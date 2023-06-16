Что происходит с Binance? Хронология событий

С начала июня противостояние американских властей с крупнейшей криптобиржей Binance перешло в острую фазу. Это вызвало FUD (панику) на рынке и повлияло на показатели криптоиндустрии в целом. Разбираемся, что произошло.

5 июня Комиссия по ценным бумагам США подала в суд крупнейшую криптобиржу Binance. Несмотря на то, что регуляторы не в первый раз грозятся объявить биржу вне закона, пользователи встретили новости негативно. Начался FUD (Fear, uncertainty and doubt — «Страх, неуверенность и сомнение»): стоимость токена Binance пошла вниз, клиенты стали переводить активы на другие платформы.

Конечно, биржа все еще может восстановить доверие пользователей и вернуться в стабильное состояние, но сам факт того, что крупнейший игрок на рынке «чувствует себя нехорошо» — серьезный прецедент. Восстанавливаем хронологию событий в прямом эфире, чтобы не пропустить развитие событий.

5 июня

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и ее CEO Чанпэна Чжао (CZ). Регулятор обвинил компанию в нарушении 13 пунктов закона о ценных бумагах, включая продажу незарегистрированных ценных бумаг и дробление собственности.

и ее CEO Чанпэна Чжао (CZ). Регулятор обвинил компанию в нарушении 13 пунктов закона о ценных бумагах, включая продажу незарегистрированных ценных бумаг и дробление собственности. Reuters опубликовали расследование, в котором говорится, что глава Binance CZ имеет доступ к управлению компанией Binance US, а также ко всем ее счетам. Binance отрицают контроль над американским филиалом биржи, утверждая, что это независимая организация.

Глава Binance Чанпэн Чжао прокомментировал ситуацию , заявив, что разачарован в действиях регулятора США, которые подрывают позицию страны как международного финансового хаба. Также CEO криптобиржи пообещал защищаться в суде и добиваться правды.

, заявив, что разачарован в действиях регулятора США, которые подрывают позицию страны как международного финансового хаба. Также CEO криптобиржи пообещал защищаться в суде и добиваться правды. На фоне новостей цены на популярные криптовалюты начали стремительно падать. Снижение в цене некоторых токенов достигало 10%.

6 июня

SEC расширила список криптовалют, которые считаются ценными бумагами, до 68 токенов. В сумме их капитализация составляет более $100 млрд. Bloomberg опубликовали новость о том, что на фоне новостей крупные биржу рассматривают делистинг популярных криптовалют, которые попали в этот список (BNB, SOL, MATIC, ADA, NEAR и другие).

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на другую крупную биржу — Coinbase. По словам регулятора, она действовала как незарегистрированный брокер.

По словам регулятора, она действовала как незарегистрированный брокер. SEC потребовала временно заморозить активы Binance US: «это необходимо сделать в ускоренном порядке для обеспечения безопасности активов клиентов».

7 июня

Средний объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) вырос на 444% на фоне противостояния Binance и SEC.

Состояние CZ за два дня после начала судебного разбирательства снизилось на $1,4 млрд.

Binance US закрыла более 50 торговых пар и приостановила внебиржевую торговлю (OTC).

CZ получил повестку в суд.

8 июня

Нескольско сенаторов от демократической партии попросили Минюст США расследовать, делала ли Binance ложные заявления Конгрессу.

9 июня

Binance US приостановила все депозиты в долларах США и анонсировала, что с 13 июня собирается остановить и выводы из-за того, что существует риск блокировки каналов биржи банками.

10 июня

‌‎Финансовый регулятор Нигерии объявил работу Binance в стране незаконной.

12 июня

По итогам недели с начала судебного разбирательства пользователи Binance вывели с биржи $3.37 млрд.

Binance US наняла бывшего бывшего помощника директора отдела правоприменения в SEC.

14 июня

Суд отказался замораживать активы Binance US и призвал стороны конфликта найти компромис.

и призвал стороны конфликта найти компромис. Конгрессмен Патрик МакГенри заявил, что «SEC должна была устранить криптобиржу Binance несколько лет назад».

Чанпэн Чжао опроверг слухи о том, что Binance продавала BTC для поддержания курса BNB.

15 июня

Доля Binance US на рынке США упала до минимума за три года — 2,7%.

За 10 дней баланс BTC и ETH на Binance уменьшился на 48 и 360 тыс. соответственно.

Binance US начала массовые увольнения.

Binance подала документы на отзыв собственной лицензии на Кипре.

16 июня

Binance покидает рынок Нидерландов — криптобирже не выдали лицензию на работу в стране.

— криптобирже не выдали лицензию на работу в стране. Французский регулятор начал расследование в отношении Binance. Официальная причина: невыполнение обязательств по проверке KYC.

Материал будет дополняться по мере развития событий.

Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney.