Почему Барселона превращается в центр туристических стартапов

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса .

Cреди них Барселона, где преобладают туристические стартапы. Рассмотрим четыре основных фактора, которые могут определить дальнейший рост города в этом направлении.

Слово «стартап» все еще часто ассоциируется с Кремниевой долиной. Однако во время пандемии предприниматели в сфере цифровых технологий и разработчики ПО обратили внимание и на другие города, в которых также есть технологические центры.

«Когда мы основали TravelPerk, мы хотели выбрать город, который будет отражать культуру и идентичность нашей компании», — рассказывает CEO и сооснователь TravelPerk Ави Меир. Стартап реализует платформу по бронированию и управлению деловыми поездками. В раунде финансирования C ему удалось собрать $104 млн.

«Барселона — яркий и динамичный город, полный амбиций и возможностей», — утверждает Меир.

По данным отчета Mobile World Capital, в Каталонии расположено около 9100 компаний в категории тревел-технологии. В 2020 году на эту индустрию в регионе приходилось около 7% вакансий в цифровой сфере.

В районе Барселоны расположены офисы и штаб-квартиры около 370 туристических бизнесов. По информации из отчета:

44% — цифровые продажи тревел-услуг;

47% — поставщики технологий для туристического сектора;

9% — консультанты по туризму.

«Мы являемся сильнейшим технологическим центром в Южной Европе», — утверждает Хорди Арруфи, директор программы цифровых талантов в MWCapital, которая профинансировала создание этого отчета.

Барселона способствовала развитию нескольких компаний в сфере тревел-технологий. Наибольшего успеха среди них достигло онлайн тревел-агентство eDreams, которое стало первым испанским стартапом, оцененным в €1 млрд. Компания превратилась в конгломерат под названием eDreams Odigeo, который в 2020 году переместил свои штаб-квартиры в Люксембург, по-видимому, из-за налоговых льгот. Тем не менее большой кампус eDreams все еще находится в Барселоне.

Благоприятная обстановка

Богатая история туризма, солнечные территории и выгодная стоимость жизни — одни из основных благоприятных факторов Барселоны.

«В Испании есть множество преимуществ для туристических стартапов, благодаря большому местному рынку и многолетнему опыту туризма», — рассказывает основатель и CEO The Hotels Network (THN) Хуанхо Родригез.

«По ежегодному количеству туристов Испания превосходит США и уступает лишь Франции, — утверждает Родригез. — Однако это неконцентрированный сектор: в нем не доминируют несколько компаний. В Испании расположено множество туристических организаций, готовых приобрести продукты тревел-стартапов».

Эта динамика способствовала развитию The Hotels Network, который помогает отелям увеличить количество прямых бронирований. Компания находится в Барселоне и в 2020 году получила $11 млн в раунде B.

Цифровизация туристического сектора

Барселона долгое время была популярным местом для отдыха в Европе. И история Гильермо Гаспарта отлично демонстрирует переход этой сферы к цифровым технологиям. Он стал одним из основателей сервиса ByHours, с помощью которого гости могут забронировать номера в партнерских отелях всего на несколько часов.

Гаспарт родом из Барселоны и представляет четвертое поколение семьи в испанском гостиничном бизнесе. Знание этого сектора позволило ему создать многообещающий стартап. В 2020 году ByHours закрыл раунд финансирования на сумму около $8,9 млн.

Относительно небольшие расходы на проживание также привлекают предпринимателей и технических специалистов в Барселону. «В целом, Испания более доступна как для бизнесов, так и для сотрудников технологического сектора, — рассказывает Меир из Travelperk. — Вторым приемлемая стоимость жизни дает возможность накапливать сбережения».

В отчете MWCapital сообщается, что в Каталонии технологические специальности в среднем оплачиваются выше среднего, а сфера тревел-технологий предлагает более высокие зарплаты, чем в среднем по всему сектору.

«Благодаря доступным ценам на недвижимость находить высококачественные офисы намного легче, чем в Лондоне и Париже, где их стоимость нереально высока», — говорит Меир.

«Удобство передвижения — еще одно преимущество Барселоны, — добавляет он. — До аэропорта можно добраться на такси всего за 30 минут и улететь оттуда прямым рейсом до Сан-Франциско, большинства технологических центров Европы и Азии».

Развитие новейших технологий и модели подписки

В Барселоне также находится множество технических университетов, занимающих высокие позиции в Европе в области инженерии, информатики и компьютерных наук. Они выпускают отличных специалистов, владеющих самыми современными навыками.

Чтобы ускорить рост в сфере стартапов, городу нужно развиваться в передовых областях, таких как AI, ML и IoT. «Чтобы достичь реальной конкурентоспособности, нам нужно выйти за рамки создания торговых онлайн-площадок и внедрять больше инноваций», — утверждает Арруфи.

Некоторые поставщики туристических технологий уже применяют новейшие разработки, особенно в управлении доходами и каналами продаж. Однако в целом в этом направлении предстоит еще много работы.

Движущей силой этого развития могут стать мировые туристические бренды. Представительства в Барселоне есть у Booking.com, Expedia, Kayak.com и TravelClick, принадлежащей Amadeus.

Распространение модели подписки в сфере путешествий также может повлиять на развитие Барселоны как технологического центра, удаленного от ведущих венчурных компаний из Кремниевой долины, Лондона и Сингапура. Причина в том, что новые инвесторы, такие как Capchase и Pipe, будут предоставлять стартовые инвестиции на условиях получения доли дохода от подписки. Эта возможность дает альтернативу венчурным капиталистам Кремниевой долины.

Кризисное затишье

Пандемия приостановила туристическое развитие Барселоны. Многие команды работают удаленно. По данным отчета MWCapital, до начала кризиса около трети специалистов в сфере цифровых технологий в Барселоне приехали из других стран для работы.

Во время пандемии количество рабочих мест в городе сократилось по сравнению с прошлым годом. Однако, как сообщает MWCapital, в течение 2020 года в секторе тревел-технологий Каталонии все же было открыто 766 вакансий. На основе этой статистики можно предположить, что Барселона вернется к бурному росту, когда восстановится сфера туризма.

Источник.