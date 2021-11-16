История Bored Ape Yacht Club: как четыре друга заработали миллионы долларов на картинках с обезьянами

Еще в прошлом году четверо создателей Bored Ape Yacht Club жили достаточно скромно, а свободное от работы время посвящали творчеству. Теперь они — мультимиллионеры, состояние которым принесла коллекция из предметов цифрового искусства. Издание Rolling Stone написало об истории проекта и почему его создатели напоминают рок-группу. Публикуем пересказ материала.

Гонер, Гаргамель, No Sass и Emperor Tomato Ketchup были вдохновлены сообществами криптоэнтузиастов, которые в последние годы расцвели на платформах вроде Twitter. Очевидно, что людям с когда-то узкоспециализированным интересом нужно было место, где они могли бы собраться, обсудить разработки в области блокчейна и посмеяться над шутками «для своих».

Почему бы, подумали они, не дать коллекционерам NFT официальную площадку? Так появился Bored Ape Yacht Club.

«Я всегда играю по-крупному», — заявляет Гордон Гонер, общаясь с Rolling Stone через Zoom.

Всего в его облике указывает на то, что это — фронтмен группы: татуировка на шее, крепкое телосложение, темные круги под глазами и некоторая бесцеремонность. Он действительно любит рисковать: в те времена, когда у него были проблемы с азартными играми, он срывал куш за игровыми столами, чтобы потом проиграть все в игровых автоматах по дороге к машине.

Это единственный из четверки, который никогда не работал с 9 до 5 — просто потому, что у него никогда не было «настоящей работы».

Прозвище Гаргамель вдохновлено мультфильмом «Смурфики». Он выглядит как нечто среднее между одноименным персонажем и любителем инди-музыки с факультета либеральных искусств. Неожиданный успех все еще поражает его.

«Теперь я встречаюсь с руководителями компаний стоимостью в миллиард долларов и говорю: "Привет, я Гаргамель. О чем бы вы хотели со мной поговорить?"», — рассказывает он.

Гаргамель и Гонер впервые встретились в небольшом баре, когда им было по двадцать с небольшим лет. Оба родились и выросли в Майами.

Третий участник команды использует псевдоним No Sass (англ. «без споров»). Его можно сравнить с барабанщиком — рассудительность помогает ему задавать ритм коллективу.

«Это похоже на то, что я придумаю идею, которая поможет нам сорвать банк, — говорит Гонер, ссылаясь на свое прошлое в казино. — А его работа состоит в том, чтобы убедиться, что мы доберемся до парковки».

«Басист» команды использует псевдоним Emperor Tomato Ketchup. Это секретный козырь команды, полный скрытых талантов.

Несмотря на то, что Гонер и его товарищи очень похожи на рок-группу, на самом деле они — создатели Web3-компании Yuga Labs.

Этим летом лот из 101 токена, созданного в начале мая, был продан за $24,4 млн на аукционе Sotheby's.

Вскоре после этого его конкурент Christie’s также провел торги на $12 млн, выставив коллекцию цифрового искусства, включающую четыре изображения обезьян.

Примерно в то же время один коллекционер купил токен непосредственно у OpenSea за $2,65 млн.

Несколько недель спустя в Sotheby's был установлен новый рекорд стоимости единичного токена Bored Ape: номер 8817 был продан за $3,4 млн.

На начало ноября токены, связанные с экосистемой Bored Ape Yacht Club, включая традиционных обезьян, а также так называемых «мутантов» и серию домашних животных, принесли около $1 млрд.

В первые дни после запуска проекта продажи были скудными. Emperor Tomato Ketchup вспоминает: «Я думаю, что в общей сложности мы заработали от $30 тысяч до $60 тысяч. А потом, в одночасье, продажи взлетели. 10 тысяч токенов, каждый из которых первоначально стоил 0,08 эфира (около $370) были распроданы».

Bored Ape ценны не из-за своей визуальной привлекательности. Владелец может использовать изображение в коммерческих целях и продавать любой продукт на его основе. Также токены действуют как удостоверения личности, которые дают владельцам доступ к своего рода элитному клубу.

Ноа Дэвис, возглавляющий отдел онлайн-продаж цифрового искусства Christie's, говорит, что именно «постоянные бесплатные услуги и льготы» делают принадлежность к сообществу Bored Ape Yacht Club таким полезным и желанным. Хотя в арт-среде оно по-прежнему остается недооцененным, среди любителей популярной культуры есть те, кто хотел бы создать глобальный центр для «единомышленников, технически подкованных и дальновидных людей планеты».

Название проекта Bored Ape Yacht Club — это отсылка к людям, которые разбогатели, «обезьянничая» (aping in). Так в сфере криптовалют называют крупные инвестиции в непонятную область. Из-за быстрого успеха они слишком скучают и готовы лишь создавать мемы и спорить об аналитике. Образ яхт-клуба — сатира, поскольку этот цифровой клуб выглядит как второсортный бар среди флоридских болот.

Гаргамель, чей сосед по комнате в колледже начал добывать биткоин еще в 2010 году, увлекся криптографией в 2017 году, когда последний был прикован к постели неизвестной болезнью, скучал и разговаривал по телефону.

«Я знал, что он был расположен к риску, — говорит Гаргамель. — Я сказал: "Я хочу потратить деньги на одну дурацкую затею. Ты со мной?". Он сразу же подключился».

В начале 2021 года они обратили внимание на криптосообщество в Twitter, а также на CryptoPunks и Hashmasks, которые стали своего рода культурной валютой. Тогда они задумались, что произойдет, если объединить компонент коллекционного искусства с участием в сообществе посредством геймификации.

Идея была великолепной, но им не хватало технических знаний. Поэтому Гаргамель позвал No Sass и Tomato, которые изучали информатику в том же университете, в котором он учился в аспирантуре.

No Sass и Tomato разбирались в технологиях, но не в криптовалютах. Они оба написали свои первые строки кода на Solidity — языке для смарт-контрактов — в феврале этого года.

По словам No Sass, первый выпуск токенов принес много «стресса и страха». На старте их цель была довольно неопределенной: извлечь выгоду из очевидного тренда. Но после одной ночи, проведенной за бесконечными разговорами, Гонер понял, что все, чего он действительно хотел, — это чем-то заняться и поговорить с единомышленниками в захватывающем, фантастическом мире.

Виртуальное искусство было заманчивым, но ему нужно было найти какое-то применение. «Это были бы очередные коллекции NFT, которые не имели никакой пользы», — говорит Гонер.

«Я никогда не забуду ту ночь, когда мы все распродали, — говорит No Sass. — Было около двух или трех часов ночи, и я слышу, как звонит мой телефон. Я вижу, что это Tomato, и думаю, что что-то пошло не так. Я беру трубку и слышу: "Чувак, просыпайся. Мы только что заработали миллион долларов".

Nansen, компания, которая отслеживает аналитику блокчейна, сообщила, что в течение одной ночи у Bored Ape Yacht Club был самый популярный смарт-контракт на Ethereum.

«Это абсурд, — говорит Гаргамель. — Uniswap [популярная сеть децентрализованных финансовых приложений] совершает миллиарды и миллиарды транзакций. Но за ту единственную ночь мы захватили весь мир».

На начало ноября четверка заработала около $22 млн только на вторичном рынке. Чтобы охватить тех, кому не хватило храбрости купить первую партию и расширить сообщество, Yuga Labs запустила Mutant Ape Yacht Club: 10 тысяч разлагающихся обезьян, дополненных гноем, странными наростами, иногда — в комплекте с отсутствующими конечностями.

При стартовой цене токенов в 3 эфира (около $13,8 тысяч) мутанты были распроданы за час. Также случайным образом на рынок выбросили 10 тысяч «сывороток» (сейчас они торгуются на OpenSea за десятки тысяч долларов), с помощью которых можно создать зомбированного клона уже существующей обезьяны.

Когда в июне команда продала 500 реальных шляп владельцам обезьян, четверка провела несколько дней, упаковывая посылки на заднем дворе мамы Гаргамеля во Флориде.

«Сразу же некоторые из них были перепроданы за тысячи долларов, — восклицает Гаргамель. — Это были шляпы за $25. Мы подумали: "Черт, мы можем стать Web3-брендом уличной одежды. На что это вообще похоже?"».

Но команда все еще изучает способы создать больше ценности для токенов.

Недавно они удивили коллекционеров охотой за сокровищами; победитель получил 5 эфиров (более $23 тысяч) и еще одну обезьяну.

С 31 октября по 6 ноября прошел первый ежегодный фестиваль, в программе которого были вечеринки в галерее, на яхте и на складе, магазины с сувенирами и благотворительный ужин в Нью-Йорке.

Авторы проекта предполагают, что будущее за взаимодействием, когда у коллекционеров появится возможность загружать своих обезьян в разные уголки метавселенной. Гипотетически персонажи могут появиться в такой популярной игре, как Fortnite, и пользователи смогут одеть их в цифровые версии мерча Bored Ape Yacht Club.

«Мы хотим поощрять это как можно больше, — говорит Гаргамель. — Сейчас мы делаем трехмерные модели всех обезьян. Но, знаете ли, создание 10 тысяч идеальных моделей занимает немного времени».

В начале года они понятия не имели, что потенциально провальная идея превратится в работу на полный рабочий день. Чтобы запустить проект, они уделяли ему по 14 часов в день, а после большого выпуска персонажей решили увеличить это время до 16 часов в день. «Никто из нас по-настоящему не спал уже почти семь месяцев, — говорит Гонер. — Мы балансируем на грани выгорания».

Чтобы избежать этого, Yuga Labs уже привлекла в штат многочисленных художников, SMM и комьюнити-менеджеров для Discord, а также финансового директора.

«Мы хотим быть лайфстайл-компанией для Web3», — говорит Гонер, подчеркивая, что проект еще растет.

«На данный момент я максималист метавселенной. Я думаю, что вскоре наш мир окажется на пороге такого же опыта, как в "Первому игроку приготовиться"», — добавляет он.

Вероятно, Bored Ape Yacht Club — лишь дебютный альбом этой группы. Трудно представить, какими будут ее лучшие хиты.

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