такое бремя, чтобы незначительно снизить возможный риск компаний?»

Как это работает

Автор колонки издания The Markup Малена Каролло рассказала, что лично столкнулась с проблемой. Планируя переезд в другой штат, они с женихом искали жилье и нашли 16 подходящих вариантов на новом месте.

Это был их первый опыт аренды после пандемии, поэтому они были удивлены, узнав, что на большинстве просмотров не будет домовладельца или риелтора. При этом в 12 случаях требовалось, чтобы хотя бы один из арендаторов прошел сканирование лица. Пара была вынуждена подчиниться, так как предложения быстро становились недоступными.

Распознавание лиц происходит разными способами, в зависимости от типа используемых технологий. На некоторых платформах, например, Rently или Invitation Homes, сразу запрашивают скан. Арендатор загружает фотографию из документа, удостоверяющего личность, а затем, следуя инструкции программы, поворачивает голову направо и налево перед включенной фронтальной камерой телефона.

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Другие арендодатели обязывают пройти сканирование только непосредственно перед просмотром. Некоторые используют систему распознавания лиц, встроенную в умные ящики для ключей. А на некоторых платформах, например, на Renly, сканирование запрашивают дважды — заранее и непосредственно перед входом в квартиру или дом.

Издание The Markup не нашло ни одной платформы, которая разрешила бы потенциальным арендаторам отказаться от сканирования, если они хотят отправиться на самостоятельный просмотр.

Rently убеждает арендодателей в том, что новая технология помогает бороться с мошенничеством, которое «ведет к репутационному ущербу и потере дохода. Важно вовремя поймать мошенников, пока не пришлось за это расплачиваться».

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Rently заявляет, что домовладельцы могут с самого начала использовать встроенную технологию для обнаружения попыток мошенничества: например, против злоумышленников, которые пробираются в дом по видом арендаторов, воруют бытовую технику или выдают себя за арендодателя, а потом показывают собственность потенциальным арендаторам, собирая с них деньги в качестве залога.

Предполагается, что для законопослушных арендаторов верификация не более нескольких секунд. Однако Джей Стенли из ACLU отмечает, что система плохо распознает людей с темным цветом кожи. Из-за этого их могут ошибочно пометить как подозрительных и, как следствие, отказать им.

Темный цвет кожи нередко становится проблемой для систем распознавания: они неверно маркируют мужчин, а женщин идентифицируют с ошибками.

«[Мы наблюдали] случаи, когда кого-то приняли по ошибке за насильника из-за ошибки системы распознавания лиц», — рассказал Марк Мейлман, главный управляющий юридической фирмы Francis Mailman Soumilas, специализирующейся на правах потребителей.

Он сообщил, что система распознавания лиц, которую применяют риелторские компании, сравнивает лицо с одним фото (в данном случае, с фотографией из документа) и определяет, совпадают ли они. Другие компании, например, Clearview AI, прогоняют сканированное изображение лица через базу фотографий.

Представитель компании Plaid Кевин Янг заявил, что компания использует систему распознавания лиц для того, чтобы убедиться, что перед камерой настоящий человек, а не злоумышленник, который держит перед собой распечатанную фотографию и двигает ею, пытаясь обмануть технологию.

В совместном заявлении компании, производящей системы распознавания лиц, Onfido и риелторской платформы Mynd Пол Джаратт, вице-президент по маркетинговым коммуникациям в Onfido, сообщил, что в Mynd поступают результаты только в формате «прошел/не прошел».

Остальные данные Onfido раскрывает только компании, запрашивающей проверки (в данном случае Mynd) и лишь по распоряжению суда либо по запросу правоохранительных органов.

Джаратт заявил от имени Mynd, что запрос удостоверения личности перед просмотром дома — «стандартная практика предупреждения мошенничества в сфере недвижимости».

Он добавил, что Mynd отвечает перед своими инвесторами за то, что человек, запрашивающий доступ в помещение, на самом деле является тем, за кого себя выдает.

Другие компании, с которыми связывалось издание The Markup, отказались от ответа.

Отслеживая данные

Арендаторам, не желающим передавать биометрию, бывает трудно найти объявления, где не требуется распознавание лиц. Однако даже если они согласятся на процедуру, понять, кто собирает их данные, не так легко.

На популярных сайтах с объявлениями, например, Zillow, можно запросить тур через внутренний мессенджер. После чего арендаторов перенаправляют на сторонний сайт для бронирования тура, где их просят пройти процедуру распознавания лиц.

Но и это еще не всё. Чтобы узнать, какая именно компания получит их биометрические данные, арендаторам придется вчитаться в сообщение, набранное мелким шрифтом где-то рядом с окошком «Согласен».

Идентификация личности — это растущий сектор, где работают как относительно новые стартапы, например, Persona, запущенная в 2018 году, так и более авторитетные финтех-компании, такие как Stripe и Plaid, начавшие предоставлять услуги по верификации личности в 2021 и 2022 году соответственно.

Большинство таких компаний не обслуживают напрямую риелторские компании, а собирают данные биосканирования на сайтах с объявлениями, где установлены их технологии. Так, Rently использует технологию Plaid для распознавания лиц.

Знать, какая именно компания собирает информацию, необходимо для того, чтобы понимать, что будет с ней после. Например, компания Onfido хранит данные биосканирования в течение 360 дней, а фотографии документов арендаторов — в течение трех лет. Согласно их политике конфиденциальности, компания может передать данные полиции или третьим лицам по распоряжению суда.

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Persona заявляет, что удаляет данные либо после прохождения верификации, либо в течение трех лет с момента взаимодействия их владельца с компанией. Persona может передать данные правоохранительным органам либо своим сторонним вендорам. Кроме того, политика компании требует от своих клиентов отказа от подачи коллективного иска против Persona.

Другие компании придерживаются гораздо более либеральной политики. Так, Plaid заявляет, что хранит данные «не дольше, чем необходимо». Их могут передавать данные своим бизнес-партнерам, компаниям, являющимся частью его корпорации, правоохранительным органам или компании, которая приобрете Plaid, если это случится.

Stripe сообщает, что хранит биометрические данные в течение одного года, но могут удалить и раньше по запросу.

Некоторым арендаторам не придется беспокоиться о том, что будет с их биометрическими данными, так как они просто не смогут пройти распознавание лиц. Для сканирования с помощью телефона необходим смартфон со встроенной камерой, умение пользоваться его приложениями и достаточно быстрый интернет.

Согласно данным Pew Research Center, примерно у 10% американцев нет смартфона, а примерно в 20% домохозяйств в США в 2023 году не было интернет-связи, сообщается в исследовании Министерства торговли США.

Это может привести к тому, что некоторые группы людей, например, живущие в регионах с недостаточным интернет-покрытием, не обладающие техническими навыками (например, пожилые) или не имеющие смартфона, не смогут получить разрешение на просмотр домов, считает Стенли.

«Легко представить, как сильно это повлияет на сферу недвижимости», — добавил он.

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