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Истории

В Сингапуре можно попробовать пиво из очищенных сточных вод

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

По вкусу светлый эль NEWBrew напоминает обычное пиво. Он выделяется лишь тем, что при его приготовлении используются переработанные сточные воды. В ходе очистки они проходят микрофильтрацию, обратный осмос и УФ-дезинфекцию, что гарантирует их чистоту.

В Сингапуре можно попробовать пиво из очищенных сточных вод

Сингапур не располагает природными источниками воды и поэтому сильно зависит от осадков, а при продолжительной засухе может столкнуться с острой нехваткой воды.

Островное государство полагается на опреснительные установки, которые превращают морскую воду в питьевую, удаляя из нее соли и минералы с помощью процесса под названием обратный осмос.

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В стране также используется метод NEWater, который появился в 2003 году. В ходе этого процесса сточные воды проходят микрофильтрацию, избавляясь от микрочастиц и бактерий. Затем очищенную воду пропускают через обратный осмос и УФ-дезинфекцию, чтобы уничтожить оставшиеся бактерии и вирусы и обеспечить ее чистоту.

Пиво NEWBrew создано Национальным агентством по водным ресурсам Сингапура (National Water Agency) и местной пивоварней Brewerkz. По мнению главного пивовара Brewerkz Митча Грибова, NEWater идеально подходит для пивоварения благодаря своему нейтральному вкусу.

NEWBrew — не первое пиво, в производстве которого используются переработанные сточные воды. В 2018 году подобный напиток выпустила шведская пивоварня Nya Carnegie совместно с пивоваренной корпорацией Carlsberg и Шведским институтом экологических исследований.

В 2020 году светлый эль из сточных вод также представила канадская пивоварня Village Brewery в сотрудничестве американской компанией по технологиям очистки воды Xylem и исследователями Университета Калгари.

Источник.

Фото на обложке: Brewerkz

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