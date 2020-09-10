Истории
Aston Martin создал самый мощный суперкар с ручной коробкой передач
Истории
Екатерина Кочкина
Английский производитель престижных автомобилей Aston Martin представил суперкар в ретро-стиле. Он создан на базе двух последних автомобилей компании, выпущенных ограниченным тиражом: One-77 и гоночного Vulcan. Автомобиль Victor оснащен шасси и кузовом из углеродного волокна и двигателем V12 мощностью 836 лошадиных сил. Об этом сообщает Business Insider.
Aston Martin создал самый мощный суперкар с ручной коробкой передачЕкатерина Кочкина
Автомобиль создан в одном экземпляре для анонимного покупателя.
По запросу клиента Victor работает на шестиступенчатой механической коробке передач. По заявлению компании, это делает суперкар самым мощным автомобилем Aston с ручным переключением передач.
Фото: Max Plocek / Shutterstock
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