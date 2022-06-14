От BioTech к TechBio: как меняется сфера биотехнологий

Термин «биотехнологии» был придуман еще в 1919 году. Сегодня в этой области наблюдается сдвиг в сторону компаний, ориентированных преимущественно на технологическую составляющую. В материале — о трендах и ярких представителях TechBio.

Биология — одна из самых развитых технологий на Земле. Представьте сотовый телефон, который может расти, воспроизводиться и чинить себя. Именно это умеют делать клетки каждого организма — от бактерии до гигантской секвойи.

Современные прорывные технологии позволяют нам искать биологические решения для важнейших задач: как исцелять, кормить и обеспечивать потребности человечества и планеты.

Почему именно сейчас?

Существуют три главных тренда, которые движут эту отрасль вперед.

Цифровизация биологии. Такие технологии, как синтез ДНК, секвенирование и сенсоры, становятся все доступнее, позволяя перейти от аналоговой биологии к цифровым данным, а затем — к аналоговой синтетической биологии. Совершенствование вычислений и машинного обучения. Достижения в области ИИ и МО позволяют использовать множество наборов данных цифровой биологии. Автоматизация. Необходимость в ручных лабораторных исследованиях сокращается. Задачи, которые ранее требовали месяцев и даже лет работы, теперь выполняются быстро, удаленно, и, что важнее всего, их можно воспроизводить. Это значительно ускорило научный метод.

Перечисленные тренды ускоряют итерационный цикл, включающий разработку, строительство, тестирование и изучение. В результате научные открытия происходят чаще, новинки появляются быстрее, а компании могут строить более надежные и разнообразные процессы для разработки и партнерской работы над различными вертикалями и продуктами.

Возможности TechBio

Особую роль в этой сфере имеют платформенные компании — им доступно множество способов достижения цели и выхода на рынок. В качестве примера можно привести компанию Moderna, которая стала широко известна во время пандемии.

Один из основателей Moderna — Роберт Лэнджер, ученый из Массачусетского технологического института. Первоначально компания собиралась работать в области онкологии и ВИЧ, но когда началась пандемия, у нее была уникальная возможность быстро перестроиться и создать мРНК-вакцину.

Moderna никогда не позиционировала себя как производителя вакцин или лекарств, называя себя «платформой, работающей с технологией мРНК». Как только китайские ученые смогли определить последовательность белков COVID-19, данные в тот же день поступили в лабораторию Moderna. Через два дня был готов рабочий прототип вакцины, и можно было начинать тестирование.

От цифровых данных — к аналоговым, от аналоговых — к цифровым. Именно так работают платформенные компании в области TechBio.

Рассмотрим еще несколько примеров.

Mammoth Biosciences

Платформа поиска CRISPR

Изначально Mammoth Biosciences фокусировалась на Cas-системах, которые можно было использовать для диагностики (обнаружения ДНК и РНК). Позже команда обнаружила еще больше Cas-белков, которые позволяли сделать технологию редактирования генома более точной и простой в реализации.

Сегодня Mammoth — это проект с оценкой свыше миллиарда долларов, который сотрудничает с Vertex и Bayer в области терапии (и потенциально ставит цель вылечить все генетические заболевания) и с AstraZeneca и правительством США в области диагностики.

Платформа Mammoth обнаруживает новые белки CRISPR, описывает их и ищет им применение. Она может найти нужный инструмент для решения конкретной биологической проблемы — от диагностики до терапии. Подход можно повторять и масштабировать, получая данные для дальнейших экспериментов.

Edity Biosciences

Платформа переноса клеток

В основе проекта Edity Biosciences — идея модифицировать иммунные клетки, чтобы превратить их в транспортный механизм. Для этого можно использовать систему CRISPR или факторы Яманаки для частичного клеточного перепрограммирования.

Такой подход очень характерен для TechBio: взять природное свойство и применить к нему современный инженерный подход. И этому способствует доступность ДНК. Еще 10-20 лет назад такая блестящая идея могла возникнуть, но реализовать ее было бы невозможно из-за высокой стоимости.

Mana.bio

Платформа доставки РНК

Для некоторых платформенных компаний способ оставаться конкурентоспособными — производить новые данные. Таким проектам, как Mana, это удается особенно хорошо.

Команда сбора данных Mana.bio использует открытые источники, объединяет информацию с внутренними данными и получает новые, проверяемые протоколы. Потом цикл повторяется.

Такой подход эффективен, поскольку он позволяет учиться на ошибках. В научных журналах не найти данные о провальных экспериментах, но подобная платформа позволяет учесть их опыт.

Какие бизнес-модели работают в TechBio?

Глава NFX Bio Омри Амирав-Дрори отмечает: TechBio-проекты могут работать как горизонтальный или вертикальный бизнес и генерировать выручку на ранних этапах, действуя как подрядная исследовательская организация. Они обладают уникальными свойствами, и другие компании готовы за это платить или сотрудничать с ними.

Они могут получать промежуточные платежи, роялти, зарабатывать на подписках и использовать все возможности, недоступные бизнесу, который делает ставку только на один актив.

Также платформы могут работать горизонтально, производя самые разные продукты — в том числе и потребительские товары.

Роль ученых

Как правило, ученые редко управляют компаниями. Обычно их заменяют люди с опытом в бизнесе. Однако, считает глава NFX, TechBio — отрасль, в которой ученые могут основать успешный стартап.

Хороший пример — Mammoth Biosciences, сооснователями которой стали Тревор Мартин, Дженис Чен, Лукас Харрингтон и Дженнифер Дудна, лауреат Нобелевской премии и первопроходец в изучении CRISPR. Компания появилась на базе лаборатории Дженнифер в Калифорнийском университете в Беркли.

Эта возможность подходит Ph.D., который не хочет ограничивать свою работу научными изысканиями и ищет ей применение в реальном мире, чтобы помочь людям и оставить свой след.

Сейчас — самый подходящий момент, чтобы решать мировые проблемы. Наука никогда не была так важна для будущего. И следующий этап человеческого прогресса возглавят ученые-фаундеры, которые создадут TechBio-компании, которые сделают это будущее возможным.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock