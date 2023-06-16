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Истории

Что происходит с Binance? Хронология событий

Истории
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

С начала июня противостояние американских властей с крупнейшей криптобиржей Binance перешло в острую фазу. Это вызвало FUD (панику) на рынке и повлияло на показатели криптоиндустрии в целом. Разбираемся, что произошло.

Что происходит с Binance? Хронология событий

5 июня Комиссия по ценным бумагам США подала в суд крупнейшую криптобиржу Binance. Несмотря на то, что регуляторы не в первый раз грозятся объявить биржу вне закона, пользователи встретили новости негативно. Начался FUD (Fear, uncertainty and doubt — «Страх, неуверенность и сомнение»): стоимость токена Binance пошла вниз, клиенты стали переводить активы на другие платформы.

Конечно, биржа все еще может восстановить доверие пользователей и вернуться в стабильное состояние, но сам факт того, что крупнейший игрок на рынке «чувствует себя нехорошо» — серьезный прецедент. Восстанавливаем хронологию событий в прямом эфире, чтобы не пропустить развитие событий.

5 июня

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и ее CEO Чанпэна Чжао (CZ). Регулятор обвинил компанию в нарушении 13 пунктов закона о ценных бумагах, включая продажу незарегистрированных ценных бумаг и дробление собственности.
  • Reuters опубликовали расследование, в котором говорится, что глава Binance CZ имеет доступ к управлению компанией Binance US, а также ко всем ее счетам. Binance отрицают контроль над американским филиалом биржи, утверждая, что это независимая организация.
  • Глава Binance Чанпэн Чжао прокомментировал ситуацию, заявив, что разачарован в действиях регулятора США, которые подрывают позицию страны как международного финансового хаба. Также CEO криптобиржи пообещал защищаться в суде и добиваться правды.
  • На фоне новостей цены на популярные криптовалюты начали стремительно падать. Снижение в цене некоторых токенов достигало 10%.

6 июня

  • SEC расширила список криптовалют, которые считаются ценными бумагами, до 68 токенов. В сумме их капитализация составляет более $100 млрд. Bloomberg опубликовали новость о том, что на фоне новостей крупные биржу рассматривают делистинг популярных криптовалют, которые попали в этот список (BNB, SOL, MATIC, ADA, NEAR и другие).
  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на другую крупную биржу — Coinbase. По словам регулятора,  она действовала как незарегистрированный брокер.
  • SEC потребовала временно заморозить активы Binance US:  «это необходимо сделать в ускоренном порядке для обеспечения безопасности активов клиентов».

7 июня

  • Средний объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) вырос на 444% на фоне противостояния Binance и SEC.
  • Состояние CZ за два дня после начала судебного разбирательства снизилось на $1,4 млрд.
  • Binance US закрыла более 50 торговых пар и приостановила внебиржевую торговлю (OTC).
  • CZ получил повестку в суд.

8 июня

  • Нескольско сенаторов от демократической партии  попросили Минюст США расследовать, делала ли Binance ложные заявления Конгрессу.

9 июня

  • Binance US приостановила все депозиты в долларах США и анонсировала, что с  13 июня собирается остановить и выводы из-за того, что существует риск блокировки каналов биржи банками.

10 июня

  • ‌‎Финансовый регулятор Нигерии объявил работу Binance в стране незаконной.

12 июня

  • По итогам недели с начала судебного разбирательства пользователи Binance вывели с биржи $3.37 млрд.
  • Binance US наняла бывшего бывшего помощника директора отдела правоприменения в SEC.

14 июня

  • Суд отказался замораживать активы Binance US и призвал стороны конфликта найти компромис. 
  • Конгрессмен Патрик МакГенри заявил, что «SEC должна была устранить криптобиржу Binance несколько лет назад».
  • Чанпэн Чжао опроверг слухи о том, что Binance продавала BTC для поддержания курса BNB.

15 июня

  • Доля Binance US на рынке США упала до минимума за три года — 2,7%.
  • За 10 дней баланс BTC и ETH на Binance уменьшился на 48 и 360 тыс. соответственно.
  • Binance US начала массовые увольнения.
  • Binance подала документы на отзыв собственной лицензии на Кипре.

16 июня

  • Binance покидает рынок Нидерландов — криптобирже не выдали лицензию на работу в стране.
  • Французский регулятор начал расследование в отношении Binance. Официальная причина:  невыполнение обязательств по проверке KYC.

Материал будет дополняться по мере развития событий.

Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney.

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