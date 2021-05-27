Биткоин-остров: как на Карибах создают первое в мире криптосообщество

Тропический остров Бекия в архипелаге Гренадины всегда оставался в тени соседнего острова Мюстик, излюбленного места отдыха Дэвида Боуи и Мика Джаггера. Но вскоре это может измениться. 29-летний девелопер Сторм Гонсалвес строит на тропическом острове первое в мире криптосообщество. Он рассказал, почему не боится скачков курса и верит в успех своего проекта.

Бекия — второй по величине остров в Гренадинах, расположенный к югу от Сент-Винсента и к северу от острова Мюстик. Сейчас его все чаще называют «биткоин-остров».

Гонсалвес планирует построить на острове Бекия 39 роскошных вилл, бары, магазины, рестораны, клуб, тренажерный зал и частный кинотеатр.

Местной валютой станут биткоин, Bitcoin Cash, эфириум и Dogecoin

Дома с двумя-пятью спальнями будут стоить от $1,1 млн до $2,3 млн.

Бекия всегда был чем-то вроде острова моряков, куда отправлялись, чтобы скрыться от всех, без интернета,

«Это был почти необитаемый остров, — рассказывает Гонсалвес. — Но для людей моего поколения все немного по-другому: они тоже хотят приключений, но им нужен быстрый Wi-Fi, и эту проблему мы пытаемся решить».

Гонсалвес рассказывает, что на проект его вдохновил его наставник Феликс Деннис — мультимиллионер и британский медиамагнат. Основатель журнала Maxim купил свою виллу на острове Мюстик у самого Дэвида Боуи.

Гонсалвес предполагает, что некоторые из покупателей будут жить на курорте постоянно, а другие — приезжать в определенное время года. Пустующие объекты можно будет сдавать в аренду.

В Карибском бассейне множество эксклюзивных курортов и сообществ, но Гонсалвес и его компания One Bequia планируют создать уникальное предложение.

«Цены на дома указаны в долларах США, но мы также предлагаем возможность оплаты в криптовалютах. Мы принимаем биткоин, Bitcoin Cash, эфириум и Dogecoin, который, похоже, является фаворитом Илона Маска, — отмечает он. — Я понял, что у людей, которые держат очень ценные портфели криптовалют, на самом деле нет простого способа потратить их на покупку недвижимости. Если мы сделаем так, чтобы кому-то было очень легко платить в биткоинах или Dodgecoin, я думаю, что это выделит нас среди наших конкурентов.

«Стоимость рынка криптовалют составляет около $2 трлн. Его нельзя игнорировать, но он недостаточно обслуживается. Нигде больше на планете Земля нет рынка стоимостью $2 трлн, не охваченного девелоперами», — считает Гонсалвес.

По его мнению, многие избегают криптовалют из-за иррационального страха. Но его не пугают скачки или резкие обвалы курса.

«Если вы успели вовремя сделать покупку, у вас все равно значительная сумма денег, даже если она немного меньше, чем на прошлой неделе, — смеется он. — Те, на кого рассчитано мое приложение, видят возможности при падении курса. Для тех, кто верит в биткоин, возможность купить за него недвижимость — шанс диверсифицировать портфолио. Так что, если криптовалюты обесценятся, у них останется что-то физическое».

Фото в тексте: Onebequia.com

Предприниматель рассказывает, что на острове в качестве оплаты будут принимать биткоины или другие одобренные криптовалюты. Криптокоммуна будет использовать платежные системы, одобренные Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

Перепады курса не повлияют на удобство: после формирования счета стоимость криптовалюты будет зафиксирована на 15 минут.

«Я провел большую часть своего детства на острове Бекия, так что меня там знают, — рассказывает Гонсалвес. — Люди подходили ко мне в магазинах и спрашивали, когда они могут начать работать, фермеры спрашивали меня, когда они могут начать снабжать ресторан, продавать свои товары в магазинах и так далее. Так что все на острове очень поддерживали нас».

По оценкам Гонсалвеса, проект стоимостью в $50 млн будет приносить сообществу несколько миллионов долларов в год.

Он подчеркивает, что для покупки недвижимости на острове не обязательно владеть биткоином: цены будут зафиксированы в долларах. Однако он ожидает, что жители будут «по крайней мере открыты идее криптовалют и их важности в современном мире».

«Я думаю, что большинство людей будут покупать биткоины, судя по реакции, которую я пока получал. Это подтверждает мнение, согласно которому биткоин и криптовалюты станут новым средством обмена», — говорит предприниматель.

Он признается, что интерес к проекту его удивил. Запуск намечен на конец 2021 года. Планировалось продавать 10 объектов в год и завершить строительство к 2024 году, но теперь он ожидает, что к концу года будет продано до 75%.

«Я получил много советов в начале этого проекта, когда люди говорили, что биткоин это слишком сложно. Однако реакция, которую мы получаем, невероятна. Вилла, которую я продаю за $2,3 млн на острове Бекия, на Мюстике будет стоить $15 млн. Думаю, что биткоин поможет нам стать одним из таких островов в ближайшие пять-десять лет», — рассказывает Гонсалвес.

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