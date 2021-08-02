Браунсвилл, у нас проблемы. Как живет город, который находится рядом с полигоном SpaceX

В марте Илон Маск сообщил, что создаст город Starbase вблизи испытательного полигона SpaceX в районе деревни Бока-Чика. Проект может принести Техасу рабочие места и деньги. Однако далеко не все довольны переменами: местные жители рассказали интернет-изданию Protocol, что SpaceX может угрожать культуре и окружающей среде. Публикуем пересказ этой истории.

В марте 2021 года на пляже, расположенном недалеко от Бока-Чика, штат Техас, во время тестового полета взорвался прототип звездолета SpaceX. Для жителей округа Камерон и города Браунсвилл это событие стало потрясением. Для Илона Маска это было стандартное происшествие, неизбежное при строительстве ракеты, на которой однажды 100 человек смогут отправиться на Марс.

Тогда он написал в Twitter: «Высокая производительность решает много проблем. По крайней мере, кратер находится в правильном месте!».

Интернет-издание Protocol неоднократно обращалось к SpaceX за комментарием к этому материалу, но так и не получило ответа.

30 марта 2021 года, в день взрыва, участок дороги на пляж был закрыт. Как только проезд был разрешен, любители космоса хлынули на место запуска, чтобы найти обломок ракеты и взять кусочек на память.

SpaceX не могла просто погрузить обломки в грузовики и увезти. Нагруженный транспорт нанес бы еще больший ущерб окружающей среде. Компании пришлось разделить куски металла на более малые и легкие части.

Большая часть последствий была ликвидирована, но местные жители и биологи были в ярости. Взрыв поставил под удар здешнюю экосистему, в том числе птиц и беспозвоночных, а пляж был усеян стальными обломками.

Для округа Камерон и Браунсвилла деньги Маска — примерно то же самое, что и его ракеты. Прототип Starship казался сияющей версией будущего, но взрыв имел разрушительный эффект. Желание Маска построить космический порт и город означает рабочие места, восстановление экономики и приток богатства в одно из самых бедных и удаленных мест США. Однако инвестиции привлекут в городок чужаков, равнодушных к богатой местной истории.

Если взглянуть на Браунсвилл издали, кажется, что он по-прежнему остается в начале 20 века. Современным его делают только электричество и сигналы автомобилей. Когда-то здесь проживали испанские колонизаторы и целые поколения мексиканских иммигрантов, а также проходило последнее сражение в рамках Гражданской войны в США.

Фото в тексте: Вероника Гарденас / Protocol

Вблизи картина выглядит более удручающей. В течение десятилетий практически никто из местных не занимался бизнесом. Пыльные витрины, ломбарды и высохшие пальмы — все указывает на нищету. Фактически это один из самых бедных городских районов в США.

Однако для местных их повседневная жизнь выглядит иначе. Мэр Браунсвилла и совладелец кафе Трей Мендес вернулся в родной город в середине 2000-х гг. В 2019 году, когда он решил баллотироваться на пост главы Браунсвилла, SpaceX была просто известной компанией, которая проводила интересный, но бесполезный эксперимент в 30 минутах от города. В своей предвыборной кампании Мендес делал акцент на безопасности и экономическом процветании.

Через четыре месяца после выборов Маск провел презентацию прототипа Starship. Тогда объект SpaceX еще был сравнительно небольшим.

В какой-то момент в 2018 году SpaceX изменила стратегию — вместо того, чтобы запускать ракеты Falcon, было решено использовать площадку в Южном Техасе для строительства Starship и сверхтяжелой ракеты Super Heavy. При этом местные власти не были поставлены в известность.

Разумеется, создание транспорта для отправки людей на Марс требует несколько лет, а то и десятилетий. Потенциально это означает новые взрывы и последующий ущерб для окружающей среды, повышенное потребление топлива, энергии, воды. Но это означает и привлечение высоких технологий, то есть сотен и тысяч высококлассных инженеров из лучших университетов и компаний.

Наверняка они захотят себе дома не хуже, чем во Флориде или Калифорнии, и хорошие школы для детей. Космические проекты такого масштаба всегда меняют города, где они расположены. Именно это произошло с мысом Канаверал и Хьюстоном, когда туда пришло НАСА.

Когда SpaceX изменила планы, Маску требовалось сообщить об этом лишь одному партнеру, Федеральному управлению гражданской авиации США. Фактически в штатах только это ведомство контролирует всю деятельность, связанную с космосом и строительством ракет. Округ Камерон не имеет официальных полномочий, чтобы разрешить или запретить SpaceX что-то делать.

«В ноябре 2016 года мы знали, что SpaceX готовится к запускам тяжелых ракет Falcon, раз в месяц будет запускать спутники, и это было все. В 2017-2019 гг. Илон сменил тактику. Вместо того, чтобы работать над Falcon 9, он стал заниматься Starship. Это было неожиданно», — отмечает окружной судья Эдди Тревиньо.

В 2019 году, во время той презентации Маска, жители округа Камерон ощутили, что их пригласили на поезд к Марсу, который покинул станцию годы назад. Тревиньо отмечает, что в проекте задействованы разные группы интересов. Для него важно помочь SpaceX, чтобы она не стала компанией, которая уничтожила округ Камерон.

Комплекс под вывеской Starbase выглядит как кадр из научно-фантастической франшизы. Он строится так быстро, что Google Карты не успевают фиксировать изменения. Сразу за ним вдоль дороги к побережью располагаются несколько жилых домов, владельцы которых отказались переехать. SpaceX уже привлекла общественный интерес, пытаясь усложнить им жизнь.

В одном из домов живет сам Маск. Остальные принадлежащие ему объекты недвижимости он уже продал или выставил на продажу.

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Пляж находится всего в нескольких сотнях футов от стартового стола и отделен от него всего лишь низкой стеной и чем-то вроде забора. Местные жители, которые гуляют здесь с собакой, каждую неделю собирают на песке пластиковые бутылки и обломки ракет.

Природоохранный биолог Стэфани Билудо рассказывает, что пустынная на первый взгляд территория — идеальное место для проживания птиц. Ее возмущает, что компания ведет строительство в природном заповеднике. «Даже если они находятся в трех-четырех милях отсюда, это заповедник, — говорит она. — Кто дал на это разрешение?»

На самом деле разрешение природоохранных органов было получено для проекта строительства нескольких ракет Falcon. Когда в 2018 году Маск сообщил о новых планах, переоценка возможного ущерба толком не проводилась.

В 2019 году Федеральное управление гражданской авиации США выразило надежду, что тесты Starship будут отвечать тем же критериям, что и ранее одобренный проект. Лишь в конце 2020 года ведомство сообщило, что проведет новую экологическую экспертизу. Когда оно обратилось за комментариями обществености, то столкнулось с волной критики.

Местных жителей беспокоит не только ущерб окружающей среде. SpaceX часто перекрывает дорогу на пляж. У компании есть право ограничивать въезд на 300 часов в год, но, как отмечает местная НКО Save RGV, в 2021 году доступ к дороге был закрыт на 380 часов. В июне власти штата уже уведомили ее о нарушениях.

Кроме этого, сейчас идет строительство башни для сборки ракеты, на которую SpaceX не получала разрешения. Федеральное управление гражданской авиации США может заставить компанию демонтировать постройку, если она не будет соответствовать экологической оценке проекта, но не все верят, что это произойдет.

Нарекания вызывает и то, что SpaceX ограничила публичный доступ к двум небольшим дорогам. Они принадлежат округу, однако были переименованы и находятся под охраной компании.

Всего за несколько недель до взрыва ракеты Маск написал в Twitter, что хочет превратить пляж Бока-Чика и деревню в город, который назовет Starbase — «Звездная база».

Тревиньо считает это маловероятным: в такой удаленной локации будет очень сложно создать настоящую инфраструктуру, например систему водоснабжения и газопровод.

В городе постоянно обсуждают Илона Маска, как будто его Tesla припаркована где-то за углом. Если для взрослого поколения он принес нежеланные перемены, то молодежь полна энтузиазма. За последний год произошло столько всего, что впервые юные жители Браунсвилла не хотят уезжать отсюда.

24 часа после взрыва ракеты Маск написал, что перечислит городу $30 млн: $10 млн на восстановление центра города, а остальные получит окружная школа. Новость еще больше усилила раскол общества на сторонников и противников SpaceX. Городскую ленту Twitter заполнили сообщения о том, что Браунсвилл позволяет миллиардеру купить себя.

Для мэра Мендеса это стало большим сюрпризом. Он смотрит на космические перспективы города скорее оптимистично: «Мы хотим для Браунсвилла одного и того же — сделать его местом, где люди захотят жить».

Однако многие из тех, кто здесь вырос и остался, считают, что город уже достаточно хорош. Заброшенные магазины не так неприятно, как взрывающиеся ракеты.

«Нам говорят, нужно быть благодарными за то, что Илон Маск нас выбрал. Но стоит ли? — рассуждает Джеки, местный художник. — Браунсвилл превращают в то, чем он не является. Как это сделать, не избавившись от тех, кто едва может позволить себе жить здесь?».

«Как мы можем доверять Маску, если он уже нарушил правила об использовании пляжа? Я надеюсь, мы получим ответы», — говорит Де Анда, который каждую неделю собирает на пляже обломки ракет.

«Конечно, существуют некоторые опасения. Не стану этого отрицать, — признает Мендес. — Когда ракета взрывается, это всегда вызывает опасения. Но для сообщества это не просто высокие зарплаты. От этого выиграют все. Когда что-то происходит так быстро, планировать трудно. Говоря о тех, кто уже живет здесь, я не думаю, что это будет для них слишком дорого».

«Много хороших людей уезжают в другие города. Мы пытаемся сделать так, чтобы они захотели сюда вернуться», — добавляет мэр.

Тревиньо не жалеет ни о чем и рассчитывает, что проект принесет городу новые рабочие места. «Я не сомневаюсь ни в Илоне, ни в его цели, ни в его мотивации», — говорит он.

Мэр Мэндес полностью поддерживает идею сделать Браунсвилл новым Хьюстоном. Его администрации уже проводит небольшие практические меры, которые создадут здесь атмосферу космической индустрии. Например, он убедил Space Channel переехать сюда из Калифорнии и помог венчурным инвесторам установить связи с местными космическими стартапами.

Город расположен в одной из немногих точек Земли, которые идеально подходят для космических запусков: в 1200 км от места запуска Blue Origin, но примерно на том же расстоянии от экватора. Это означает, что Браунсвилл интересен не только SpaceX.

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«Городом интересуется много космических компаний, — рассказывает Мендес. — У него удачное расположение для того, чтобы заниматься ракетами и запусками, и в наших силах выгодно представить город, с пользой для сообщества».

Местный новый аэропорт пока пустует и ждет притока рабочих и туристов. SpaceX пообещала пожертвовать ему крыло ракеты Starship. Дорога к аэропорту уже переименована в Starship Road.

Дети в округе Камерон и Браунсвилле растут, окруженные космосом: от игрушек до школьных кружков, которые организуются в партнерстве со SpaceX.

Для работы и проживания в Бока-Чика нанимают сотни инженеров. Выходцы из Флориды и Калифорнии заняли все отели и скупили местное жилье, что привело к повышению цен на недвижимость. Коммерческие участки рядом со зданиями SpaceX за последние несколько лет подорожали более чем в два раза.

Возможно, из-за пересмотра экологической экспертизы Федерального управления гражданской авиации США SpaceX придется придумать запасной план. Однако Илон Маск продемонстрировал, что не желает замедлять работу. У местных жителей нет возможности повлиять на проект, а большинство из них не знает, что остановить Маска могут только правительственные органы на уровне штата.

Перемены в городе ощущаются сразу, стоит только выйти из маленького самолета, прибывшего из Далласа. На выходе висит табличка с надписью Starship Road. Каким бы ни было мнение местных жителей, SpaceX уже не остановить.

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