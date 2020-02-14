5 ошибок, из-за которых начинающие инвесторы теряют деньги

Исследование финансового холдинга J. P. Morgan показало, что в последние 20 лет средний инвестор показывал низкие результаты в работе с каждым классом активов. Предприниматель и инвестор Тодд Линкольн рассказал, какие ошибки часто допускаются при вложении денег и как их избежать.

1. Покупка акций только тех компаний, которые вы уже знаете

Конечно, инвесторов привлекает покупка акций уже известных им компаний. Это приводит к инвестированию в General Electric (GE), Apple (AAPL), Netflix (NFLX), Tesla (TSLA), Google (GOOGL), Facebook (FB), Coca-Cola (KO), Johnson & Johnson (JNJ) и Bank of America (BAC).

Тем не менее, на рынке США доступны более 6500 акций. Сосредоточившись только на компаниях, с которыми вы уже знакомы, вы рискуете упустить очень много других вариантов.

Такой фокус уменьшает вашу инвестиционную вселенную с тысяч акций до десятков или сотен, что неизбежно повредит вашему инвестиционному доходу в долгосрочной перспективе. Тем более, что некоторые из наиболее успешных акций выпущены компаниями, о которых большинство людей никогда не слышали.

Спросите себя: «Держу ли я эти акции в портфеле, потому что они — лучшее применение моих денег? Или я отдаю им несправедливое предпочтение, потому что знаю эти компании?»

Легко начать сразу с громких имен, которые все знают. Но иногда гораздо выгоднее вкладываться в менее раскрученный или менее захватывающий бизнес. Старайтесь сохранять непредвзятость и одинаково относиться к акциям как известных, так и еще не знакомых вам компаний.

2. Покупка слишком маленького числа акций

Исследования показывают, что нужно иметь от 10 до 30 акций, чтобы портфель не слишком зависел лишь от нескольких позиций. Однако некоторые инвесторы предпочитают покупать именно несколько акций, что сильно увеличивает их риски.

Даже у лучших инвесторов получается угадать успех вложений только в 50-70% случаев. Важно делать достаточно «ставок» и не рисковать, выбирая лишь несколько акций, которые в итоге могут не принести денег.

Исследования также показывают, что 10-15 акций — это необходимый минимум. Наличие 30 и более акций заставляет посвящать много времени исследованиям и управлению активами

Я рекомендую иметь от 10 до 30 акций для каждой инвестиционной стратегии. Например, если вы хотите вложиться в акции с дивидендами и быстрорастущие акции с малой капитализацией, можно купить 12 акций первого типа и 10 — второго.

Не попадайтесь в ловушку, вкладывая все деньги в пять акций. Это практически наверняка гарантирует плохие результаты в будущем.

3. Погоня за эффективностью

У некоторых инвесторов есть плохая привычка гоняться за эффективностью: они принимают решения, основываясь на результатах последнего времени.

Обычно это проявляется, когда инвесторы покупают акции, о которых в данный момент говорят как о бумагах со значительными преимуществами на рынке. Это работает и в обратном направлении, когда инвесторы избавляются от акций с плохими результатами.

Принятие инвестиционных решений на основе недавних событий нельзя назвать хорошей стратегией. Это одна из основных причин, по которой инвесторы склонны покупать дорого (вкладываясь в акции с хорошими показателями) и продавать дешево (отказываясь от акций с плохими показателями).

Гораздо важнее понять, почему что-то идет не так, чем просто предположить, что движение вниз продолжится.

4. Ориентирование на краткосрочную перспективу

В долгосрочной перспективе показатели фондового рынка довольно стабильны. По прошествии некоторого времени S&P 500 имеет тенденцию возвращать в среднем 7-10% в год. При этом в краткосрочной перспективе результативность акций, как правило, выше.

Как вы можете видеть на этом графике, чем дольше вы держите акции, тем более стабильным будет доход.

График: Raymond James

Посмотрите, насколько незначительны риски для 20-летнего периода удержания мелких и крупных акций. Финансовая отдача в этом случае довольно предсказуема. Совсем иначе ситуация обстоит с годичным и пятилетним периодами удержания.

Инвесторы, ориентированные на долгосрочную перспективу, обычно принимают последовательные решения, которые со временем приводят к большему доходу.

А инвесторы, сосредоточенные на краткосрочной перспективе, обычно изо всех сил пытаются быстро добиться хороших результатов, потому что хотят заработать сразу. Выберите долгую игру, и вы будете щедро вознаграждены.

5. Игнорирование относительной эффективности

Относительная эффективность — это показатель эффективности вашего портфеля по сравнению с релевантным эталоном. Когда вы опережаете эталон, то обходите рынок.

Например, если ваш портфель вырос на 10% в прошлом году, было ли это хорошим результатом? Все зависит от того, как рынок работает в целом. Если S&P 500 прибавил только 5%, значит, ваша эффективность вдвое больше — это отличный год! Но что, если S&P 500 прибавил 38%? Внезапно ваши 10% перестают выглядеть такими впечатляющими.

Очень важно, чтобы вы сравнивали свои доходы с релевантным эталоном. Что я имею в виду под релевантным? Какой бы тип акций вы ни покупали, выбирайте эталон, ориентированный на акции того же типа. Например, если вы покупаете акции с малой капитализацией, ориентируйтесь на индекс малой капитализации Russell 2000 (IWM). Если вы покупаете дивидендные акции, ориентируйтесь на дивидендные индексные фонды, таким как iShares Select Dividend ETF (DVY).

Почему так важно сравнение с эталоном? Слишком многие инвесторы измеряют свой успех только деньгами. Бывают годы, когда рынок сильно падает, а падение меньше рынка — огромная победа. Это означает, что в долгосрочной перспективе у вас есть хорошие шансы превзойти среднюю годовую доходность в 7-10%.

Но с другой стороны, получение 10% в год, когда рынок взлетел на 38%, означает, что со временем ваш портфель может не достичь среднегодовой доходности в 7-10%.

Опережение рынка и получение большой долгосрочной прибыли означает, что вы превзойдете эталон как в периоды роста, так и в периоды падения. Если вы сможете вернуть на несколько процентных пунктов больше или потерять на несколько процентных пунктов меньше, чем рынок в последующие годы, вы получите невероятные долгосрочные результаты.

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