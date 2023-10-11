Пройти курс — и получить оффер: Банк Уралсиб запустил учебную онлайн-платформу для студентов

В России со студентами активно работает Банк Уралсиб. Ежегодно стажировку и практику проходят сотни будущих специалистов из разных учебных заведений. А в прошлом году компания запустила учебную онлайн-платформу, которая позволяет погрузиться в финансовую сферу и получить рекомендации по выстраиванию эффективного карьерного трека. Подробнее о платформе рассказываем в статье.

Растить кадры со студенческой скамьи — распространенная практика среди крупных компаний. Организуя стажировки и другие программы, работодатель получает возможность привлечь талантливых мотивированных молодых людей, которые в недалеком будущем могут стать идеальными кандидатами на ту или иную должность.

Программы работы со студентами в Уралсибе реализуются давно, однако неготовность работодателя к увеличивающемуся потоку желающих пройти стажировку или практику, заставила компанию усовершенствовать формат. В итоге хаос сменился автоматизацией, оптимизацией и структурированностью всех этапов обучения.

Как это удалось? Дирекция бренда работодателя поставила перед собой задачу создать максимально понятный и удобный продукт, который помог бы наладить процесс взаимодействия банка со студентами и учебными заведениями.

Елена Пугачева, руководитель дирекции развития бренда работодателя и автоматизации сервисов СРП

Мы поняли, что поток студентов, желающих попасть к нам, нужно организовывать. Стали анализировать: какие потребности есть у студентов, какие — у бизнеса. Так определили виды практик и стажировок, расписали стратегию, согласовали ее в сентябре 2021 года и запустили пилот учебной онлайн-платформы.

С помощью платформы банк набрал первый поток обучающихся на курс «Банковское дело» и стажеров в разные департаменты компании. Новый формат взаимодействия получил положительные отзывы от пользователей. Так что с этого года проект заработал полноценно под названием «Уралсиб.Ускорение».

Как устроена платформа

«Уралсиб.Ускорение» — онлайн-площадка, где можно бесплатно получить знания и приобрести навыки для работы в финансовой сфере.

Курс «Банковское дело»

Входной продукт платформы — однодневный курс «Банковское дело», с которого начинается знакомство студентов с банком и банка со студентами посредством тестирования.

На курсе «Банковское дело» студенты знакомятся со структурой банка и его продуктами, системой работы с клиентами, узнают о построении карьеры в финансовой организации и многом другом. Программа разработана для студентов любого курса, по итогам финального тестирования они получают официальный сертификат о прохождении обучения.

Профориентация

Прохождение профориентационного теста на базе искусственного интеллекта от провайдера Conventus позволяет студентам быстрее определиться с выбором наиболее подходящего направления развития. А стажировка — убедиться в выборе или, наоборот, в том, что нужно продолжить поиски. Плюс в том, что если стажер покажет себя с лучшей стороны, банк готов сделать ему оффер.

Анастасия Верховцева, начальник управления развития бренда работодателя и привлечения персонала в Уралсибе

Такой подход позволяет нам избежать текучки, когда молодые специалисты приходят и через месяц-другой уходят, поскольку их ожидания расходятся с реальностью. Стажировка, которая длится три месяца, дает нам как работодателю понять, насколько будущий сотрудник лоялен компании, мотивирован, не завышены ли у него ожидания и готов ли он идти с нами дальше. На выходе мы получаем работника, который уже прошел испытательный срок, и знает, как в банке все устроено.

Практика

Кроме оплачиваемых стажировок Уралсиб дает возможность студентам пройти производственную или преддипломную практику в удобном формате — онлайн или в офисе. Практика, в отличие от стажировки, не подразумевает дальнейшего трудоустройства, но учащиеся получают ценные знания и опыт работы в выбранной сфере.

Освоение профессии

На платформе студенты могут освоить актуальную профессию хантера — менеджера по прямым продажам банковских продуктов клиентам малого бизнеса. В обязанности хантера входят поиск потенциальных клиентов, организация встреч с первыми лицами компаний, подборка лучших решений для их бизнес-задач, продажи.

Программу разработали и ведут топовые эксперты Уралсиба. Она состоит из четырех блоков:

Обучение — лекции и вебинары с лидерами рынка, знакомство с банковскими продуктами, прокачка навыков проведения презентаций и бизнес-встреч. Стажировки — изучение потребностей малого бизнеса под руководством опытного наставника, презентация лучших бизнес-решений, заключение первых сделок. Индивидуальное тестирование для выявления потенциала. Трудоустройство — предложение перейти в штат банка и работать по индивидуальному графику.

Студенты, прошедшие обучение, отмечают, что программа помогла им одновременно улучшить hard и soft skills, необходимые для продвижения по карьерной лестнице, а также пользу реальной практики взаимодействия с клиентами и решения разных кейсов. Именно такое погружение в процесс способствовало закреплению полученных на вебинарах знаний.

Студенты также благодарны за возможность выбрать удобный формат обучения — онлайн или офлайн — это позволяет многим из них совмещать обучение на курсе с учебой в колледже или университете.

Развитие платформы

Проект «Уралсиб.Ускорение» не стоит на месте и постоянно обновляется в соответствии с изменениями потребностей и предпочтений целевой аудитории. Так, например, в этом году появилась программа «Хантеры».

Ольга Данилова, руководитель направления практик и стажировок дирекции развития бренда работодателя и автоматизации сервисов СРП в Уралсибе

Это пилотный проект из числа якорных на нашей площадке — таких ключевых продуктов будет несколько. Они для нас важны, поскольку заточены на подготовку идеальных кандидатов, подходящих по всем параметрам на конкретное направление банка.

С момента запуска учебной платформы растет не только количество программ и образовательных блоков, но и число участников проекта. Уже 110 учебных заведений-партнеров взаимодействуют с Уралсибом на сегодняшний день через платформу. В их число входят как региональные, так и топовые федеральные вузы — НИУ ВШЭ, РАНХиГС, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ и другие.

Партнерский список учебных заведений не перестает пополняться, ведь многие из них заинтересованы в том, чтобы у их студентов была возможность пройти практику и в будущем трудоустроиться. Студенческое комьюнити на платформе также многочисленно и активно — уже зарегистрировано 750 заявок из 11 регионов страны, и это не предел.

Фото на обложке: NDAB Creativity / Shutterstock

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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