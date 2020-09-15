Как сообщить покупателю, что ваш бизнес возобновил работу: три совета

Исполнительный вице-президент и COO FedEx Office Ким Диксон дает три совета, которые помогут малому и среднему бизнесу сообщить клиентам об открытии после карантина.

Мир продолжает поэтапно выходить из карантина, и рестораны, магазины и другие виды бизнеса возобновляют работу. Это непросто, поэтому важно правильно организовать процесс, в том числе выстроить эффективную коммуникацию с клиентами.

Сохраняйте доверительные отношения с клиентами

Несмотря на то, что бизнес возобновляет работу, ситуация остается неопределенной. Поэтому необходимо внушать покупателям доверие и поддерживать с ними отношения.

«Общайтесь с важными для вас людьми ясно, доверительно и регулярно через печатные материалы, сайт и социальные сети, — говорит Диксон. – Сообщайте обо всем: от изменения часов работы магазина до мер безопасности, которые вы обеспечиваете, и о соблюдении которых вы просите клиентов, находящихся в магазине. Например, прикрывать лицо и сохранять дистанцию с окружающими».

Креативнее подходите к маркетингу

Вам наверняка захочется, чтобы об открытии вашего бизнеса после карантина знали все. Разумеется, возобновление работы ресторана будет освещаться иначе, чем открытие розничного магазина, однако в любом случае потребуется маркетинговая активность.

Хотя сейчас мы стараемся сохранять социальную дистанцию, а подход к печатной рекламе меняется, но это не значит, что она пропадет совсем. Рассмотрим это на примере. Специалисты по трудовой терапии Холли Мастерс и Али Иззо-Линтон запустили подписочный сервис Purpose Therapy Box, задача которого – помочь пожилым людям справиться с одиночеством и депрессией, а также поддержать связь между членам семьи. В марте 2020 года предпринимательницы планировали посетить национальную конференцию и обратились в FedEx Office, чтобы сделать баннеры, значки, брошюры и визитки для мероприятия.

Хотя конференция была отменена, материалы было решено использовать для семинаров в Zoom, онлайн-конференций и встреч. «Реклама и печатные материалы оказались очень полезны для покупателей и наших коллег и помогли поделиться важной информацией о целях нашей компании», — говорят Мастерс и Иззо-Линтон.

Диксон предлагает несколько пунктов, которые можно включить в маркетинговую компанию, посвященную вашему возвращению:

ведите обратный отсчет в социальных сетях, чтобы подогревать ажиотаж;

выделите даты открытия на сайте и вывеске;

сделайте рассылку по списку контактов;

отправьте email- или бумажные приглашения лучшим клиентам, чтобы вместе отпраздновать открытие;

предложите вознаграждение за привлечение друзей на мероприятия, посвященные возобновлению работы;

рекламируйте продажи и анонсируйте все изменения в политике вашего бизнеса или рабочих часах с помощью большой вывески, постера или баннера.

Будьте настолько агрессивными, быстрыми и гибкими, насколько это возможно

COVID-19 продемонстрировал, как часто могут происходить перемены. Диксон советует владельцам бизнеса продолжить следить за законодательными ограничениями на уровне города, региона или страны, чтобы быстро реагировать при необходимости.

«Весной многие рестораны и розничные магазины начали работать навынос и продолжают предлагать эту возможность клиентам, которым комфортнее оставаться в своем автомобиле, хотя бизнес вновь начинает работать офлайн, — говорит она. — Мы также видели, как бизнес смещает акцент на продукты или услуги, которые стали более актуальными во время кризиса COVID-19. Будьте проактивны и думайте, какие продукты и решения вы можете предложить и как ваши бизнес-операции могут развиваться в соответствии с меняющимися потребностями людей и сообществ, которые вы обслуживаете».

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