Авито запустил новую опцию доставки товаров. Как работает функция?

Авито вводит новую функцию для доставки товаров — DBS, или Delivery by Seller. Теперь продавцы смогут самостоятельно доставлять заказы с помощью служб, с которыми им удобно работать, предоставляя платформе трек-номер отправления. При этом востребованный у пользователей механизм «Безопасной сделки» сохранится.

DBS (Delivery by Seller, или «доставка силами продавца») — схема, при которой Авито дает возможность продавцу доставлять отправления силами служб доставки, с которыми ему удобно работать (сейчас к системе подключены «Почта России»,«СДЭК», Boxberry и «Деловые линии», в дальнейшем будут добавлены и другие логистические операторы), но при этом регистрировать их через платформу и пользоваться преимуществами «Безопасной сделки».

Процедура, обеспечивающая безопасность сделок для обеих сторон, останется прежней: после того, как покупатель выбирает и оплачивает на платформе товар, банк-партнер замораживает эту сумму. Деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. Если покупатель отказывается от товара, его стоимость и стоимость доставки возвращается на карту.

Этот способ особенно будет удобен продавцам, которые отправляют сразу множество товаров и используют разные каналы для продажи и продвижения, и у кого уже заключены свои прямые договоры с логистическими службами.

В отличие от «Авито Доставки» ответственность за качество исполнения доставки при этом способе лежит на продавце, а взаиморасчеты за доставку между логистическим оператором и продавцом осуществляются напрямую. Авито производит платежи за товар и трекинг заказов, а также формирует тарифы для пользователей. Оплаченную покупателем стоимость доставки платформа переведет продавцу для компенсации его расходов (сумма рассчитывается автоматически, когда покупатель оформляет заказа).

Сергей Пустыльник, директор по логистике в Авито

На нашей платформе на регулярной основе работает около 300 тысяч предпринимателей, а также полтора миллиона частных продавцов, которые пользуются Авито как электронной витриной. DBS — это следующий шаг, который поможет всем нашим клиентам, ведущим бизнес, торговать по всей стране еще с большим удобством.

В наших планах подключить к этой опции максимум служб доставки на российском рынке, чтобы продавцы могли выбрать тех, с кем работают в том числе службы, принимающие к доставке крупногабаритные товары, весом от 30 кг. При этом нам важно, чтобы покупатели доверяли всем продуктам Авито, и доставка силами продавца также оправдывала их ожидания. Поэтому мы будем отслеживать качество отправлений в DBS: их соответствие срокам, точность информирования покупателя о деталях доставки и другие моменты.

Как работает DBS

Подключение

DBS можно будет управлять самостоятельно в личном кабинете — ее можно подключить выборочно на определенные объявления или отключить на все. Там же продавец выбирает наиболее предпочтительные для него способы доставки: пункты выдачи заказов, постаматы или оба варианта, доступные у выбранных служб доставки.

Обработка и доставка заказа

Процесс обработки заказа и доставки с помощью DBS проходит в несколько этапов:

когда покупатель заказывает и оплачивает товар, продавцу приходит уведомление с информацией о товаре, покупателе и выбранном им способе доставки;

продавец должен подтвердить такой заказ в течение 24 часов, затем самостоятельно отправить его в течение 48 часов;

после отправки товара продавец передает трек-номер, полученный в службе доставки, в Авито;

по трек-номеру Авито будет следить за статусом заказа и показывать его покупателю, а когда клиент подтвердит получение, деньги за заказ и доставку поступят на карту продавца.

Руслан Зиганшин, руководитель методологии и процессов «Авито Логистики»

Мы тщательно готовились к запуску системы DBS: ее разработка шла полгода, и затем три месяца мы вели тестовый этап с помощью 100 первых реальных продавцов Авито. В рамках тестирования получили более тысячи заказов, оформленных через «СДЭК» и «Почту России».

Для реализации функционала нового способа оформления и отправки покупок мы привлекли технологического партнера PIM Solutions — их сервис позволяет нам собирать и упорядочивать информацию от разных служб доставки по единому стандарту, что позволит нам в будущем быстрее подключать новых партнеров.

Нашим следующим шагом в развитии продукта станет создание инструмента самостоятельного определения тарифов и сроков доставки, что позволит любым продавцам, даже тем, кто доставляет заказы с помощью своих курьеров, подключиться к сервису. Покупателям это позволит оформлять заказы через Авито на востребованные специфические категории товаров, например такие, как строительные материалы и корпусная мебель.

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