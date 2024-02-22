В «Диспетчере устройств» не отображаются устройства Bluetooth? Вот как это исправить

В «Диспетчере устройств» пропали некоторые девайсы Bluetooth или даже вся категория Bluetooth? Рассказываем, как выявить проблему и устранить ее.

Проверьте, не скрыты ли устройства

Для этого нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите «Диспетчер устройств». Перейдите на вкладку «Вид» и проверьте, установлен ли флажок рядом с «Показать скрытые устройства». Если нет, значит, устройства скрыты.

Чтобы отобразить устройства, нажмите на «Показать скрытые устройства». Затем разверните категорию «Bluetooth» и посмотрите, есть ли там нужный девайс.

Обновите конфигурацию оборудования

В «Диспетчере устройств» нажмите на имя ПК вверху списка, перейдите на вкладку «Действие» и выберите «Обновить конфигурацию оборудования». Проверьте, обнаруживает ли компьютер ранее отсутствовавшее устройство.

Отключите режим «в самолете»

Когда этот режим включен, отключаются такие беспроводные соединения, как Bluetooth, сотовые сети и Wi-Fi. Откройте «Центр действий» (Win + A) и убедитесь, что режим «в самолете» отключен.

Проверьте исправность оборудования

Если в «Диспетчере устройств» не отображается только определенный девайс, возможно, проблема связана с ним (например, он неправильно подключен или неисправен). Попробуйте отключить устройство и снова подключить его к компьютеру. Если это не помогает, подключите его к другому ПК, чтобы проверить, исправно ли оно.

Отключите другие устройства

Они могут создавать помехи, из-за которых у ПК не получается обнаружить девайс Bluetooth. Поэтому временно отключите другие устройства, особенно те, что поддерживают Bluetooth.

Уберите гаджеты, создающие помехи

Некоторые широко используемые устройства, такие как микроволновые печи, беспроводные телефоны и камеры видеонаблюдения, а также радионяни, могут создавать помехи сигналу Bluetooth. Проверьте, есть ли такие устройства рядом с компьютером, и при необходимости переложите их подальше от него.

Запустите средство устранения неполадок Bluetooth

Этот инструмент может обнаружить и устранить проблемы, из-за которых устройства Bluetooth не отображаются в «Диспетчере устройств». Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите «Параметры». Затем перейдите в «Система» → «Устранение неполадок» → «Другие средства устранения неполадок». Нажмите «Запуск» рядом с «Bluetooth».

Откроется приложение «Техническая поддержка» с пошаговыми инструкциями по выявлению и устранению проблем. Просто выполните указанные шаги.

«Разрядите» остаточный заряд

Иногда в компьютере остается статический заряд даже после полного отключения. Это может мешать обнаруживать устройства Bluetooth. Чтобы устранить проблему, следует «разрядить» остаточный заряд.

Для этого отключите ноутбук от сети, извлеките аккумулятор и удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд. Для настольного компьютера отсоедините все кабели питания и также удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд. После включите ПК и проверьте, отображаются ли в «Диспетчере устройств» устройства Bluetooth.

Включите «Службу поддержки Bluetooth»

Если эта служба отключена, компьютер не сможет обнаруживать новые устройства Bluetooth, а существующие соединения могут пропасть из «Диспетчера устройств».

В меню «Пуск» в поисковой строке введите «Службы» и откройте соответствующее приложение. Найдите пункт «Служба поддержки Bluetooth», нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».

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Если служба не активна, нажмите «Запустить». Рядом с «Тип запуска» в выпадающем меню выберите «Автоматически (отложенный запуск)». Нажмите «Применить» и «ОК», чтобы сохранить изменения.

Скачайте драйверы Bluetooth

Если устройства Bluetooth не отображаются в «Диспетчере устройств», причина может быть в отсутствии драйверов. Поэтому скачайте последние версии драйверов для устройства Bluetooth с сайта производителя. Обычно эти драйверы имеют исполняемый формат. Запустите файл и следуйте инструкциям, чтобы правильно завершить установку.

Помимо этого, следует обновить драйверы Bluetooth для ноутбука или материнской платы — их тоже можно найти на сайте производителя.

Проверьте Bluetooth-адаптер

Если вы используете Bluetooth-адаптер, убедитесь, что он надежно подключен к порту. Если это так, то попробуйте подключить его к другому порту.

Если вы используете адаптер впервые, установите необходимые драйверы. Также уберите все предметы, которые могут мешать соединению.

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Фото на обложке: bodnar.photo / Shutterstock