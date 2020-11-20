Блог или подкаст: что лучше подойдет для вашего бизнеса?

Корпоративные блоги уже хорошо зарекомендовали себя как каналы входящего маркетинга, а бизнес-подкасты только начинают набирать популярность. Эти инструменты помогают укрепить отношения с клиентами, повысить лояльность к бренду и генерировать лиды. Определяем, что лучше подойдет для вашего бизнеса.

Подкасты

Популярность подкастов растет, и это веский повод включить их в маркетинговую компанию. Как правило, аудитория подкастов — преимущественно молодежь.

По данным Edison Research, 37% жителей США старше 12 лет слушали подкасты хотя бы один раз в течение месяца. В разных возрастных группах эта доля отличается:

от 12 до 34 лет — 49%,

от 35 до 54 лет — 40%,

старше 55 лет — 22%.

Nielsen отмечает, что самые постоянные поклонники этого жанра слушают подкасты, когда находятся не дома, а, например, на работе.

Преимущества подкастов

Они помогают расположить аудиторию и легче наладить с ней связь. Ведущие подкаста придают человеческий голос вашему бренду. Во время выпусков эксперт из вашей компании встречается с представителями отрасли, обсуждает текущие темы и делится советами, иногда в юмористической форме. Вы также можете спросить своих слушателей, что сделать темой подкаста в следующий раз, и на какие вопросы ответить. Подкасты охватывают молодежную аудиторию. Развлекательный и информативный подкаст — это возможность повысить узнаваемость бренда среди миллениалов и поколения Z. Количество слушателей подкастов быстро растет. С 2018 по 2019 гг. число людей, которые слушали подкаст хотя бы однажды, увеличилось на 20 млн. За это же время число еженедельных слушателей выросло на 14 млн. Подкасты расширяют возможности достичь вашей аудитории. Подкасты можно слушать за рулем, на тренировке или во время мытья посуды. Чтобы прочитать пост в блоге, придется прервать свои занятия и использовать компьютер или мобильное устройство.

Недостатки подкастов

Технические сложности. Создавать подкасты непросто, для этого потребуется знание программ, время и деньги. Для компаний с небольшими ресурсами инвестиции в подкаст могут показаться нерентабельными. Подкасты требуют времени. Даже если вы освоите производство подкастов, для него все равно потребуются значительные временные затраты. Придется провести мозговой штурм тем, связаться с гостями, записать выпуск, смонтировать его и начать продвижение. Существует разрыв между призывами к действию. Люди, слушающие подкасты в машине или на прогулке, не смогут сразу нажать кнопку, призывающую к действию, когда захотят. им придется вернуться на ваш сайт, изучить его и заполнить предложенную форму.

Корпоративные блоги

По данным DemandMetric, пользу бизнес-блогов признают 59% маркетологов. Только на блогах WordPress каждый месяц публикуется около 70 млн новых сообщений и 77 млн комментариев. HubSpot отмечает, что ROI (Return On Investment — коэффициент возврата инвестиций) у компаний, уделяющих значительное внимание блогам, был в 13 раз выше, чем у тех, кто не так активно развивал свой блог.

Преимущества блога

Блоги поддерживают поисковую оптимизацию (SEO). Включение ключевых слов в авторитетные и полезные сообщения блога может повысить трафик на вашем сайте. Вести блог проще с технической точки зрения. Для блога вам нужен хороший автор и кто-то, кто умеет публиковать сообщения на платформе. Блоги привлекают лиды. Компании, которые ведут блоги, получают в среднем на 67% больше лидов в месяц, чем те, которые этого не делают.

Недостатки блога

Блоги сталкиваются с серьезной конкуренцией. Недостаточно выбрать тему, основываясь на ключевых словах, которые люди ищут в вашей отрасли. Существует множество блогов в различных отраслях и предметных областях. Чтобы ваш блог выделялся, нужно углубиться в темы, освещать их с уникальной точки зрения и делиться необходимыми экспертными советами. Блоги должны создавать ценность — и это непросто. В интернете уже есть значительное количество контента, и вам придется предложить читателю серьезную ценность в обмен на потраченное им время. Как только вы привлекли внимание, нужно продолжить поставлять качественный контент, чтобы ваш блог стал местом для накопления знаний, а не одноразовой находкой. Для блога нужна сильная команда копирайтеров. Вам потребуется целая группа создателей контента. Они будут искать возможности для привлечения и обучения читателей и помогут им решать реальные проблемы.

Определите, кто будет вашей целевой аудиторией

Чтобы выбрать идеальный инструмент для вашего контента, решите, с кем вы хотите взаимодействовать, что нужно вашим читателям, и как они получают доступ к контенту.

Число людей, слушающих подкасты в мобильных приложениях, выросло на 60% в период с 2018 по 2019 год, и миллениалы стимулируют этот рост.

Треть слушателей в возрасте от 25 до 35 лет включали не менее пяти подкастов в неделю.

Escape Fitness — это пример подкаста компании, которая знает свою аудиторию в фитнес-индустрии и производит аудиоконтент, который вовлекает ее. Еженедельные эпизоды подкаста Escape Your Limits включают дискуссии с предпринимателями о здоровье, физических упражнениях, производительности и мышлении, необходимом для успеха.

Исследование HubSpot 2017 Content Trends Survey показало, что 18% потребителей в США, Германии, Колумбии и Мексике хотели бы читать блоги брендов, которые они поддерживают. На самом деле это очень существенный процент. Компании, которые ведут блог, привлекают больше посетителей на сайт и получают на 67% больше лидов, чем те, которые этого не делают.

34% читателей блогов хотят узнать что-то новое, 20% — ищут развлекательную информацию, а 12% — новости и тренды своей профессиональной отрасли.

Помните, что пользователи скорее просматривают статьи, чем внимательно их читают. Добавьте заголовки, привлекательные изображения или графику. Разбейте информацию на небольшие порции.

С чего начать

Не обязательно выбирать между этими инструментами. Если у вас есть достаточно ресурсов, можно запустить и блог, и подкаст. Вот что поможет принять решение и заложить основу для успешного запуска.

Оцените свою команду

Возможно, кто-то из коллег уже предлагал создать блог, подбрасывал тематические идеи и даже писал короткие посты для LinkedIn.

Если кто-то уже слушает подкасты из вашей отрасли, он понимает, какие приемы работают, а какие нет. Хорошо осведомленные и увлеченные маркетологи повышают шансы на успех.

Исследуйте инструменты и платформы

Если у вас уже есть система управления контентом (CMS), например HubSpot, добавить блог очень просто. Вы cможете создать календарь контента, графический дизайн и маркетинговый план.

В последнее время появляются и платформы для создания подкастов. Они оптимизируют производство и выпуск контента. Например, платформа Casted интегрируется с CRM и CMS компании.

Помните, что голосовой контент — не краткосрочный тренд

Это подтверждает статистика. Как и видео, аудиоконтент быстро становится распространенным форматом. Даже если вы не планировали создавать подкаст, можно размещать аудиоконтент в блоге.

Например, Vooozer — инструмент аудиомаркетинга, который расширяет охват блога с аудиоплееров, встроенных в блог. Так пользователи смогут потреблять ваш контент даже если находятся за рулем или обедают. Более того, им не придется искать кнопки призыва к действию — они находятся на той же странице.

Оцените конкуренцию и ясно формулируйте свою ценность

Вам нужно знать, что уже есть у конкурентов, чтобы не производить контент, который уже широко представлен. Чтобы найти нишевые темы, используйте ключевые слова с длинным хвостом.

Блоги и подкасты увеличивают охват вашего входящего маркетинга и укрепляют отношения с клиентами. Выберите стратегию, наиболее подходящую для вашей компании, сотрудников и клиентов, и вы увидите результаты.

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