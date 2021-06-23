Биткоин и Bitcoin Cash: различия, преимущества и прогнозы на будущее

1 августа 2017 года от сети биткоин (BTC) отделилась новая криптовалюта Bitcoin Cash/Bcash (BCH). Когда часть крупной компании становится независимой организацией, обычно ожидается, что стоимость отдельного актива будет выше. Выясняем, так ли обстоят дела с Bitcoin Cash, чем она отличается от предшественника и какое будущее ее ждет.

Основной причиной хардфорка (переход на новый протокол, несовместимый с предыдущей версией) сети биткоин стало то, что группы разработчиков предложили конкурирующие планы по улучшению протокола сети. Они не смогли прийти к единому мнению, и поэтому сеть разделилась на две части.

Другими словами, одна группа узлов (контролирующих блокчейн, чтобы отличать законные транзакции от незаконных) продолжила использовать старое ПО, а другая перешла на новое. С переключением на новую версию сумма на биткоин-кошельках преобразовывалась в Bitcoin Cash.

Причины разделения

Философские разногласия. Часть разработчиков (биткоин) рассматривала валюту скорее как средство сбережения, а другая (Bcash) хотела продвигать ее как транзакционное средство обмена. По этой причине к названию новой валюты и было добавлено слово cash (наличные).

Сторонники Bitcoin Cash также были обеспокоены ограничениями масштабируемости сети, поскольку валюта продолжала набирать популярность. По этой причине BCH увеличила размер блока, чтобы обрабатывать больше транзакций одновременно.

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Изначально размер блока BCH составлял 8 МБ, в то время как BTC использовала блоки по 1 МБ. Но затем, 15 мая 2018 года, BCH увеличила размер блока до 32 МБ, чтобы лучше подготовить монету к массовому применению.

В конце 2017 года из-за поступления новых денег в криптоэкосистему биткоин достиг своего первого максимума — $20 тысяч. По-видимому, команда BCH предвидела это и предположила, что сеть в своем текущем состоянии не справится с числом транзакций, которое будет расти в ближайшем будущем. Поэтому они искали альтернативу, более пригодную для роста и масштабирования.

Механизм работы узлов. Это стало еще одним фактором разногласий.

Сторонники биткоина хотели сохранить небольшой размер блоков, чтобы узлы могли работать с меньшим количеством ресурсов. Это, вероятно, больше соответствует философии децентрализации, лежащей в основе криптовалют.

Команда Bitcoin Cash предлагала увеличить размер блоков, в результате чего для запуска узлов были бы нужны более мощные компьютеры. Это, в свою очередь, требует более финансируемой и централизованной экосистемы.

Сторонники биткоина считают, что протоколы второго слоя, такие как Lightning Network, — это лучший способ масштабирования. В то же время команда Bitcoin Cash уверена, что более крупные блоки в конечном счете сделают сеть более удобной для выполнения множества транзакций. Они надеялись, что в будущем BCH станет PayPal 2.0.

Различия биткоин и Bitcoin Cash

В первую очередь валюты отличаются стоимостью транзакции и комиссией.

Биткоин проверяет 3-7 транзакций в секунду стоимостью $5-50 каждая.

Bitcoin Cash проверяет 100 транзакций в секунду по минимальной стоимости в несколько центов.

Биткоин часто позиционируется как цифровое золото, и сторонники Bitcoin Cash критикуют этот подход, одновременно продвигая свою валюту. На своем сайте они приводят следующие аргументы: мировой рынок наличной валюты оценивается в $100 трлн, а мировой рынок золота — в $10 трлн. Поскольку рынок наличных в 10 раз больше рынка золота, то у Bitcoin Cash не только более надежный способ применения, но и «больший потенциал роста».

«Если BCH охватит лишь 1% глобальных транзакций, то ежедневно в сети будет совершаться 82 млн транзакций», — гласит сайт Why Bitcoin Cash.

Энтузиасты Bcash также подчеркивают, что из 3 трлн ежегодных мировых транзакций 75% приходятся на наличные, лишь 13% — на кредитные и дебетовые карты, а 12% — на «прочие». Эти цифры, по их мнению, подчеркивают, что за счет низких комиссий и ускоренного времени обработки BCH более пригоден для ежедневного массового применения.

Недостатки Bitcoin Cash и прогнозы

Помимо BCH, в экосистеме биткоин происходили и другие ответвления. Лишь немногие из этих проектов сохраняют актуальность.

В конце 2017 года появился Bitcoin Gold (BTG), который базировался на изменениях в алгоритме майнинга.

В конце 2018 года произошел хардфорк блокчейна Bitcoin Cash, в результате которого появилась новая криптовалюта Bitcoin Satoshi Vision/Bitcoin SV (BSV), которая поддерживает размер блока до 2 МБ.

Одно можно сказать точно: на данный момент все ответвления биткоин и Bitcoin Cash привлекают в разе меньше внимания и инвестиций по сравнению с оригиналым BTC, рыночная капитализация которого составляет более $1 трлн. По данным Coin Market Cap, три других ближайших конкурента — Bitcoin Gold, Bitcoin SV и Wrapped Bitcoin (WBTC) — совместно охватывают лишь более $17 млрд.

Рыночная капитализация самой Bitcoin Cash лишь немного превышает $18 млрд, что в 50 раз меньше, чем у биткоина. При этом капитализация Dogecoin почти в четыре раза больше, чем Bcash. Возможно, «мемная» криптовалюта на деле довольно серьезный актив.

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В конце концов, BTC и BCH могут сосуществовать и использоваться для разных целей: BTC как цифровое золото (средство сбережения), а BCH как PayPal 2.0 (средство обмена). Однако, чтобы это реализовать, экосистеме BCH потребуется значительно вырасти, чему не способствуют многочисленные ответвления. Кроме того, конечной цели проекта могут помешать разрозненность сообщества и внутренние разногласия.

Хорошая новость заключается в том, что капитализация глобального криптовалютного рынка продолжает расти. Отчасти это обусловлено благоприятным настроением в индустрии, а также недавнему росту биткоина и Dogecoin.

Тем не менее биткоин, по-видимому, еще долго сохранит доминирующую позицию и в дальнейшем сможет решить проблему масштабирования. А BCH, вероятно, послужит лишь временным средством обмена и не сможет догнать своего предшественника, первую в мире и самую ценную криптовалюту.

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