В Сингапуре можно попробовать пиво из очищенных сточных вод

По вкусу светлый эль NEWBrew напоминает обычное пиво. Он выделяется лишь тем, что при его приготовлении используются переработанные сточные воды. В ходе очистки они проходят микрофильтрацию, обратный осмос и УФ-дезинфекцию, что гарантирует их чистоту.
Сингапур не располагает природными источниками воды и поэтому сильно зависит от осадков, а при продолжительной засухе может столкнуться с острой нехваткой воды.
Островное государство полагается на опреснительные установки, которые превращают морскую воду в питьевую, удаляя из нее соли и минералы с помощью процесса под названием обратный осмос.
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В стране также используется метод NEWater, который появился в 2003 году. В ходе этого процесса сточные воды проходят микрофильтрацию, избавляясь от микрочастиц и бактерий. Затем очищенную воду пропускают через обратный осмос и УФ-дезинфекцию, чтобы уничтожить оставшиеся бактерии и вирусы и обеспечить ее чистоту.
Пиво NEWBrew создано Национальным агентством по водным ресурсам Сингапура (National Water Agency) и местной пивоварней Brewerkz. По мнению главного пивовара Brewerkz Митча Грибова, NEWater идеально подходит для пивоварения благодаря своему нейтральному вкусу.
NEWBrew — не первое пиво, в производстве которого используются переработанные сточные воды. В 2018 году подобный напиток выпустила шведская пивоварня Nya Carnegie совместно с пивоваренной корпорацией Carlsberg и Шведским институтом экологических исследований.
В 2020 году светлый эль из сточных вод также представила канадская пивоварня Village Brewery в сотрудничестве американской компанией по технологиям очистки воды Xylem и исследователями Университета Калгари.
Фото на обложке: Brewerkz
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