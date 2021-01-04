В 2017 бизнесмен продал все имущество и купил биткойны. Вот как он живет сейчас

Биткойны по-прежнему остаются рискованным и заманчивым активом для инвестиций. Предприниматель Диди Тайхутту был одним из тех, кто решил заработать на криптовалютах. В 2017 году он продал бизнес, все имущество, включая игрушки дочерей, и купил биткойны. Сейчас семья потенциальных миллионеров ведет скромный образ жизни и ждет криптобума. Вот чему может научить их история.

D 2017 году, вскоре после смерти отца, Тайхутту продал свой бизнес, которому было 11 лет, и все имущество — от дома до детских игрушек. Затем он купил фургон для своей семьи из пяти человек. А все вырученные деньги конвертировал в биткойны.

Он инвестировал, когда биткойн стоил $3,5 тысячи

Тайхутту не рисковал вслепую — он уже имел опыт обращения с биткойнами. О криптовалюте он узнал в 2013 году и вместе с другом он начал изучать эту тему.

«Я предприниматель, поэтому когда я впервые услышал о биткойнах, я сказал: "Так чего же мы ждем?"», — делится он.

Вместе с товарищем они начали майнить биткойн. Однако добиться желанной прибыли не удалось, и Тайхутту решил отказаться от идеи. Спустя четыре года он вернулся к ней, но в этот раз решил сыграть по-крупному.

Сложно подсчитать, сколько криптовалюты ему удалось купить, однако мы можем провести приблизительные вычисления. В 2017 году его дом стоил $300 тысяч, что составляет примерно 85 биткойнов по тому курсу. Предположим, что на оставшиеся сбережения он смог докупить еще 15 биткойнов.

Это означает, что при курсе в $28 тысяч за биткойн его состояние насчитывает $2,8 млн, то есть окупаемость инвестиций составила приблизительно 700%. Но Тайхутту этого оказалось недостаточно.

Спустя полгода после его безумного вложения, стоимость биткойна взлетела с $3,5 тысячи до $15-19 тысяч. Диди не торопился продавать криптовалюту и оказался прав — пик 2017 года был пузырем, который быстро лопнул.

Сегодня, когда стоимость биткойна стремительно растет, Тайхутту все еще не планирует продавать активны.

«Цена биткойна в 2022 году возрастет до $200 тысяч»

Когда в 2018 году курс начал снижаться, Диди и его семья решили реинвестировать. «Когда биткойн упал, мы закупили еще, — вспоминает Тайхутту. — Я думаю, что к 2022 году стоимость вырастет до $200 тысяч».

А пока амбициозная семья планирует жить без банковских счетов и собственности.

Тайхутту уверен в своих прогнозах. В 2017 году он утверждал, что к 2020 году цена биткойна вырастет до $20 тысяч. Его предположение оказалось совершенно верным.

В интервью CNBC Тайхутту продположил, что в будущем нас ждет криптовалютный кризис. Когда 350 млн пользователей PayPal получат доступ к биткойнам, они захотят в них вложиться. Дисбаланс между спросом и предложением станет причиной дефицита биткойнов и, как следствие, роста стоимости.

Утверждения Тайхутту являются довольно обоснованными. Криптовалюта становится все более популярной, особенно среди богатых инвесторов.

«Повышение курса 2017 года было вызвано розничными спекуляциями, а в 2020 году причиной станут миллиардеры и корпорации, массово скупающие биткойны», — пишет CNBC.

Кроме того, в следующем году финансовые эксперты также ожидают наступления криптовалютного бума. Аналитик Citibank из США прогнозирует, что к концу 2021 года цена биткойна вырастет до $318 тысяч.

Какие уроки можно извлечь из этой истории

Жизнь Тайхутту была и остается довольно захватывающим приключением, в котором участвует вся его семья.

Несмотря на то, что Тайхутту променял жизнь бизнесмена на жизнь кочевника, он не прекратил быть предпринимателем.

Вот шесть уроков, которые можно извлечь из жизни криптосемьи.

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Фото на обложке: Spaxiax / Depositphotos