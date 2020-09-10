Английский производитель престижных автомобилей Aston Martin представил суперкар в ретро-стиле. Он создан на базе двух последних автомобилей компании, выпущенных ограниченным тиражом: One-77 и гоночного Vulcan. Автомобиль Victor оснащен шасси и кузовом из углеродного волокна и двигателем V12 мощностью 836 лошадиных сил. Об этом сообщает Business Insider.

Aston Martin создал самый мощный суперкар с ручной коробкой передач