Четыре книги, которые должен прочитать каждый разработчик

Книги по-прежнему помогают совершенствоваться специалистам из самых разных областей — в том числе и разработчикам. Один из них, Марко Антонио Джанни, советует каждому коллеге прочитать следующие четыре издания.

Мартин Фаулер «Рефакторинг. Улучшение существующего кода»

Эту книгу стоит прочитать каждому разработчику — она помогает по-новому взглянуть на некоторые паттерны и изменить подход к написанию кода в целом.

Фаулер объясняет, какие проблемы могут возникнуть при работе с разными зависимостями, структурами данных и языковыми ограничениями и показывает инструменты, которые помогут сделать код более понятным. Эта книга — своеобразный каталог рефакторов, с которыми можно ознакомиться, если вы считаете, что ваш код может быть лучше. Вот как называются ее разделы:

Рефакторинг, первый пример

Принципы рефакторинга

Код с душком

Разработка тестов

На пути к каталогу методов рефакторинга

Составление методов

Перемещение функций между объектами

Организация данных

Упрощение условных выражений

Упрощение вызовов методов

Решение задач обобщения

Джин Ким, Кевин Бер, Джордж Спаффорд «Проект ″Феникс″. Роман о том, как DevOps меняет бизнес к лучшему»

Возможно, если вы в первую очередь хотите развить навыки программирования, эта книга вас не заинтересует. Но она дает отличное представление о том, как должны работать крупные компании и как код влияет на успех команды.

Прочитав ее, вы не только увидите, как трудно управлять огромными командами, которые зависят друг от друга, но и узнаете, как сделать процессы в вашей компании максимально эффективными с помощью философии трех путей. Эта книга радикально меняет взгляд на работу ИТ-бизнеса.

Роберт Мартин «Идеальный программист. Как стать профессионалом разработки ПО»

Возможно, вы слышали об успехе книги «Чистый код: создание, анализ и рефакторинг». В следующей работе Роберта Мартина «Идеальный программист. Как стать профессионалом разработки ПО» хорошо описано, как должен вести себя профессиональный разработчик. Она затрагивает множество областей, влияющих на повседневную жизнь каждого такого специалиста, начиная от определения профессионализма и заканчивая советами о том, как получить последовательные результаты от работы над проектом.

Книга поможет увидеть ситуацию в целом и даст рекомендации по карьерному росту. Вот список тем, которые она освещает:

Что такое профессионализм?

Когда и как говорить да или нет

Приблизьтесь ко времени кодинга

Разработка через тестирование (TDD). Что к ней относится, а что — нет

Приемочное тестирование и стратегии тестирования

Практика и тайм-менеджмент

Точные оценки задач

Как справиться с давлением

Сотрудничество/командная работа над проектами

Наставничество, ученичество и мастерство

Крис Восс «Никаких компромиссов. Беспроигрышные переговоры с экстремально высокими ставками. От топ-переговорщика ФБР»

Эта книга почти не связана с работой в ИТ, но она рассказывает, как приходить к компромиссам и как вести себя в ситуациях, когда нужно о многом договориться ради достижения успеха. В книге описывается опыт ее автора, бывшего агента ФБР, который вел переговоры в любых условиях и получал максимальный результат.

Прочитав ее, вы научитесь не только правильно строить речь, используя определенные лингвистические техники, но и поймете, как применять некоторые принципы переговорщиков ФБР, чтобы справляться с жизненными проблемами. Эту книгу хочется порекомендовать всем, кто заинтересован в развитии коммуникативных навыков.

Дополнение — Кайл Симпсон «Вы не знаете JS»

Кроме того, советую прочитать серию книг «Вы не знаете JS». Она пригодится любому разработчику, который хотел бы расширить познания в JavaScript.

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