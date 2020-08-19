Девять странных способов, которые помогают копить деньги

Сейчас трудно откладывать деньги – пандемия не прекращается, и мы чувствуем это по состоянию своих банковских счетов. Нам доступно множество технологий для управления финансами, но некоторые старомодные стратегии работают лучше них. На первый взгляд они могут показаться странными, но попробовать их стоит.

Выбрать определенную банкноту и откладывать ее

«Я няня, и мне платят наличными. Когда я получаю банкноту в £5, то убираю ее в специальный конверт. Это мои деньги "на развлечения", и я знаю, что могу оплатить ими капучино или продолжить их откладывать, чтобы позволить себе ужин с друзьями», — Кортни, 32.

Завести банку для расходов на развлечения

«Каждую неделю я откладываю £100 на развлечения, в том числе на обеды и напитки. Я храню деньги в банке, которую самостоятельно украсила. Мне приходится буквально вытаскивать их оттуда, поэтому я внимательнее отношусь к тому, как их трачу, и это честнее. Например, если я иду куда-нибудь обедать, то использую только эти деньги, а не дебетовую карту. Поэтому если у меня с собой нет наличных, я ем то, что принесла из дома», — Дженни, 27.

Отказаться от кофе и откладывать сэкономленное

«Мне очень трудно устоять и не купить латте "просто так". И я знаю, что кофе стоит £3. Поэтому каждый раз, когда я хочу купить кофе, я завариваю его в офисе и откладываю £3. Это отличный способ, благодаря которому я вижу, сколько накопила» — Джессика, 23.

Использовать регулярные платежи

«Я отдавал за машину £250 в месяц. Когда кредит был выплачен, я продолжил перечислять деньги на счет. Поскольку я и раньше жил без этой суммы, то не чувствовал, что ущемляю себя, и было очень приятно видеть, как быстро растут мои сбережения», — Рамон, 30.

Экономить в течение небольшого времени

«Я чувствую, что могу экономить только в течение месяца. Поэтому я рассматриваю этот период как "тренировку". Я беру на работу завтрак и обед, посещаю только бесплатные мероприятия (однажды у меня дома была вечеринка, на которую каждый гость должен был принести бутылку алкоголя, давно пылившуюся у него дома). К концу этой финансовой диеты у меня оказывается больше денег, и я лучше понимаю, на что их трачу», — Люк, 27.

Платить за то, что пьете дома

«Когда я работала в летнем лагере, там была система, основанная на доверии: за напиток из холодильника нужно было платить 50 пенсов. Сейчас я делаю так же дома — £1 за безалкогольный напиток и £2 – за бокал вина. Забавно, что я повесила на холодильник список «цен» для нас с мужем, и теперь, когда к нам приходят друзья, они тоже платят… хотя они не должны!», — Рейчел, 30.

Платить себе за публикации в Instagram

«Это странно, но когда я подумала, сколько знаменитости получают за спонсорские посты, то решила платить себе сама. За каждую фотографию я кладу в ящик £1 (хотя бы пытаюсь)», — Кэсси, 22.

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock

Визуализировать цель, чтобы легче представлять ее

«Я знаю, что это звучит глупо, но мне нравится видеть, на что я коплю деньги. Поэтому я сделала карту желаний, посвященную отпуску, в который хочу поехать в этом году. Когда я вижу Грецию, мне намного легче не тратить £10 на ланч», — Лиз, 29.

Заморозить кредитную карту. В буквальном смысле

«Да, буквально, в пакете с водой. Я знаю, это клише, и я могу разморозить ее за несколько секунд под горячей водой, но это помогло мне избежать импульсивных покупок», — Маркита, 25.

Источник.

Фото на обложке: OPOLJA / Shutterstock