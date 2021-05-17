Как пережить большие проекты без выгорания и увольнений: пять советов

Многие считают, что чрезмерная рабочая нагрузка способствует росту производительности. Однако исследования доказали, что подобные условия влияют не только на психологическое состояние, но и повышают риск тяжелых заболеваний. Вот несколько способов, которые позволят справиться с большим объемом работы и не навредить сотрудникам.
Чтобы стать частью элитного спецназа ВМС США, новобранцы проходят через так называемую «адскую неделю». На протяжении этого времени они тренируются пять дней и пять ночей. Многие считают, что залог успеха подобных испытаний — это физическая выносливость. Однако Брендон Уэбб уверен, что именно интеллект позволяет попасть в 10-15% окончивших подготовку». Исследователи обнаружили два типа поведения у «морских котиков».
- Исполнители. Они стараются выполнить всю работу как можно быстрее, чтобы потом иметь возможность отдохнуть.
- Оптимизаторы. На протяжении дня они анализируют предстоящие задачи и усилия, которые требует каждая из них.
«Как правило, до конца не доходят именно оптимизаторы. Они сосредотачиваются на общей картине и постоянно думают о том, что им предстоит делать, не оставляя себе время на отдых, — говорит Рита МакГрат, профессор Колумбийской школы бизнеса. — Секрет успеха исполнителей в том, что они все предстоящие задачи решают постепенно и чередуют с перерывами».
Таким образом, можно сделать вывод: чтобы справляться с большими задачами, важно научиться делить их на более мелкие.
Существует несколько заблуждений о перегрузке. Многие руководители считают, что невозможность выполнить большой объем работы — это индивидуальный недостаток. Согласно исследованию международной кадровой компании Robert Half, 91% сотрудников в некоторой степени чувствуют выгорание. Это говорит о том, что данная проблема довольно распространена и не зависит от личных качеств работников.
Другое заблуждение состоит в том, что перегрузка способствует повышению производительности. В краткосрочной перспективе и в кризисных ситуациях это действительно может быть так. Однако сейчас такие условия стали нормой. Такой подход отрицательно влияет не только на психологическое состояние, но и повышает риск таких возрастных заболеваний, как рак, диабет и деменция.
Руководители часто не отдают себе отчет в том, что их требования выполнять больший объем работы за меньший промежуток времени приводит к эмоциональному истощению и потере доверия среди сотрудников. Согласно опросу Gallup, выгоревшие работники на 67% чаще оформляют больничный и в 2,6 раза чаще увольняются. Таким образом, гораздо эффективнее с точки зрения производительности помогать сотрудникам справляться с трудностями до того, как они почувствуют эмоциональное истощение. Вот несколько способов справиться с большой рабочей нагрузкой.
Продумайте дорожную карту проекта
У сотрудников далеко не всегда есть понятный план с четким описанием количества задач и сроков их выполнения. Мэри Бет ДеНуйер, руководитель отдела по управлению персоналом в Keurig Dr Pepper, рассказала, что 20 тысяч человек в ее компании строят свой день в соответствии с индивидуальным планом. Это делает работу понятнее и снижает количество стресса.
В дополнение к конкретным индивидуальным целям и задачам, эти планы включают также общее видение предприятия, его ценности, глобальные цели с точки зрения макроэкономики и личные достижения сотрудников. Даже в самых напряженных рабочих ситуациях сотрудники могут свериться со списком задач и сказать себе: «Это вписывается в мой план? Если нет, мне, вероятно, не нужно над этим работать».
Сбалансируйте нагрузку
ДеНуйер заметила, что она регулярно отслеживает рабочую нагрузку сотрудников и пытается создать среду, в которой члены команды стараются помогать друг другу. «Каждую неделю мы встречаемся на совещании, и когда мне кажется, что работы стало слишком много, я говорю: "Покажите мне список задач. Какие из них вам необходимо сделать самостоятельно, а какие можно разделить с кем-то еще?"»
Меняйте деятельность
«Смена темпа, требований и переход к менее истощающей работе позволяет людям восполнить энергию и по-новому взглянуть на себя и свою деятельность», — советует Гарри Левинсон.
Чтобы повысить продуктивность в долгосрочной перспективе, стоит время от времени отказываться от стрессовой работы.
Следите за самочувствием
Рассматривайте систематичные проверки сотрудников как возможность своевременно узнавать о состоянии и проблемах членов коллектива, чтобы вместе работать над поиском решений. Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase, говорит своей команде: «Если вы делитесь своей проблемой со мной, то она становится общей. Если вы держите ее в секрете — она только ваша».
Помогайте расставлять приоритеты
Один молодой сотрудник признался: «Я бы очень хотел, чтобы руководитель уделил мне несколько минут и помог расставить приоритеты в работе». В напряженных рабочих условиях, большинство из нас не умеют четко формулировать приоритеты.
Помощь новым членам команды можно превратить в повседневную привычку. Так они смогут получать своевременные рекомендации и не будут перегружать себя ненужными переживаниями. Например, руководитель может спрашивать по утрам: «Какие у вас задачи на сегодня? Давайте сгруппируем их по уровню приоритета для команды».
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