Блог или подкаст: что лучше подойдет для вашего бизнеса?

Корпоративные блоги уже хорошо зарекомендовали себя как каналы входящего маркетинга, а бизнес-подкасты только начинают набирать популярность. Эти инструменты помогают укрепить отношения с клиентами, повысить лояльность к бренду и генерировать лиды. Определяем, что лучше подойдет для вашего бизнеса.
Подкасты
Популярность подкастов растет, и это веский повод включить их в маркетинговую компанию. Как правило, аудитория подкастов — преимущественно молодежь.
По данным Edison Research, 37% жителей США старше 12 лет слушали подкасты хотя бы один раз в течение месяца. В разных возрастных группах эта доля отличается:
- от 12 до 34 лет — 49%,
- от 35 до 54 лет — 40%,
- старше 55 лет — 22%.
Nielsen отмечает, что самые постоянные поклонники этого жанра слушают подкасты, когда находятся не дома, а, например, на работе.
Преимущества подкастов
- Они помогают расположить аудиторию и легче наладить с ней связь. Ведущие подкаста придают человеческий голос вашему бренду. Во время выпусков эксперт из вашей компании встречается с представителями отрасли, обсуждает текущие темы и делится советами, иногда в юмористической форме. Вы также можете спросить своих слушателей, что сделать темой подкаста в следующий раз, и на какие вопросы ответить.
- Подкасты охватывают молодежную аудиторию. Развлекательный и информативный подкаст — это возможность повысить узнаваемость бренда среди миллениалов и поколения Z.
- Количество слушателей подкастов быстро растет. С 2018 по 2019 гг. число людей, которые слушали подкаст хотя бы однажды, увеличилось на 20 млн. За это же время число еженедельных слушателей выросло на 14 млн.
- Подкасты расширяют возможности достичь вашей аудитории. Подкасты можно слушать за рулем, на тренировке или во время мытья посуды. Чтобы прочитать пост в блоге, придется прервать свои занятия и использовать компьютер или мобильное устройство.
Недостатки подкастов
- Технические сложности. Создавать подкасты непросто, для этого потребуется знание программ, время и деньги. Для компаний с небольшими ресурсами инвестиции в подкаст могут показаться нерентабельными.
- Подкасты требуют времени. Даже если вы освоите производство подкастов, для него все равно потребуются значительные временные затраты. Придется провести мозговой штурм тем, связаться с гостями, записать выпуск, смонтировать его и начать продвижение.
- Существует разрыв между призывами к действию. Люди, слушающие подкасты в машине или на прогулке, не смогут сразу нажать кнопку, призывающую к действию, когда захотят. им придется вернуться на ваш сайт, изучить его и заполнить предложенную форму.
Корпоративные блоги
По данным DemandMetric, пользу бизнес-блогов признают 59% маркетологов. Только на блогах WordPress каждый месяц публикуется около 70 млн новых сообщений и 77 млн комментариев. HubSpot отмечает, что ROI (Return On Investment — коэффициент возврата инвестиций) у компаний, уделяющих значительное внимание блогам, был в 13 раз выше, чем у тех, кто не так активно развивал свой блог.
Преимущества блога
- Блоги поддерживают поисковую оптимизацию (SEO). Включение ключевых слов в авторитетные и полезные сообщения блога может повысить трафик на вашем сайте.
- Вести блог проще с технической точки зрения. Для блога вам нужен хороший автор и кто-то, кто умеет публиковать сообщения на платформе.
- Блоги привлекают лиды. Компании, которые ведут блоги, получают в среднем на 67% больше лидов в месяц, чем те, которые этого не делают.
Недостатки блога
- Блоги сталкиваются с серьезной конкуренцией. Недостаточно выбрать тему, основываясь на ключевых словах, которые люди ищут в вашей отрасли. Существует множество блогов в различных отраслях и предметных областях. Чтобы ваш блог выделялся, нужно углубиться в темы, освещать их с уникальной точки зрения и делиться необходимыми экспертными советами.
- Блоги должны создавать ценность — и это непросто. В интернете уже есть значительное количество контента, и вам придется предложить читателю серьезную ценность в обмен на потраченное им время. Как только вы привлекли внимание, нужно продолжить поставлять качественный контент, чтобы ваш блог стал местом для накопления знаний, а не одноразовой находкой.
- Для блога нужна сильная команда копирайтеров. Вам потребуется целая группа создателей контента. Они будут искать возможности для привлечения и обучения читателей и помогут им решать реальные проблемы.
Определите, кто будет вашей целевой аудиторией
Чтобы выбрать идеальный инструмент для вашего контента, решите, с кем вы хотите взаимодействовать, что нужно вашим читателям, и как они получают доступ к контенту.
- Число людей, слушающих подкасты в мобильных приложениях, выросло на 60% в период с 2018 по 2019 год, и миллениалы стимулируют этот рост.
- Треть слушателей в возрасте от 25 до 35 лет включали не менее пяти подкастов в неделю.
Escape Fitness — это пример подкаста компании, которая знает свою аудиторию в фитнес-индустрии и производит аудиоконтент, который вовлекает ее. Еженедельные эпизоды подкаста Escape Your Limits включают дискуссии с предпринимателями о здоровье, физических упражнениях, производительности и мышлении, необходимом для успеха.
Исследование HubSpot 2017 Content Trends Survey показало, что 18% потребителей в США, Германии, Колумбии и Мексике хотели бы читать блоги брендов, которые они поддерживают. На самом деле это очень существенный процент. Компании, которые ведут блог, привлекают больше посетителей на сайт и получают на 67% больше лидов, чем те, которые этого не делают.
- 34% читателей блогов хотят узнать что-то новое, 20% — ищут развлекательную информацию, а 12% — новости и тренды своей профессиональной отрасли.
Помните, что пользователи скорее просматривают статьи, чем внимательно их читают. Добавьте заголовки, привлекательные изображения или графику. Разбейте информацию на небольшие порции.
С чего начать
Не обязательно выбирать между этими инструментами. Если у вас есть достаточно ресурсов, можно запустить и блог, и подкаст. Вот что поможет принять решение и заложить основу для успешного запуска.
Оцените свою команду
Возможно, кто-то из коллег уже предлагал создать блог, подбрасывал тематические идеи и даже писал короткие посты для LinkedIn.
Если кто-то уже слушает подкасты из вашей отрасли, он понимает, какие приемы работают, а какие нет. Хорошо осведомленные и увлеченные маркетологи повышают шансы на успех.
Исследуйте инструменты и платформы
Если у вас уже есть система управления контентом (CMS), например HubSpot, добавить блог очень просто. Вы cможете создать календарь контента, графический дизайн и маркетинговый план.
В последнее время появляются и платформы для создания подкастов. Они оптимизируют производство и выпуск контента. Например, платформа Casted интегрируется с CRM и CMS компании.
Помните, что голосовой контент — не краткосрочный тренд
Это подтверждает статистика. Как и видео, аудиоконтент быстро становится распространенным форматом. Даже если вы не планировали создавать подкаст, можно размещать аудиоконтент в блоге.
Например, Vooozer — инструмент аудиомаркетинга, который расширяет охват блога с аудиоплееров, встроенных в блог. Так пользователи смогут потреблять ваш контент даже если находятся за рулем или обедают. Более того, им не придется искать кнопки призыва к действию — они находятся на той же странице.
Оцените конкуренцию и ясно формулируйте свою ценность
Вам нужно знать, что уже есть у конкурентов, чтобы не производить контент, который уже широко представлен. Чтобы найти нишевые темы, используйте ключевые слова с длинным хвостом.
Блоги и подкасты увеличивают охват вашего входящего маркетинга и укрепляют отношения с клиентами. Выберите стратегию, наиболее подходящую для вашей компании, сотрудников и клиентов, и вы увидите результаты.
Фото на обложке: Monkey Business Images / Shutterstock
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