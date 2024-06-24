История Brex — финтех-компании стоимостью $12,3 млрд

Построить многомиллиардный бизнес удается немногим, особенно среди тех, кто младше 30 лет. В их числе — Энрике Дубуграс и Педро Франчески, основатели финтех-компании Brex, которая оценивается в $12,3 млрд.
В материале — о том, как создавалась компания и чем она выделяется среди других финтехов.
- Истории
Содержание:
- Чем занимается компания Brex
- Кто основал компанию
- На чем зарабатывает Brex
- Привлеченные инвестиции
- В чем уникальность компании
Чем занимается компания Brex
Brex — это финтех-компания, предлагающая кредитные карты и решения по управлению деньгами для бизнеса. Она позволяет корпорациям объединить кредитные карты, банковские счета, платежи и учет, чтобы управлять расходами. Среди функций Brex — счета для управления денежными средствами, контроль за операциями по кредитным картам, отслеживание расходов и виртуальные счета.
Кто основал компанию
Brex была запущена в 2017 году Энрике Дубуграсом и Педро Франчески.
Основатели родились в Бразилии и начали программировать еще в детстве.
- Когда Франчески было 11 лет, он взломал iPhone, чтобы научить Siri понимать португальский язык.
- В средней школе Дубуграс зарабатывал на взломе лицензионных видеоигр, пока на него не пожаловался бразильский дистрибьютор игры Ragnarok.
Дубуграс и Франчески познакомились в социальных сетях, когда им было по 16 лет. В 2013 году они запустили Pagar.me, бразильский аналог Stripe. В 2016 году Pagar.me был продан за несколько десятков миллионов долларов (точная сумма не раскрывается) — на тот момент в компании работало 150 человек, и она обрабатывала транзакции на сумму более $1,5 млрд.
Затем Дубуграс и Франчески перебрались в США и поступили в Стэнфордский университет, но проучились там меньше года. В 2017 году они присоединились к зимней сессии акселератора Y Combinator, планируя развивать стартап в области VR.
Основатели Brex Энрике Дубуграс (слева) и Педро Франчески (справа). Фото в тексте: Brex
На своем опыте команда поняла, как трудно стартапам на ранних стадиях получить кредитную карту. Это побудило Дубуграса и Франчески вернуться к сфере платежей, и в январе 2017 года они создали Brex.
Изначально Brex обслуживала стартапы, но затем расширилась в такие сферы, как электронная коммерция, естественные науки и семейный малый бизнес. В дальнейшем компания свернула эти направления, чтобы сосредоточиться на обслуживании стартапов и крупных предприятий.
Дубуграс и Франчески вместе занимают должность CEO. Франчески отвечает за внутренние функции, такие как разработка, а Дубуграс — за продажи, привлечение средств и партнерства.
На чем зарабатывает Brex
В апреле 2022 года Brex сообщила, что более половины ее доходов поступает за счет комиссий за операции по картам. Такие комиссии делятся между финансовыми организациями, и Brex получает свою долю. В США компании, предлагающие карты, могут удерживать до 1,5-2% от стоимости транзакции.
Однако с тех пор Brex перешла на бизнес-модель SaaS, о чем намекнул Дубуграс в интервью в апреле 2022 года. Так, в апреле 2021 года компания представила Brex Premium — пакет финансового программного обеспечения, предназначенный для малого и среднего бизнеса. Подписка на него стоит $49 в месяц. Год спустя Brex Premium был заменен на Brex Empower, который компания назвала «крупнейшим изменением Brex с момента запуска».
Сейчас Brex предлагает четыре ценовых уровня.
- Essentials: бесплатный, для стартапов и растущих компаний.
- Premium: $12 за пользователя в месяц, для компаний среднего размера.
- Enterprise: индивидуальная цена, для «международных компаний с особыми потребностями».
- Smart Purchase Card: бесплатный, для компаний, «которые хотят упростить закупки».
У Brex есть и другие источники дохода.
Комиссия от банков-партнеров, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию вкладов США. Компания получает ее в том случае, если клиенты хранят деньги на счете Brex у банков-партнеров, а не в фонде денежного рынка. Эта комиссия называется «чистой процентной маржой». По данным на третий квартал 2023 года, медианная чистая процентная маржа для американских банков составляла 3,4%.
Проценты по венчурным займам. Для венчурного долга процентные ставки обычно составляют 6-10%. В августе 2021 года Brex привлекла $150 млн, чтобы предоставлять такой тип займов. Однако неясно, продолжает ли действовать эта программа.
Комиссия 12b-1 от взаимного фонда денежного рынка. Такая комиссия не может превышать 0,75% и обычно варьируются от 0,25% до этого верхнего предела.
Brex также может получать партнерские комиссии за то, что рекомендует клиентам другие бизнесы через программу вознаграждений по картам.
Привлеченные инвестиции
Brex привлекла $1,5 млрд в 12 раундах финансирования. В октябре 2022 года компания получила $300 млн при оценке в $12,3 млрд во втором раунде серии D, который возглавили Greenoaks и TCV. За полгода до этого компания проводила первый раунд серии D, который возглавил Tiger Global. Тогда она получила $425 млн при оценке в $7,4 млрд.
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Среди известных инвесторов Brex — DST Global, Ribbit Capital, Y Combinator, Kleiner Perkins, Lone Pine Capital, Макс Левчин и Питер Тиль.
В чем уникальность компании
Brex — крупный игрок в сфере управления корпоративными расходами в цифровом формате.
Когда Brex выходила на рынок, она сосредоточилась на недостаточно обслуживаемом сегменте клиентов: стартапах. Раньше из-за отсутствия кредитной истории стартапы не могли получить корпоративные карты от традиционных организаций, таких как American Express.
Brex стала первопроходцем на рынке корпоративных карт для стартапов. По словам Франчески, в 2024 году Brex использует каждый третий стартап в США.
После того как компания запустила банковские продукты, сервисы для управления расходами, ИИ-ассистента и платформу Empower, она сфокусировалась на более крупных корпоративных клиентах.
В статье использовались материалы следующих источников:
Time.com, Unicorngrowth.io, Crunchbase.com, Startuptalky.com, Research.contrary.com
Фото на обложке: Brex
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