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Aston Martin создал самый мощный суперкар с ручной коробкой передач

Истории
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Английский производитель престижных автомобилей Aston Martin представил суперкар в ретро-стиле. Он создан на базе двух последних автомобилей компании, выпущенных ограниченным тиражом: One-77 и гоночного Vulcan. Автомобиль Victor оснащен шасси и кузовом из углеродного волокна и двигателем V12 мощностью 836 лошадиных сил. Об этом сообщает Business Insider.

Aston Martin создал самый мощный суперкар с ручной коробкой передач

aston martin

Автомобиль создан в одном экземпляре для анонимного покупателя.

aston martin

По запросу клиента Victor работает на шестиступенчатой механической коробке передач. По заявлению компании, это делает суперкар самым мощным автомобилем Aston с ручным переключением передач.

Фото: Max Plocek / Shutterstock

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