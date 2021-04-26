Новое слово в переработке пластика: использовать его в качестве татуировки

Но что, если бы наше тело могло перерабатывать пластик, чтобы он не попадал на свалки и в океаны?

Люди поглощают все больше пластика. Выброшенные бутылки из-под воды распадаются на микрочастицы, загрязняющие окружающую среду. Только в океанах содержится около 150 млн тонн пластика. Затем мы съедаем 50 тысяч его кусочков в год, которые, как было обнаружено, накапливаются в печени, почках и легких. Тем не менее люди все еще не осознают долгосрочного вреда пластика для здоровья.

Этим вопросом задался Мэтью Харкнесс, кандидат наук по философии, искусству, дизайну и медиа Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее. В рамках проекта он использовал биоперерабатывающее устройство (Biorecycling Machine), созданное на основе концепции тату-машинки с открытым исходным кодом, которую он нашел на GitHub. Харкнесс распечатал ее на 3D-принтере и добавил уникальные чернила из физраствора и измельченного пластика.

Идея состоит в том, что после нанесения татуировки с такими чернилами тело превращается в перерабатывающую машину и в течение шести месяцев будет разрушать пластик на безвредные побочные продукты, которые обычно производит организм (молочная кислота, углекислый газ и вода).

Фото: Мэтью Харкнесс

Однако такой подход работает только с определенным видом биопластика, который считается безопасным для человеческого организма. Он не эффективен для пластмассы из нефти, из которой изготавливаются, к примеру, пакеты, переполняющие океаны.

Проект не предназначен для того, чтобы стать коммерческим продуктом. Он призван подтолкнуть людей на переосмысление общепринятых ценностей. По словам Харкнесса, он отсылает к движению Reduce, Reuse, Recycle (Сокращай. Используй повторно. Перерабатывай), которая началась еще в 1970-х годах: «Эта кампания перекладывала ответственность за переработку пластика на потребителей, а проект Biorecycling Machine доводит эту концепцию до крайности».

Фото: Мэтью Харкнесс

Несправедливое давление на потребителей продолжает расти. Различные виды пластиковых продуктов помечаются как пригодные для переработки. Однако на деле многие из них отправляются на свалку. Это связано с тем, что местным центрам переработки, как правило, не хватает технологий и финансирования.

Тем не менее похоже, что Харкнесс все же находит свою идею о превращении 7 млрд людей в перерабатывающие предприятия как минимум немного привлекательной. С точки зрения науки это осуществимо, хотя в логистике могут возникнуть трудности.

Фото: Мэтью Харкнесс

Его проект сосредоточен на полилактиде (PLA) — это прозрачный пластик, получаемый из кукурузного крахмала. PLA распространен в 3D-печати и в целом считается безопасным для человеческого организма. Харкнесс отмечает, что он широко используется в медицинских целях, например для изготовления имплантатов, и естественным образом разрушается в организме. Однако это не значит, что PLA не влияет на здоровье: исследование 2019 года показало его негативное влияние на органические ткани мышей.

На данный момент Харкнесс сделал лишь одну татуировку с помощью биоперерабатывающего устройства, но обычными чернилами. Он опасается, что в полученном им пластике есть неизвестные химические загрязнители. Но в случае, если проект все же будет расширяться, Харкнесс предлагает альтернативу: вместо людей такие татуировки можно делать свиньям, козам и крупному рогатому скоту.

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