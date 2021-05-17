Как пережить большие проекты без выгорания и увольнений: пять советов

Многие считают, что чрезмерная рабочая нагрузка способствует росту производительности. Однако исследования доказали, что подобные условия влияют не только на психологическое состояние, но и повышают риск тяжелых заболеваний. Вот несколько способов, которые позволят справиться с большим объемом работы и не навредить сотрудникам.

Чтобы стать частью элитного спецназа ВМС США, новобранцы проходят через так называемую «адскую неделю». На протяжении этого времени они тренируются пять дней и пять ночей. Многие считают, что залог успеха подобных испытаний — это физическая выносливость. Однако Брендон Уэбб уверен, что именно интеллект позволяет попасть в 10-15% окончивших подготовку». Исследователи обнаружили два типа поведения у «морских котиков».

Исполнители. Они стараются выполнить всю работу как можно быстрее, чтобы потом иметь возможность отдохнуть.

Они стараются выполнить всю работу как можно быстрее, чтобы потом иметь возможность отдохнуть. Оптимизаторы. На протяжении дня они анализируют предстоящие задачи и усилия, которые требует каждая из них.

«Как правило, до конца не доходят именно оптимизаторы. Они сосредотачиваются на общей картине и постоянно думают о том, что им предстоит делать, не оставляя себе время на отдых, — говорит Рита МакГрат, профессор Колумбийской школы бизнеса. — Секрет успеха исполнителей в том, что они все предстоящие задачи решают постепенно и чередуют с перерывами».

Таким образом, можно сделать вывод: чтобы справляться с большими задачами, важно научиться делить их на более мелкие.

Существует несколько заблуждений о перегрузке. Многие руководители считают, что невозможность выполнить большой объем работы — это индивидуальный недостаток. Согласно исследованию международной кадровой компании Robert Half, 91% сотрудников в некоторой степени чувствуют выгорание. Это говорит о том, что данная проблема довольно распространена и не зависит от личных качеств работников.

Другое заблуждение состоит в том, что перегрузка способствует повышению производительности. В краткосрочной перспективе и в кризисных ситуациях это действительно может быть так. Однако сейчас такие условия стали нормой. Такой подход отрицательно влияет не только на психологическое состояние, но и повышает риск таких возрастных заболеваний, как рак, диабет и деменция.

Руководители часто не отдают себе отчет в том, что их требования выполнять больший объем работы за меньший промежуток времени приводит к эмоциональному истощению и потере доверия среди сотрудников. Согласно опросу Gallup, выгоревшие работники на 67% чаще оформляют больничный и в 2,6 раза чаще увольняются. Таким образом, гораздо эффективнее с точки зрения производительности помогать сотрудникам справляться с трудностями до того, как они почувствуют эмоциональное истощение. Вот несколько способов справиться с большой рабочей нагрузкой.

Продумайте дорожную карту проекта

У сотрудников далеко не всегда есть понятный план с четким описанием количества задач и сроков их выполнения. Мэри Бет ДеНуйер, руководитель отдела по управлению персоналом в Keurig Dr Pepper, рассказала, что 20 тысяч человек в ее компании строят свой день в соответствии с индивидуальным планом. Это делает работу понятнее и снижает количество стресса.

В дополнение к конкретным индивидуальным целям и задачам, эти планы включают также общее видение предприятия, его ценности, глобальные цели с точки зрения макроэкономики и личные достижения сотрудников. Даже в самых напряженных рабочих ситуациях сотрудники могут свериться со списком задач и сказать себе: «Это вписывается в мой план? Если нет, мне, вероятно, не нужно над этим работать».

Сбалансируйте нагрузку

ДеНуйер заметила, что она регулярно отслеживает рабочую нагрузку сотрудников и пытается создать среду, в которой члены команды стараются помогать друг другу. «Каждую неделю мы встречаемся на совещании, и когда мне кажется, что работы стало слишком много, я говорю: "Покажите мне список задач. Какие из них вам необходимо сделать самостоятельно, а какие можно разделить с кем-то еще?"»

Меняйте деятельность

«Смена темпа, требований и переход к менее истощающей работе позволяет людям восполнить энергию и по-новому взглянуть на себя и свою деятельность», — советует Гарри Левинсон.

Чтобы повысить продуктивность в долгосрочной перспективе, стоит время от времени отказываться от стрессовой работы.

Следите за самочувствием

Рассматривайте систематичные проверки сотрудников как возможность своевременно узнавать о состоянии и проблемах членов коллектива, чтобы вместе работать над поиском решений. Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase, говорит своей команде: «Если вы делитесь своей проблемой со мной, то она становится общей. Если вы держите ее в секрете — она только ваша».

Помогайте расставлять приоритеты

Один молодой сотрудник признался: «Я бы очень хотел, чтобы руководитель уделил мне несколько минут и помог расставить приоритеты в работе». В напряженных рабочих условиях, большинство из нас не умеют четко формулировать приоритеты.

Помощь новым членам команды можно превратить в повседневную привычку. Так они смогут получать своевременные рекомендации и не будут перегружать себя ненужными переживаниями. Например, руководитель может спрашивать по утрам: «Какие у вас задачи на сегодня? Давайте сгруппируем их по уровню приоритета для команды».

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